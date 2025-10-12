HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เพจดังย้อนภาพ งานแต่งนายทุนเขมร - ทายาทธุรกิจใหญ่ มีนักการเมืองไทยร่วมงาน

 
           เพจดัง CSI LA ย้อนรอยภาพงานหรูที่สุดในอาเซียน ปี 2561 ของ ยิม เลียก ผู้ถูกจับตาเรื่องทุนเทา เชื่อมโยงถึงเครือข่ายการเมืองไทย        

เพจดังแฉภาพงานแต่งนายทุนกัมพูชา–ทายาทธุรกิจใหญ่ มีนักการเมืองไทยร่วมงาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก  CSI LA 

           วันที่ 11 ตุลาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก CSI LA โพสต์ภาพงานแต่งสุดอลังการที่ครั้งหนึ่งถูกขนานนามว่า หรูที่สุดในอาเซียน ในปี 2561 เมื่อเจ้าบ่าวคือ ยิม เลียก นักธุรกิจหนุ่มกัมพูชา ผู้ถูกจับตาว่าอาจอยู่เบื้องหลังขบวนการคอลเซ็นเตอร์และฟอกเงินข้ามชาติ การเชื่อมโยงของงานวิวาห์ครั้งนั้นไม่ได้มีแค่เรื่องรัก แต่โยงไปถึง ผู้มีอิทธิพลของไทยและกัมพูชาอีกด้วย

           เพจดังกล่าว ระบุว่า งานแต่ง เจ้าพ่อสแกมเมอร์ กับการเมืองไทยชายคนนั้นคือ ยิม เลียก  (Yim Leak) นักธุรกิจหนุ่มชื่อดังชาวกัมพูชา ที่ถูกต่างประเทศตั้งข้อสงสัยว่าอยู่เบื้องหลัง เครือข่ายคอลเซ็นเตอร์ - ฟอกเงิน - และทุนสีเทา ที่เชื่อมโยงระหว่าง กัมพูชา  จีน - ไทย

เพจดังแฉภาพงานแต่งนายทุนกัมพูชา–ทายาทธุรกิจใหญ่ มีนักการเมืองไทยร่วมงาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก  CSI LA 

เพจดังแฉภาพงานแต่งนายทุนกัมพูชา–ทายาทธุรกิจใหญ่ มีนักการเมืองไทยร่วมงาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก  CSI LA 

           งานแต่งที่หรูหราที่สุดในอาเซียนปี 2561 ยิม เลียก แต่งงานกับทายาทนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากประเทศไทย งานจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในกรุงเทพฯ มีแขก VIP ทั้งจากไทยและกัมพูชา เข้าร่วมมากมาย เต็มไปด้วยนักธุรกิจระดับพันล้านและผู้มีอิทธิพลในแวดวงการเมือง

           CSI LA ระบุว่า บางสื่อรายงานว่ามี ผู้นำทางการเมืองไทย เข้าร่วมในงานนี้ด้วย แม้จะยังไม่มีภาพยืนยันชัดเจน แต่กระแสในโซเชียลจีนและกัมพูชา ต่างพูดถึงกันว่า นี่คืองานแต่งที่เชื่อมทุนสองประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของ พันธมิตรทุนเทา - การเมือง
 
เพจดังแฉภาพงานแต่งนายทุนกัมพูชา–ทายาทธุรกิจใหญ่ มีนักการเมืองไทยร่วมงาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก  CSI LA 

เพจดังแฉภาพงานแต่งนายทุนกัมพูชา–ทายาทธุรกิจใหญ่ มีนักการเมืองไทยร่วมงาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก  CSI LA 

เพจดังแฉภาพงานแต่งนายทุนกัมพูชา–ทายาทธุรกิจใหญ่ มีนักการเมืองไทยร่วมงาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก  CSI LA 


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เพจดังย้อนภาพ งานแต่งนายทุนเขมร - ทายาทธุรกิจใหญ่ มีนักการเมืองไทยร่วมงาน โพสต์เมื่อ 12 ตุลาคม 2568 เวลา 10:10:25 1,487 อ่าน
TOP
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เม พรีมายา ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย