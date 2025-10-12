เพจดังย้อนภาพ งานแต่งนายทุนเขมร - ทายาทธุรกิจใหญ่ มีนักการเมืองไทยร่วมงาน

เพจดัง CSI LA ย้อนรอยภาพงานหรูที่สุดในอาเซียน ปี 2561 ของ ยิม เลียก ผู้ถูกจับตาเรื่องทุนเทา เชื่อมโยงถึงเครือข่ายการเมืองไทย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก CSI LA
วันที่ 11 ตุลาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก CSI LA โพสต์ภาพงานแต่งสุดอลังการที่ครั้งหนึ่งถูกขนานนามว่า หรูที่สุดในอาเซียน ในปี 2561 เมื่อเจ้าบ่าวคือ ยิม เลียก นักธุรกิจหนุ่มกัมพูชา ผู้ถูกจับตาว่าอาจอยู่เบื้องหลังขบวนการคอลเซ็นเตอร์และฟอกเงินข้ามชาติ การเชื่อมโยงของงานวิวาห์ครั้งนั้นไม่ได้มีแค่เรื่องรัก แต่โยงไปถึง ผู้มีอิทธิพลของไทยและกัมพูชาอีกด้วย
เพจดังกล่าว ระบุว่า งานแต่ง เจ้าพ่อสแกมเมอร์ กับการเมืองไทยชายคนนั้นคือ ยิม เลียก (Yim Leak) นักธุรกิจหนุ่มชื่อดังชาวกัมพูชา ที่ถูกต่างประเทศตั้งข้อสงสัยว่าอยู่เบื้องหลัง เครือข่ายคอลเซ็นเตอร์ - ฟอกเงิน - และทุนสีเทา ที่เชื่อมโยงระหว่าง กัมพูชา จีน - ไทย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก CSI LA
ภาพจาก เฟซบุ๊ก CSI LA
CSI LA ระบุว่า บางสื่อรายงานว่ามี ผู้นำทางการเมืองไทย เข้าร่วมในงานนี้ด้วย แม้จะยังไม่มีภาพยืนยันชัดเจน แต่กระแสในโซเชียลจีนและกัมพูชา ต่างพูดถึงกันว่า นี่คืองานแต่งที่เชื่อมทุนสองประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของ พันธมิตรทุนเทา - การเมือง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก CSI LA
ภาพจาก เฟซบุ๊ก CSI LA
ภาพจาก เฟซบุ๊ก CSI LA