เอาให้วิ่งป่าราบ ฝั่งไทยเปิดซาวด์หลอนเสียงผี หมาหอน ดังลั่นทั้งคืนที่บ้านหนองหญ้าแก้ว

กัน จอมพลัง นำทีมเปิดซาวด์เสียงผี–หมาหอน จากรถแห่กลางดึก หันใส่กลุ่มคนกัมพูชาที่ปักหลักบ้านหนองหญ้าแก้ว ทำวิ่งกันแตกกระเจิง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กันจอมพลัง ช่วยสู้
จากกรณี วันที่ 10 ตุลาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก มูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้ โพสต์ข้อความระบุข้อความว่า "ด่วน มูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้ ต้องการรถแห่ 2 คัน เครื่องเสียงลั่นสนั่นทุ่งเปิดได้ทั้งวันทั้งคืน รถพร้อมถูกกระสุน เราจะนำรถแห่ใช้ร่วมภารกิจทวงคืนแผ่นดินที่สระแก้วใครพร้อมทักได้เลยค่ะ"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กันจอมพลัง ช่วยสู้
วันที่ 11 ตุลาคม 2568 กัน จอมพลัง โพสต์อัปเดตว่า เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา ทางฝ่ายไทยเปิดซาวด์สุดหลอน ยังเสียงผี หมาหอน ดังสนั่นจากรถแห่ หันไปทางกลุ่มคนกัมพูชาที่ปักหลักไม่ยอมย้ายออกจากตรงข้ามบ้านหนองหญ้าแก้ว จ.สระแก้ว
เพจเฟซบุ๊ก กันจอมพลัง ช่วยสู้ ระบุว่า บอกแล้วคืนนี้ไม่ได้นอนตอนนี้ทหารเขมรและพวกบุกรุกริมชายแดนสระแก้วกลัวขึ้นสมองวิ่งโกยแนบไปตามถนนประมาณ 40 คนสนุกทั้งคืน
ล่าสุด กัน จอมพลัง อัดคลิปเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังเปิดซาวด์หลอนใส่กัมพูชา ระบุว่า ว่าไง My Friend... อุ้ย ต้องเรียกว่าอดีต My Friend แล้ว วันนี้ วันที่ 10 แล้วนะ นายต้องออกไปจากแผ่นดินบ้านเราได้แล้ว ที่ตรงนี้ให้ที่พักให้หลบหัวนอน แต่นายกลับมาจองหอง ยึดแผ่นดินเรา จะมานอนสบายอยู่โดยไม่ร้อนอก ร้อนใจ มันดูน่าเกลียดเกินไป คนไทยเขาร้อนใจ อยากให้นายออกไปจากแผ่นดินเราได้แล้ว
ติดใจเหรอ แผ่นดินเรามันหลับสบายใช่ไหม ถ้าอย่างนั้น ถ้าเรานอนไม่ได้ พวกนายก็อย่านอนเลย เช้า กลางวัน กลางคืน เราจะได้เจอกันแน่