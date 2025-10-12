หญิงไทยเมาหนัก อึราดใส่รถไรเดอร์จนเหม็นทั่วคัน ก่อนอายสามีฝรั่ง วิ่งลงไปในทะเล พลเมืองดีรีบเข้าช่วย
ภาพจาก เจ๊ม้อย v+
วันที่ 11 ตุลาคม 2568 ข่าวช่อง 3 รายงานว่า ไรเดอร์ขับรถรับ-ส่งผู้โดยสารรายหนึ่ง เข้าพบตำรวจ สภ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ขอให้ช่วยเจรจากับ หญิงไทย อายุ 41 ปี ที่ขึ้นรถมากับชาวต่างชาติ แต่เจ้าตัวกลับปัสสาวะ-อุจจาระ ราดใส่เบาะรถยนต์ จนได้รับความเสียหาย ส่งกลิ่นเหม็นไปทั้งรถ โดยหญิงรายนี้อยู่ในอาการมึนเมา พยายามบ่ายเบี่ยงไม่ชดใช้ค่าเสียหาย
ต่อมา สามีชาวต่างชาติของหญิงไทย อายุ 41 ปี ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายจนเป็นที่พอใจทั้งสองฝ่าย แต่ในขณะเดียวกันนั้น หญิงไทยซึ่งอยู่ในอาการมึนเมา เกิดอาการอับอายและน้อยใจสามี จึงวิ่งข้ามถนนแล้วพุ่งลงไปในทะเล สร้างความแตกตื่นให้กับเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
เจ้าหน้าที่และสามีของหญิงรายนี้ พยายามเรียกและเกลี้ยกล่อมให้เจ้าตัวกลับขึ้นฝั่ง ใช้เวลาอยู่กว่า 10 นาที เจ้าตัวจึงยอมเดินขึ้นมานั่งในช่วงน้ำตื้น ก่อนจะมีพลเมืองดีไปประคองขึ้นมาบนฝั่งได้อย่างปลอดภัย ขณะที่เจ้าตัวยังคงร้องไห้ฟูมฟายเสียใจและอายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ถือว่าโชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
ภาพจาก เจ๊ม้อย v+
ภาพจาก เจ๊ม้อย v+
ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวช่อง 3