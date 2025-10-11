ด่วน ! แก๊สระเบิดในบ้าน ดับเพลิงรุดช่วย พบเจ็บ 6 ราย - ดับ 1 ราย เร่งหาสาเหตุ

ด่วน แก๊สระเบิดในบ้าน ดับเพลิงรุดช่วยเหลือ พบบาดเจ็บ 6 ราย เสียชีวิต 1 ราย เจ้าหน้าที่เร่งหาสาเหตุ
วันนี้ (11 ตุลาคม 2568) เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand รายงานว่า เมื่อเวลา 07.10 น. เกิดเหตุแก๊สระเบิดภายในบ้านหลังหนึ่ง ที่หมู่บ้านพนาสนวิลล่า ตรงข้ามองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ถ.ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี เบื้องต้นพบผู้ได้รับบาดเจ็บ 6 ราย ติดภายในบ้าน 1 ราย เจ้าหน้าที่ยืนยันผู้ติดค้างเสียชีวิตภายในบ้าน เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างควบคุมเพลิง ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่างตรวจสอบ
