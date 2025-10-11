HILIGHT
ปล่อยลูก 2 ขวบไว้ลำพัง เล่นซนจนงูเห่าจะกัด เลยกัดงูก่อน ผู้ใหญ่ช็อกเห็นตอนคาปาก


          ปล่อยลูก 2 ขวบเล่นลำพัง เจองูเห่าอยู่ใกล้ ๆ ปาอิฐใส่จนงูจะกัด เลยกัดงูก่อน ผู้ใหญ่ช็อกหันไปเห็นภาพงูคาปาก กัดงูตาย เจ้าหนูรอดปาฏิหาริย์ 

เด็กกัดงู
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

          เลี้ยงเด็กเล็กต้องอย่าประมาท หลายเหตุการณ์ย้ำเตือนผู้ปกครองให้จับตาดูอย่างใกล้ชิด ขณะที่ครอบครัวหนึ่งหวิดพบกับการสูญเสีย หลังปล่อยลูกชายวัย 2 ขวบให้เล่นอยู่ใกล้บ้านตามลำพัง
          
          โดยรายงานจากเว็บไซต์ไทม์ออฟอินเดีย เผยว่า เหตุการณ์ชวนขนลุกนี้ เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 25 กรกฎาคม 2568 ขณะที่เด็กชายกำลังเล่นอยู่นอกบ้าน เขาสังเกตเห็นงูเห่าตัวหนึ่ง ด้วยความอยากรู้อยากเห็นตามประสาเด็ก จึงปาอิฐใส่งูเล่น
          
          สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้งูมีปฏิกิริยาตอบโต้ มันพุ่งเข้ามารัดรอบมือเล็ก ๆ ของเด็กทันที แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจากนั้นทำให้ครอบครัวและคนทั้งหมู่บ้านตกใจ เพราะแทนที่เด็กชายจะร้องหรือสะบัดมือหนี เขากลับใช้คมเขี้ยวของตัวเองกัดงูอย่างแรง จนงูตายคาปาก 
          
          ด้านยายของเด็กนึกถึงภาพสยองในตอนนั้น บอกว่า "ตอนที่เราเห็นงูอยู่ที่มือเด็ก ทุกคนรีบวิ่งเข้าไปหาเขา แต่ระหว่างนั้นเขาก็กัดงูแล้ว และฆ่ามันจนตาย
          
          อย่างไรก็ตาม เด็กน้อยก็โดนพิษงูเช่นกัน ทำให้เขาหมดสติไปทันที ครอบครัวรีบพาเด็กชายส่งศูนย์การแพทย์ในท้องถิ่น ก่อนจะส่งตัวไปโรงพยาบาล ซึ่งแพทย์บอกว่ามันเป็นเคสที่แปลกมาก 
          
          ทีมแพทย์เผยว่า งูเห่าตายจากการบาดเจ็บที่หัวและปากจากการกัดของเด็ก ขณะผลจากพิษงูต่อเด็กนั้นค่อนข้างอ่อน มันมีผลพอให้เขาหมดสติ แต่ไม่หนักถึงตาย
          
          "การได้รับการรักษาทันเวลา ช่วยชีวิตเด็กชายไว้" คุณหมอเผย พร้อมระบุว่า อาการของเด็กทรงตัวแล้ว และก็ได้รับการเฝ้าระวังจากแพทย์ โดยทีมแพทย์ได้ให้ยาและเฝ้าดูอาการของเด็กชายอย่างต่อเนื่อง 

ขอบคุณข้อมูลจาก Time of India  

ปล่อยลูก 2 ขวบไว้ลำพัง เล่นซนจนงูเห่าจะกัด เลยกัดงูก่อน ผู้ใหญ่ช็อกเห็นตอนคาปาก อัปเดตล่าสุด 11 ตุลาคม 2568
