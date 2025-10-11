สาวฝรั่ง รีวิวเข้า รพ. ที่ไทย ทึ่งทำเอกซเรย์-MRI รู้ผลไวไปไหน เห็นราคายิ่งช็อก

สาวต่างชาติ รีวิวเข้า รพ. ที่ไทย ทึ่งจัด ทำเอกซเรย์-MRI ทั้งหมดนี่ใช้เวลาไม่กี่ ชม. แถมจ่ายไม่ถึง 20,000 หมื่น เทียบกับอเมริกาเหมือนฟ้ากับเหว
ภาพจาก TikTok @wheretonextyall
นอกเหนือจากเรื่องแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ดึงดูดใจคนต่างชาติให้มาเยือนประเทศไทยแล้ว ภาคงานบริการและการแพทย์ในประเทศไทย ก็ยังเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งที่ทำให้ไทยกลายมาเป็นจุดหมายของชาวต่างชาติให้ตัดสินใจบินมาเช่นกัน
ขณะที่ไม่นานมานี้ คลิปของหญิงต่างชาติรายหนึ่งที่ได้ลงรีวิว ขณะมาเข้าโรงพยาบาลในประเทศไทย พร้อมเปิดค่ารักษาที่ทำให้ตัวเองถึงกับอึ้ง ได้กลายมาเป็นไวรัลที่ได้รับความสนใจอย่างมาก จนมีผู้เข้ามาชมกว่า 4.6 แสนวิว
หญิงสาว เริ่มด้วยการบอกว่า "ให้รอฟังราคาได้เลย" พร้อมเล่าว่า เธอมีปัญหาที่หลัง อาการปวดหลังแย่มากจนรู้สึกลำบากสุด ๆ ตอนนั่งบนเครื่องบิน แม้แต่เดินยังเจ็บ แถมยังไม่สามารถแบกกระเป๋าได้ ซึ่งเป็นปัญหากับสายท่องเที่ยวรอบโลกอย่างเธอ ซึ่งต้องย้ายที่ทุก ๆ 4-5 วัน เธอพยายามใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อบรรเทาอาการแล้ว แต่ก็ไม่ดีขึ้น สุดท้ายก็เลยตัดสินใจมาโรงพยาบาล
เธอยอมรับว่า ตอนแรกก็รู้สึกประหม่าที่ต้องมาโรงพยาบาลในต่างแดน เธอได้ยินเรื่องน่ากลัวมามากมาย แต่ก็เคยได้ยินมาว่าประเทศไทยมีการดูแลทางการแพทย์ที่ยอดเยี่ยม จึงตัดสินใจมาลอง และนำประสบการณ์มาเล่าให้ฟัง พร้อมย้ำว่ามันเหลือเช่ามาก
เมื่อได้เจอคุณหมอ หญิงสาวก็เล่าอาการผิดปกติต่าง ๆ ที่กระดูกสันหลัง และอาการปวดให้หมอฟัง ซึ่งหมอก็สั่งให้ทำเอกซเรย์และ MRI ทันที มันรวดเร็วมาก เธอเข้าออกห้องต่าง ๆ จนรู้สึกเหมือนทั้งโรงพยาบาลมีแค่เธอเพียงคนเดียว มันน่าทึ่งที่ได้รับการรักษารวดเร็วขนาดนี้ ทั้งที่เธอไม่ได้นัดหมายด้วยซ้ำ ต่างจากที่อเมริกา ซึ่งจะต้องใช้เวลานานกว่านี้มาก
ภายใน 4 ชั่วโมง หมอก็อ่านผลให้ฟังพร้อมสั่งจ่ายยา และที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือทางโรงพยาบาลยังส่งภาพ MRI ทั้งหมดให้เธอทางอีเมล รวมถึงนำผลเอกซเรย์ใส่ลง CD เผื่อเธอต้องไปหาหมอเรื่องอาการปวดหลังอีก เนื่องจากพวกเธอต้องเดินทางไปเที่ยวโลก
ขณะมาเข้าโรงพยาบาลในประเทศไทย เธอได้พบแพทย์ 3 คน ทำเอกซเรย์ ทำ MRI โดยทราบผลการตรวจภายใน 4 ชั่วโมง
ทั้งนี้ สรุปแล้วว่าการมาโรงพยาบาลในประเทศไทยครั้งนี้ เธอได้พบกับคุณหมอ 3 รอบ ทำเอกซเรย์ ทำ MRI โดยตราบผลการตรวจภายใน 4 ชั่วโมง ซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้ มีราคาเพียง 19,812 บาท เท่านั้น ซึ่งประสบการณ์ครั้งนี้ เธอขอให้คะแนนเต็ม 10 ไม่หัก
มีชาวเน็ตบางคนเข้ามาแชร์ประสบการณ์ ทำ MRI ในนอร์ธแคลิฟอร์เนีย ได้รับแจ้งว่าต้องรอ 2 สัปดาห์หรือนานกว่านั้น เพราะคนไม่พออ่านผล ซึ่งสุดท้ายกว่าจะรู้ผลก็ปาเข้าไป 2 เดือน
นอกจากทึ่งในส่วนของความเร็วและค่ารักษาแล้ว บางคนยังแอบสะดุดตา กับร้านขนมที่มีเปิดขายในโรงพยาบาลด้วย ซึ่งก็มีคนเข้ามาตอบว่า โรงพยาบาลในไทยไม่ได้มีเพียงร้านโดนัทเท่านั้น แม้แต่ร้านกาแฟ หรือ 7-11 ก็มี ทั้งในโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลรัฐ
อย่างไรก็ตาม คนไทยบางส่วนเข้ามายืนยันว่าบริการจากโรงพยาบาลเอกชนในไทยนั้น ถือว่ายอดเยี่ยมสุด ๆ จริง แต่ในส่วนค่ารักษาที่ชาวต่างชาติมองว่าถูก ก็ยังนับว่าสูงและใช่จะเข้าถึงได้ทุกคน เนื่องจากค่าครองชีพและรายได้ของคนที่นี่