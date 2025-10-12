HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ชายเปิดเหตุผล ทิ้งงานประจำ เงินเดือน 1.1 แสน มาเป็นไรเดอร์ เผยชีวิตเปลี่ยนยังไง


          ชายเปิดใจ ลาออกงานเดิม ทิ้งเงินเดือนหลักแสน มาเป็นไรเดอร์ ชีวิตเปลี่ยนไปยังไง ทำไมถึงลาออก ย้ำแม้รายได้ไม่แน่นอน แต่ดีต่อชีวิตกว่ามาก 

ลาออกจากงาน มาเป็นไรเดอร์

          ในขณะที่การมีหน้าที่การงานมั่นคงและมีรายได้สูง คือชีวิตการงานในอุดมคติสำหรับหลายคน แต่โลกความเป็นจริง ยังมีปัจจัยอีกมากที่ส่งผลต่องานและชีวิตส่วนตัว ทำให้ชายคนหนึ่งเลือกที่จะทิ้งงานประจำ เงินเดือนหลักแสน ผันมาทำอาชีพเป็นไรเดอร์ แม้จะมีรายได้น้อยกว่ามาก 
          
          จากรายงานของเว็บไซต์เวิลด์ออฟบัซ วันที่ 7 ตุลาคม 2568 ชายมาเลเซียคนหนึ่ง เพิ่งออกมาเปิดใจเล่าเรื่องที่เขาลาออกจากงาน ที่สร้างรายได้เดือนละ 15,000 ริงกิต (ราว 116,000 บาท) เพราะแม้งานดังกล่าวจะมีค่าตอบแทนสูง แต่กลับส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเขามาก ไม่เพียงแค่จะมีเวลาจำกัดในการอยู่กับครอบครัวและเพื่อน แม้แต่เวลาให้ตัวเองก็ยังน้อย เรียกว่าต้องอยู่ในสภาพพร้อมทำงาน 24 ชั่วโมง และต้องทำงานทุกวัน แทบไม่มีวันหยุดพัก ทั้งหมดก็เพื่อเงิน 

          จนสุดท้ายเขาได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคซึมเศร้า และมีการอาการตื่นตระหนกอยู่หลายครั้ง สิ่งนี้เองที่เป็นสัญญาณให้เขาบอกลางานเดิม ซึ่งแม้ทุกวันนี้เขาจะต้องพึ่งพาทำงานรับจ้างทั่วไปและเป็นไรเดอร์ส่งอาหาร เพื่อความอยู่รอด ต้องเผชิญกับรายได้ที่ลดลง แถมยังไม่มีความแน่นอน แต่สิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดสำหรับเขาตอนนี้ คือเขามีความสุขมากขึ้น  
          
          "ผมได้เจอเพื่อน ๆ และได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัว ผมสามารถเล่นเกมได้ทุกเวลาที่ต้องการ ผมไม่ต้องมาคอยตอบเจ้านายตอนตี 3 อีกต่อไป"

ลาออกจากงาน มาเป็นไรเดอร์
          
          ชีวิตที่เรียบง่ายขึ้นทำให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาก ตอนนี้เขาไม่ต้องรับภาระที่ต้องพร้อมทำงานให้นายจ้างทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง และไม่ต้องเผชิญลูกค้าที่จู้จี้จุกจิกในตอนเช้าแล้ว แม้ว่าชีวิตตอนนี้จะไม่ได้สมบูรณ์แบบ แต่กลับทำให้เขารู้สึกเบาสบาย เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เขารู้สึกว่าเป็นอิสระจริง ๆ 
          
          ทั้งนี้ ชายคนดังกล่าวยังเผยข้อมูลเพิ่มเติมกับชาวเน็ตที่เข้ามาซักถาม โดยชี้ว่า งานเดิมนั้นเขาแทบไม่มีวันหยุดเลย ต้องทำงานทุกวัน ขณะที่อาการตื่นตระหนกของเขามักเกิดขึ้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้า ทำให้เขาต้องสวมสมาร์ทวอทช์เพื่อติดตามอัตราการเต้นของหัวใจอยู่เสมอ 

ขอบคุณข้อมูลจาก World of Buzz 

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ชายเปิดเหตุผล ทิ้งงานประจำ เงินเดือน 1.1 แสน มาเป็นไรเดอร์ เผยชีวิตเปลี่ยนยังไง โพสต์เมื่อ 12 ตุลาคม 2568 เวลา 12:15:28
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เม พรีมายา ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย