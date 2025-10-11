สาว 27 แชร์ชีวิตอยู่บ้านพักคนชราตังแต่ยังสาว ค่าเช่าถูก-ชีวิตดี เปิดใจทำไมมาอยู่ที่นี่

สาว 27 ย้ายมาอยู่บ้านพักคนชรากับยาย อวดชีวิตดี๊ดี ค่าเช่าถูก แสนสบาย แถมได้ดูแลยายใกล้ชิด คนสนใจเพียบ ไอเดียอยู่บ้านพักคนชราตั้งแต่ยังสาว ส่อเป็นเทรนด์
ภาพจาก Jimu News
วันที่ 9 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ TVBS รายงานว่า เรื่องราวของหญิงสาววัย 27 ปี ที่ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านพักคนชรา กลายมาเป็นที่สนใจและมีผู้คนพูดถึงกันอย่างมากมาย หลังจากที่เจ้าตัวนำชีวิตของตนเองในบ้านพักคนชรามาเล่าผ่านโซเชียล พร้อมเผยว่าเสียค่าเช่าเพียงเดือนละ 1,500 หยวน (ราว 6,800 บาท) เท่านั้น เรียกว่าที่อยู่ดีแสนสบาย เงียบสงบ อาหารการกินดี ใกล้ที่ทำงาน แถมยังทำให้เธอสามารถดูแลคุณยายได้ง่ายมากอีกด้วย
รายงานเผยว่า หญิงสาววัย 27 ปี จากเมืองเยว่ชิง มณฑลเจ้อเจียง ออกมาเผยภาพการใช้ชีวิตของเธอเมื่อไม่นานมานี้ หลังย้ายเข้ามาอยู่บ้านพักคนชรากับคุณยาย โดยจ่ายค่าเช่าห้องให้ตัวเองเดือนละ 1,500 หยวน และจ่ายให้คุณยาย 2,600 หยวน (ราว 11,000 บาท)
"คุณยายโทร. มาถามว่าฉันอยากไปอยู่ที่นั่นกับคุณยายไหม ฉันเลยตัดสินใจย้ายมา เพราะมันใกล้ที่ทำงาน และก็สะดวกสบายมาก" หญิงสาว กล่าว
ทั้งนี้ ปัจจุบันเธออาศัยอยู่ห้องที่ติดกับคุณยาย ทำให้เธอสามารถเข้ามาดูแลคุณยายได้ตลอดเวลา ในขณะที่ยังคงมีพื้นที่ส่วนตัวในการใช้ชีวิต ส่วนสาเหตุที่เธอจ่ายค่าห้องแค่ 1,500 หยวนนั้น เนื่องจากบ้านพักคนชราแห่งนี้เพิ่งเปิดใหม่ อีกทั้งคุณยายยังเป็นลูกบ้านที่นี่อยู่แล้ว ทำให้เธอได้รับส่วนลดพิเศษ และก็กลายเป็นผู้อาศัยที่อายุน้อยที่สุด
ภาพจาก Sina
ภาพจาก Sina
เธอยังเผยถึงกิจวัตรในการใช้ชีวิตที่บ้านพักคนชราว่า ประตูจะปิดตอน 2 ทุ่ม หากกลับมาช้ากว่านั้นก็จะต้องขอให้ รปภ. มาช่วยเปิดประตู การใช้ชีวิตส่วนอื่น ๆ ก็ปกติมาก
แม้ตารางเวลาที่บ้านพักคนชราอาจจะไม่สะดวกเล็กน้อยสำหรับหญิงสาวอย่างเธอที่มักจะต้องทำงานล่วงเวลา แต่เธอมองว่ากิจวัตรที่นี่ ทำให้เธอได้ตื่นเช้าและได้กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
ด้านบ้านพักคนชราเยว่ชิง อี่ซิน ก็ยืนยันว่าหญิงสาวเป็นลูกบ้านที่นี่จริง โดยบ้านพักคนชราแห่งนี้มีห้องพักถึง 6 ชั้น อีกไม่ช้าจะเปิด 1 ชั้นให้คนหนุ่มสาวเข้ามาพักอาศัยได้
ภาพจาก Sina
อนึ่ง ปัจจุบันบ้านพักคนชราแห่งนี้กำหนดค่าเช่ารายเดือนคงที่ไว้ที่ 1,500 หยวน สำหรับผู้พักอาศัยวัยหนุ่มสาว โดยผู้ที่มาอยู่จะต้องรับผิดชอบค่าสาธารณูปโภคด้วยตนเอง และขณะนี้ยังมีหญิงสาว 2 คนที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าวิทยาลัย ได้ชำระเงินและพร้อมจะย้ายเข้ามาอยู่แล้ว
ขอบคุณข้อมูลจาก TVBS