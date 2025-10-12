HILIGHT
คนไข้ใจเด็ด ถือถุงปริศนามาโรงพยาบาล พอบอกอาการปุ๊บชัดเลย ทำขนลุกกันทั้งห้อง

 
          ชายวัย 70 ทำหมอที่เจ้าหน้าที่ตกใจ หลังเดินทางเข้ามาที่ รพ. ด้วยถุงปริศนา ใส่ต้นตอที่ทำให้ต้องเข้ามารักษาตัว ยอมใจในความใจเด็ด

จับงูไปโรงพยาบาล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Trung tâm y tế Sơn Hòa

          วันที่ 9 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ Vietnam.vn รายงานว่า เกิดเคสที่ทำเอาหมอและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพากันขนลุก หลังมีคนไข้ถูกงูกัดและเข้ามารักษาตัว แต่คนไข้รายดังกล่าวกลับกลับพกบางอย่างชวนตกใจยัดใส่ถุงพลาสติกมาด้วย

          เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่ศูนย์การแพทย์ในจังหวัดดั๊กลัก ประเทศเวียดนาม โดยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ช่วยรักษา ชายวัย 70 ปี ถูกงูกัดที่ขา เมื่อช่วงค่ำวันที่ผ่านมา แต่หลังจากถูกงูกัดคนไข้ยังคงมีสติ แถมยังจับงูใส่ถุงพลาสติก ก่อนจะถืองูตัวดังกล่าวมาให้หมอช่วยตรวจสอบอีกด้วย ซึ่งหลังได้รับการรักษา ล่าสุดอาการของค้นไข้รายนี้ก็ปลอดภัยดีแล้ว

          รายงานระบุว่า งูที่กัดคนไข้รายดังกล่าวคือ งูเขียวหางไหม้ (Trimeresurus) ในประเทศไทยมีหลายชนิด เช่น งูเขียวหางไหม้ตาโต,งูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง, งูเขียวหางไหม้ท้องเขียวเหนือ,งูเขียวไผ่หางเขียว งูหางแห้มกาญจน์ เป็นต้น เป็นงูพิษอันตรายพิษออกฤทธิ์ส่งผลต่อระบบเลือดเป็นหลัก

          สำหรับการระบุชนิดของงูได้อย่างถูกต้องหลังถูกกัด ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินระดับความอันตราย เนื่องจากพิษของงูเขียวชนิดนี้อาจทำให้เกิดแผลเน่า การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ และภาวะแทรกซ้อนรุนแรง หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที อย่างไรก็ตาม อาจใช้วิธีการถ่ายรูปงูตัวที่กัดไว้ให้แพทย์ใช้ตรวจสอบได้เช่นกัน ไม่จำเป็นต้องพกตัวอย่างมากทั้งตัวเช่นนี้ 



ขอบคุณข้อมูลจาก Vietnam.vn

