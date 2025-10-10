HILIGHT
           แฉหน่วยราชการ เลี้ยงข้าราชการเกษียณที่เมืองคอน 3 วัน 2 คืน ใช้งบ 7 ล้านบาท มีทั้งไหว้พระ เช็กอินทะเลใต้ ประชุมเล็กน้อย รอชี้แจง


ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน

           วันที่ 10 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน มีการโพสต์เรื่องราวของหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง มีการจดงานทัวร์เลี้ยงข้าราชการเกษียณจัดที่ จ.นครศรีธรรมราช ใช้งบประมาณ 6.8 ล้านบาท พร้อมตารางการเที่ยวดังนี้

           วันแรก มีการไปไหว้พระวัดยางใหญ่, วัดเจดีย์ บูชาไอ้ไข่ ถ่ายรูปถนนพลายดำ ท่องเที่ยวทะเลภาคใต้ พักผ่อนตามอัธยาศัย

           วันที่ 2 กราบพระธาตุเมืองคอน ศาลหลักเมือง ช่วงบ่ายมีงานเลี้ยงเกษียณอธิบดีและข้าราชการที่เกษียณอายุ

           วันที่ 3 ประชุม และเดินทางกลับบ้านโดยเครื่องบินอย่างสวัสดิภาพ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน

         อย่างไรก็ตาม ต้องรอหน่วยงานดังกล่าวชี้แจงอีกครั้งว่า ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรกันแน่

