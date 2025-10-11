โวยร้านโจ๊กเขียนถุง ทำดราม่าเสียงแตก พีคคนเชื่อ AI - อ.เจษฎา ตอบให้ เขียนได้ไหม

โวยร้านโจ๊ก ใช้ปากกาเขียนถุง กลายเป็นดราม่าเสียงแตก ลั่นก็เขียนกันทุกร้าน เมนต์ยิ่งเดือดหลังเจอข้อมูลอ้าง ChatGPT - อ.เจษฎา ฟันธงให้ สรุปเขียนได้ไหม
กลายเป็นประเด็นดราม่าเสียงแตกที่มีคนถกเถียงกันอย่างมาก กับการใช้ปากกาเมจิกเขียนบนถุงอาหาร หลังล่าสุด (10 ตุลาคม 2568) มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ลงกลุ่มตามรอยร้านอาหารดัง เปิดภาพถุงโจ๊กที่มีรอยปากกาเขียนไว้ พร้อมระบุข้อความ "เลิกได้เลิกนะครับ เขียนบนถุงแบบนี้ ดังขนาดไหน ผมก็ทิ้ง"
และเพียงไม่นานก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบ โดยมีทั้งฝั่งที่มองว่าเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค พร้อมวิจารณ์ว่าขนาดปรากฏข่าวหลายครั้งว่าหมึกสามารถซึมผ่านถุงไปถึงอาหารได้ จนมีคนออกมาเตือนกันหลายครั้ง แต่ร้านค้ามากมายก็ยังทำอยู่
ขณะเดียวกันยังคงมีอีกฝั่ง ที่ออกมาเถียงกลับ โดยมองว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไร ที่เขียนก็เขียนบนถุง ไม่สามารถซึมเข้าไปในอาหารได้ กินได้ไม่ตายแน่นอน รวมถึงต่อว่าคนที่หยิบมาตีประเด็นว่าเรื่องมาก เขาก็เขียนกันทั้งนั้น ถ้าไม่อยากซื้อก็ไม่ต้องซื้อ
โซเชียลหัวจะปวด คนเชื่อ ChatGPT ไม่ลืมหูลืมตา
ยิ่งไปกว่านั้นยังมีคนที่ออกมาเถียง โดยยกข้อมูลจากการถามแชตบอต ChatGPT เกี่ยวกับเรื่องหมึกซึมผ่านถุงอาหาร ซึ่ง AI อ้างว่าหมึกจากปากกาที่เขียนด้านนอกถุงพลาสติก จะไม่ซึมทะลุเข้าสู่อาหารได้ง่าย เพราะหมึกส่วนใหญ่มีโมเลกุลขนาดใหญ่
งานนี้จึงยิ่งทำให้กลายเป็นประเด็นเข้าไปใหญ่ หลายคนอึ้งจัดที่คนสมัยนี้เชื่อข้อมูลที่มาจาก ChatGPT โดยไม่ลืมหูลืมตา กล้าเอามาอ้างอิง ทั้ง ๆ ที่ข้อมูลจาก AI เหล่านี้เชื่อถือไม่ได้ พร้อมเตือนว่าอย่าไปเชื่ออะไรจาก AI ให้มากนัก ควรตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจะเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีคนบางส่วนที่เอาข้อมูลไปถาม ChatGPT เช่นกัน แต่ได้ข้อสรุปว่า ไม่ควรเขียนบนถุงพลาสติกที่ยังร้อน
สรุปชัด ๆ ใช้ปากกาเขียนถุงร้อน ได้ไหม ?
ทั้งนี้ รศ. ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Jessada Denduangboripant ให้คำตอบจากดราม่านี้ว่า "ไม่ควรใช้ปากกาเมจิกเขียนบนพลาสติกบรรจุอาหาร"
โดยระบุว่า เคยเขียนบทความเตือนเรื่องทำนองนี้มาหลายครั้งแล้ว ทั้งกรณีที่มีการใช้ปากกาเมจิกเขียนลงไปบนบรรจุภัณฑ์อาหาร แล้วพบว่ามันสามารถซึมเข้าไปถึงอาหารข้างในได้ !
เคยเจอกันมาแล้วทั้งถุงโจ๊ก และกล่องแซนด์วิช ฯลฯ โดยสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่า พลาสติกเป็นวัสดุที่มีโมเลกุลของสารตั้งต้นมาจับตัวกันเป็นสายยาวและเป็นร่างแหของพอลิเมอร์ โดยที่ในตัวเนื้อพลาสติกนั้น ก็มีช่องว่างเล็ก ๆ อยู่ เมื่อพลาสติกถูกความร้อนจะเกิดการขยายตัวขึ้น ทำให้ช่องว่างเหล่านี้มีพื้นที่กว้างขึ้น ความชื้นหรืออากาศสามารถแทรกซึมผ่านได้
ในขณะที่หมึกของปากกาเมจิกนั้นก็เป็นสารเคมีที่มีสภาพเป็นสารมีขั้ว จึงอาจจะซึมผ่านเนื้อของพลาสติกบางชนิดได้ดี โดยเฉพาะกับพลาสติกกลุ่มที่มีเนื้อไม่แน่น และซึมผ่านไปยังเนื้อของอาหารที่มีสภาพเป็นสารมีขั้วเช่นกันได้ แถมยิ่งอาหารร้อนมาก ก็จะยิ่งเกิดการซึมผ่านเข้าไปได้ง่ายขึ้นด้วย
และแน่นอนว่า เนื้อสีของปากกาเมจิกมีสารเคมีที่เป็นตัวทำละลาย ซึ่งถ้าบริโภคเข้าไปก็อาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย และอาจเป็นสารก่อมะเร็งได้ด้วย
จึงไม่ควรเขียนถุงพลาสติกบรรจุอาหารด้วยปากกาเมจิก เพราะถุงพลาสติกไม่ได้ถูกออกแบบมาให้สำหรับการเขียนปากกาเมจิกลงไป แต่ควรหาวิธีอื่น ๆ ที่จะสร้างสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายแทน