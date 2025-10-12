ชายเปิดเหตุผล ทิ้งงานประจำ เงินเดือน 1.1 แสน มาเป็นไรเดอร์ เผยชีวิตเปลี่ยนยังไง

ชายเปิดใจ ลาออกงานเดิม ทิ้งเงินเดือนหลักแสน มาเป็นไรเดอร์ ชีวิตเปลี่ยนไปยังไง ทำไมถึงลาออก ย้ำแม้รายได้ไม่แน่นอน แต่ดีต่อชีวิตกว่ามาก
ในขณะที่การมีหน้าที่การงานมั่นคงและมีรายได้สูง คือชีวิตการงานในอุดมคติสำหรับหลายคน แต่โลกความเป็นจริง ยังมีปัจจัยอีกมากที่ส่งผลต่องานและชีวิตส่วนตัว ทำให้ชายคนหนึ่งเลือกที่จะทิ้งงานประจำ เงินเดือนหลักแสน ผันมาทำอาชีพเป็นไรเดอร์ แม้จะมีรายได้น้อยกว่ามาก
จากรายงานของเว็บไซต์เวิลด์ออฟบัซ วันที่ 7 ตุลาคม 2568 ชายมาเลเซียคนหนึ่ง เพิ่งออกมาเปิดใจเล่าเรื่องที่เขาลาออกจากงาน ที่สร้างรายได้เดือนละ 15,000 ริงกิต (ราว 116,000 บาท) เพราะแม้งานดังกล่าวจะมีค่าตอบแทนสูง แต่กลับส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเขามาก ไม่เพียงแค่จะมีเวลาจำกัดในการอยู่กับครอบครัวและเพื่อน แม้แต่เวลาให้ตัวเองก็ยังน้อย เรียกว่าต้องอยู่ในสภาพพร้อมทำงาน 24 ชั่วโมง และต้องทำงานทุกวัน แทบไม่มีวันหยุดพัก ทั้งหมดก็เพื่อเงิน
จนสุดท้ายเขาได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคซึมเศร้า และมีการอาการตื่นตระหนกอยู่หลายครั้ง สิ่งนี้เองที่เป็นสัญญาณให้เขาบอกลางานเดิม ซึ่งแม้ทุกวันนี้เขาจะต้องพึ่งพาทำงานรับจ้างทั่วไปและเป็นไรเดอร์ส่งอาหาร เพื่อความอยู่รอด ต้องเผชิญกับรายได้ที่ลดลง แถมยังไม่มีความแน่นอน แต่สิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดสำหรับเขาตอนนี้ คือเขามีความสุขมากขึ้น
"ผมได้เจอเพื่อน ๆ และได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัว ผมสามารถเล่นเกมได้ทุกเวลาที่ต้องการ ผมไม่ต้องมาคอยตอบเจ้านายตอนตี 3 อีกต่อไป"
ชีวิตที่เรียบง่ายขึ้นทำให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาก ตอนนี้เขาไม่ต้องรับภาระที่ต้องพร้อมทำงานให้นายจ้างทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง และไม่ต้องเผชิญลูกค้าที่จู้จี้จุกจิกในตอนเช้าแล้ว แม้ว่าชีวิตตอนนี้จะไม่ได้สมบูรณ์แบบ แต่กลับทำให้เขารู้สึกเบาสบาย เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เขารู้สึกว่าเป็นอิสระจริง ๆ
ทั้งนี้ ชายคนดังกล่าวยังเผยข้อมูลเพิ่มเติมกับชาวเน็ตที่เข้ามาซักถาม โดยชี้ว่า งานเดิมนั้นเขาแทบไม่มีวันหยุดเลย ต้องทำงานทุกวัน ขณะที่อาการตื่นตระหนกของเขามักเกิดขึ้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้า ทำให้เขาต้องสวมสมาร์ทวอทช์เพื่อติดตามอัตราการเต้นของหัวใจอยู่เสมอ
ขอบคุณข้อมูลจาก World of Buzz