เผยนาทีฮีโร่ 4 ขา น้องหมาพาตำรวจไปช่วยคุณยาย หลังออกไปเดินเล่น แต่เกิดเหตุร้าย

สุดยอดฮีโร่ 4 ขา น้องหมาพาตำรวจไปช่วยคุณยาย หลังคุณยายพาไปเดินเล่นแล้วเกิดเหตุร้าย ก่อนที่จะหายตัวไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Okaloosa County Sheriff's Office
วันที่ 8 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ CBS News เผยเรื่องราวน่าประทับใจของสุนัขตัวหนึ่งที่ได้กลายเป็นฮีโร่แสนซื่อสัตย์ สามารถนำทางให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปช่วยเหลือคุณยายวัย 86 ปีที่หายตัวไปได้สำเร็จ หลังจากเธอพาสุนัขออกมาเดินและประสบเหตุร้ายอย่างไม่คาดคิด
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่คาลูซาเคาน์ตี รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ทางตำรวจได้นำคลิปวิดีโอเหตุการณ์มาแชร์ทางโซเชียล แสดงให้เห็นว่า ระหว่างลาดตระเวน เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากสามีของหญิงชราวัย 86 ปี บอกว่าเธอหายตัวไป จึงขอให้ช่วยออกตามหา
สามีของเธอกล่าวว่า "เธอพาสุนัขออกมาเดินเล่น แต่เธอไม่เคยใช้เวลาเกิน 10 หรือ 15 นาทีเลย ตอนนี้ก็เกือบชั่วโมงแล้ว"
เจ้าหน้าที่รีบขับรถออกค้นหา ระหว่างทางได้พบสุนัขตัวหนึ่งที่คาดว่าคือเจ้าอียอร์ ตามที่เจ้าของแจ้งมา กำลังยืนอยู่บนถนนตามลำพัง เจ้าหน้าที่จึงลงจากรถไปตรวจสอบ โดยถามมันว่า "สวัสดี แม่ของคุณอยู่ที่ไหน ?"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Okaloosa County Sheriff's Office
ทันใดนั้น สุนัขก็รีบนำทางพาคุณตำรวจไป กระทั่งพบตัวคุณยายที่ได้รับบาดเจ็บ ปรากฏว่าคุณยายเกิดอุบัติเหตุล้ม และไม่สามารถขยับตัวได้ เจ้าสุนัขแสนรู้จึงไปนั่งถนนรอคนมาช่วย
"น้องหมาพาคุณมาเหรอ ? มันไม่ยอมไปไหน มันกลับมาหาฉันตลอดเลย" คุณยาย กล่าวกับเจ้าหน้าที่ ก่อนที่จะหันไปชื่นชมเจ้าฮีโร่ 4 ขาว่า "โอ้ อียอร์ หนูเป็นเด็กดี ยายรักหนูนะ"
คุณยายบอกกับตำรวจว่า ลูกสาวของเธอเป็นเจ้าของสุนัขตัวนี้ และเธอเป็นยายของเขา โดยทางเจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือพาตัวคุณยายส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษา และขณะนี้เธอปลอดภัยแล้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Okaloosa County Sheriff's Office
ขอบคุณข้อมูลจาก CBS News, ABC7 Chicago