ด่วน ! แก๊สระเบิดในบ้าน ดับเพลิงรุดช่วย พบเจ็บ 6 ราย - ดับ 1 ราย เร่งหาสาเหตุ

 
             ด่วน แก๊สระเบิดในบ้าน ดับเพลิงรุดช่วยเหลือ พบบาดเจ็บ 6 ราย เสียชีวิต 1 ราย เจ้าหน้าที่เร่งหาสาเหตุ

แก๊สระเบิดในบ้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand 

            วันนี้ (11 ตุลาคม 2568) เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand รายงานว่า เมื่อเวลา 07.10 น. เกิดเหตุแก๊สระเบิดภายในบ้านหลังหนึ่ง ที่หมู่บ้านพนาสนวิลล่า ตรงข้ามองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ถ.ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี เบื้องต้นพบผู้ได้รับบาดเจ็บ 6 ราย ติดภายในบ้าน 1 ราย เจ้าหน้าที่ยืนยันผู้ติดค้างเสียชีวิตภายในบ้าน เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างควบคุมเพลิง ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่างตรวจสอบ  
 
แก๊สระเบิดในบ้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand 

แก๊สระเบิดในบ้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand 

แก๊สระเบิดในบ้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand 












โพสต์เมื่อ 11 ตุลาคม 2568 เวลา 09:05:27
