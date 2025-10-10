HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

พนง. ส่งพัสดุโพสต์โวย เจอเคสแบบนี้ถึงกับเซ็ง ลูกค้าแห่เมนต์ ขอกลับแค่เรื่องเดียว


          พนักงานส่งพัสดุแชร์ปัญหากลุ้ม จะเข้าไปส่ง โทร. ลูกค้าไม่รับ แต่เพิ่งโทร. กลับตอนอยู่คลัง ด้านลูกค้าขอกลับแค่เรื่องเดียว

พนง. ส่งพัสดุโวย ปัญหาโทร. ไปไม่รับ ลูกค้าขอกลับข้อเดียว
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

          ทุกวันนี้การสั่งของออนไลน์กลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวัน แต่ปัญหาที่หลายคนยังเจอบ่อยคือไม่ได้รับพัสดุตอนมาส่ง อาจเป็นจังหวะที่ไม่อยู่บ้าน บางครั้งโทร. ไม่ติด ฝากเพื่อนบ้านไม่ได้ จนพัสดุถูกนำกลับไปที่ศูนย์อีกครั้ง กลายเป็นเรื่องราวชวนเหนื่อยใจทั้งคนรับและคนส่งไม่น้อย

          วันที่ 10 ตุลาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก ผู้บริโภค แชร์ข้อความของพนักงานขนส่งพัสดุรายหนึ่ง โพสต์ระบายปัญหาที่เจอเมื่อต้องไปส่งพัสดุแต่ติดต่อลูกค้าไม่ได้ แต่กลับถูกโทร. มาตามพัสดุตอนที่กลับถึงคลังแล้ว

พนง. ส่งพัสดุโวย ปัญหาโทร. ไปไม่รับ ลูกค้าขอกลับข้อเดียว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ผู้บริโภค

          คลิปดังกล่าวระบุข้อความว่า "ถึงเวลากูเข้าไปส่งก็รับสายบ้างนะ ไม่ใช่โทร. กลับมาตอนกูอยู่คลัง"

          ด้านเพจ ผู้บริโภค ก็แชร์ปัญหาในมุมของคนรอรับพัสดุเช่นกันว่า ถ้าโทร. มาแล้วต้องมาส่งเลยนะ ไม่ใช่โทร. ตอนเช้า มาส่งตอนบ่าย ผู้บริโภคคิดเห็นอย่างไร


          ปรากฏว่า ประเด็นนี้มีผู้คนแสดงความเห็นถึงปัญหาเดียวกันจำนวนเป็นจำนวนมาก คือโทร. มาแจ้งว่าวันนี้จะมีพัสดุมาส่ง แต่ปล่อยให้รอนานเกินไป พอมีเหตุต้องออกจากบ้านระหว่างนั้นก็กลายเป็นสวนทางกัน ซึ่งบางส่วนแนะนำว่า ต้องมาใกล้จะถึงบริเวณที่จะมาส่งจริง ๆถึงค่อยโทร. ก็จะลดปัญหาเหล่านี้่ได้ เป็นต้น

พนง. ส่งพัสดุโวย ปัญหาโทร. ไปไม่รับ ลูกค้าขอกลับข้อเดียว


พนง. ส่งพัสดุโวย ปัญหาโทร. ไปไม่รับ ลูกค้าขอกลับข้อเดียว

พนง. ส่งพัสดุโวย ปัญหาโทร. ไปไม่รับ ลูกค้าขอกลับข้อเดียว

พนง. ส่งพัสดุโวย ปัญหาโทร. ไปไม่รับ ลูกค้าขอกลับข้อเดียว

พนง. ส่งพัสดุโวย ปัญหาโทร. ไปไม่รับ ลูกค้าขอกลับข้อเดียว

พนง. ส่งพัสดุโวย ปัญหาโทร. ไปไม่รับ ลูกค้าขอกลับข้อเดียว



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
พนง. ส่งพัสดุโพสต์โวย เจอเคสแบบนี้ถึงกับเซ็ง ลูกค้าแห่เมนต์ ขอกลับแค่เรื่องเดียว อัปเดตล่าสุด 10 ตุลาคม 2568 เวลา 16:28:19 1,030 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เม พรีมายา ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย