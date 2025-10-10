พนง. ส่งพัสดุโพสต์โวย เจอเคสแบบนี้ถึงกับเซ็ง ลูกค้าแห่เมนต์ ขอกลับแค่เรื่องเดียว

พนักงานส่งพัสดุแชร์ปัญหากลุ้ม จะเข้าไปส่ง โทร. ลูกค้าไม่รับ แต่เพิ่งโทร. กลับตอนอยู่คลัง ด้านลูกค้าขอกลับแค่เรื่องเดียว
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
ทุกวันนี้การสั่งของออนไลน์กลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวัน แต่ปัญหาที่หลายคนยังเจอบ่อยคือไม่ได้รับพัสดุตอนมาส่ง อาจเป็นจังหวะที่ไม่อยู่บ้าน บางครั้งโทร. ไม่ติด ฝากเพื่อนบ้านไม่ได้ จนพัสดุถูกนำกลับไปที่ศูนย์อีกครั้ง กลายเป็นเรื่องราวชวนเหนื่อยใจทั้งคนรับและคนส่งไม่น้อย
วันที่ 10 ตุลาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก ผู้บริโภค แชร์ข้อความของพนักงานขนส่งพัสดุรายหนึ่ง โพสต์ระบายปัญหาที่เจอเมื่อต้องไปส่งพัสดุแต่ติดต่อลูกค้าไม่ได้ แต่กลับถูกโทร. มาตามพัสดุตอนที่กลับถึงคลังแล้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ผู้บริโภค
คลิปดังกล่าวระบุข้อความว่า "ถึงเวลากูเข้าไปส่งก็รับสายบ้างนะ ไม่ใช่โทร. กลับมาตอนกูอยู่คลัง"
ด้านเพจ ผู้บริโภค ก็แชร์ปัญหาในมุมของคนรอรับพัสดุเช่นกันว่า ถ้าโทร. มาแล้วต้องมาส่งเลยนะ ไม่ใช่โทร. ตอนเช้า มาส่งตอนบ่าย ผู้บริโภคคิดเห็นอย่างไร
ปรากฏว่า ประเด็นนี้มีผู้คนแสดงความเห็นถึงปัญหาเดียวกันจำนวนเป็นจำนวนมาก คือโทร. มาแจ้งว่าวันนี้จะมีพัสดุมาส่ง แต่ปล่อยให้รอนานเกินไป พอมีเหตุต้องออกจากบ้านระหว่างนั้นก็กลายเป็นสวนทางกัน ซึ่งบางส่วนแนะนำว่า ต้องมาใกล้จะถึงบริเวณที่จะมาส่งจริง ๆถึงค่อยโทร. ก็จะลดปัญหาเหล่านี้่ได้ เป็นต้น