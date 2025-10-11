HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สาว 27 แชร์ชีวิตอยู่บ้านพักคนชราตังแต่ยังสาว ค่าเช่าถูก-ชีวิตดี เปิดใจทำไมมาอยู่ที่นี่

 
             สาว 27 ย้ายมาอยู่บ้านพักคนชรากับยาย อวดชีวิตดี๊ดี ค่าเช่าถูก แสนสบาย แถมได้ดูแลยายใกล้ชิด คนสนใจเพียบ ไอเดียอยู่บ้านพักคนชราตั้งแต่ยังสาว ส่อเป็นเทรนด์ 

บ้านพักคนชรา
ภาพจาก Jimu News

             วันที่ 9 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ TVBS รายงานว่า เรื่องราวของหญิงสาววัย 27 ปี ที่ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านพักคนชรา กลายมาเป็นที่สนใจและมีผู้คนพูดถึงกันอย่างมากมาย หลังจากที่เจ้าตัวนำชีวิตของตนเองในบ้านพักคนชรามาเล่าผ่านโซเชียล พร้อมเผยว่าเสียค่าเช่าเพียงเดือนละ 1,500 หยวน (ราว 6,800 บาท) เท่านั้น เรียกว่าที่อยู่ดีแสนสบาย เงียบสงบ อาหารการกินดี ใกล้ที่ทำงาน แถมยังทำให้เธอสามารถดูแลคุณยายได้ง่ายมากอีกด้วย 

             รายงานเผยว่า หญิงสาววัย 27 ปี จากเมืองเยว่ชิง มณฑลเจ้อเจียง ออกมาเผยภาพการใช้ชีวิตของเธอเมื่อไม่นานมานี้ หลังย้ายเข้ามาอยู่บ้านพักคนชรากับคุณยาย โดยจ่ายค่าเช่าห้องให้ตัวเองเดือนละ 1,500 หยวน และจ่ายให้คุณยาย 2,600 หยวน (ราว 11,000 บาท)

             "คุณยายโทร. มาถามว่าฉันอยากไปอยู่ที่นั่นกับคุณยายไหม ฉันเลยตัดสินใจย้ายมา เพราะมันใกล้ที่ทำงาน และก็สะดวกสบายมาก" หญิงสาว กล่าว 

บ้านพักคนชรา
ภาพจาก Sina 

             ทั้งนี้ ปัจจุบันเธออาศัยอยู่ห้องที่ติดกับคุณยาย ทำให้เธอสามารถเข้ามาดูแลคุณยายได้ตลอดเวลา ในขณะที่ยังคงมีพื้นที่ส่วนตัวในการใช้ชีวิต ส่วนสาเหตุที่เธอจ่ายค่าห้องแค่ 1,500 หยวนนั้น เนื่องจากบ้านพักคนชราแห่งนี้เพิ่งเปิดใหม่ อีกทั้งคุณยายยังเป็นลูกบ้านที่นี่อยู่แล้ว ทำให้เธอได้รับส่วนลดพิเศษ และก็กลายเป็นผู้อาศัยที่อายุน้อยที่สุด 

             เธอยังเผยถึงกิจวัตรในการใช้ชีวิตที่บ้านพักคนชราว่า ประตูจะปิดตอน 2 ทุ่ม หากกลับมาช้ากว่านั้นก็จะต้องขอให้ รปภ. มาช่วยเปิดประตู การใช้ชีวิตส่วนอื่น ๆ ก็ปกติมาก 
 
             แม้ตารางเวลาที่บ้านพักคนชราอาจจะไม่สะดวกเล็กน้อยสำหรับหญิงสาวอย่างเธอที่มักจะต้องทำงานล่วงเวลา แต่เธอมองว่ากิจวัตรที่นี่ ทำให้เธอได้ตื่นเช้าและได้กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ

             ด้านบ้านพักคนชราเยว่ชิง อี่ซิน ก็ยืนยันว่าหญิงสาวเป็นลูกบ้านที่นี่จริง โดยบ้านพักคนชราแห่งนี้มีห้องพักถึง 6 ชั้น อีกไม่ช้าจะเปิด 1 ชั้นให้คนหนุ่มสาวเข้ามาพักอาศัยได้ 

บ้านพักคนชรา
ภาพจาก Sina 


             หลังโพสต์ดังกล่าวกลายเป็นไวรัล ปรากฏว่ามีคนหนุ่มสาวมากมายที่สนใจอยากย้ายเข้ามาอยู่บ้านพักคนชราแห่งนี้ และพากันเข้าไปสอบถาม ซึ่งทางผู้อำนวยการของบ้านพักคนชรา เผยว่านี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาจะเปิดทำการในรูปแบบคนชราอาศัยอยู่ร่วมกับคนหนุ่มสาว และยังคงศึกษาอยู่ โดยหวังว่าจะส่งเสริมการบูรณาการและการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ในหมู่ผู้คนหลากหลายวัย 
 
             อนึ่ง ปัจจุบันบ้านพักคนชราแห่งนี้กำหนดค่าเช่ารายเดือนคงที่ไว้ที่ 1,500 หยวน สำหรับผู้พักอาศัยวัยหนุ่มสาว โดยผู้ที่มาอยู่จะต้องรับผิดชอบค่าสาธารณูปโภคด้วยตนเอง และขณะนี้ยังมีหญิงสาว 2 คนที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าวิทยาลัย ได้ชำระเงินและพร้อมจะย้ายเข้ามาอยู่แล้ว



ขอบคุณข้อมูลจาก TVBS 


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สาว 27 แชร์ชีวิตอยู่บ้านพักคนชราตังแต่ยังสาว ค่าเช่าถูก-ชีวิตดี เปิดใจทำไมมาอยู่ที่นี่ อัปเดตล่าสุด 11 ตุลาคม 2568 เวลา 13:55:32 2,426 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เม พรีมายา ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย