ได้เหรอ ? สาวอ้วกในรถ เจอเรียกค่าซักเบาะ 3,000 โอนผิดเป็น 30,000 ไม่คืน อ้างให้เอง

สาวอ้วกในรถ เจอคนขับเรียกค่าซักเบาะ 3,000 โอนผิดเป็น 30,000 ไม่ยอมคืน อ้างยินยอมให้เอง ลั่นแจ้งความแล้ว ชาวเน็ตซัด หัวหมอจัด ระวังคุก
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับขอมูล
วานนี้ (11 ตุลาคม 2568) เพจ เรารักด่านตรวจ ออกมาเปิดกรณีที่เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์หนักมาก หลังสาวคนหนึ่งอ้วกในรถที่เรียกผ่านแอปฯ เจอคนขับเรียกค่าซักเบาะ 3,000 บาท แฟนโอนผิดใส่เลข 0 เกินไป 1 ตัว เป็น 30,000 บาท เมื่อรู้ตัวและขอเงินคืน กลับถูกบิดซะอย่างนั้น
โดยหญิงรายดังกล่าว เผยว่า เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม เธอดื่มแล้วมีอาการแน่นหน้าอก หายใจไม่ออก แฟนและเพื่อน ๆ ของแฟนจึงพาไปส่งโรงพยาบาล ตอนที่ออกจากโรงพยาบาลเธอก็ยังไม่ได้สติ มารู้ตัวอีกทีคือตอนที่อาเจียนเปื้อนเสื้อผ้าแฟน และน่าจะเปื้อนเบาะรถด้วย ไม่รู้เยอะไหม
เมื่อถึงที่พัก คนขับเรียกเงินค่าซักเบาะ 2,000 บาท แต่ตอนนั้นแฟนของเธอซึ่งเป็นชาวต่างชาติมีเงินสดติดตัวไม่พอ เธอพอมีสติ ได้ยินเขาคุยกับแฟน จึงถามคนขับว่าเท่าไหร่ คนขับบอก 3,000 บาท แต่เธอมารู้ตัวทีหลังว่าโอนไป 30,000 บาท โดยยอมรับว่าขณะนั้นเธอไม่ค่อยมีสติ ไม่ได้มีเจตนาโอน 30,000 บาท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เรารักด่านตรวจ
ทั้งนี้ เธอได้แจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม เหลือแค่รอตำรวจนัดไปไกล่เกลี่ย ซึ่งไม่รู้ว่าต้องรอนานแค่ไหน หรือจะถูกปล่อยเบลอหรือไม่ สุดท้ายเธอยังตำหนิไปถึงคนขับรายดังกล่าว ว่าไม่มีจรรยาบรรณ ทั้งที่รับเธอออกจากโรงพยาบาล ในสภาพที่แย่มาก
ด้านชาวเน็ตต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ ชี้ว่ากรณีนี้เข้าข่ายยักยอกทรัพย์ชัดเจน คนขับหัวหมอแบบโง่ ๆ หากถูกดำเนินคดีขึ้นมาก็อย่าร้องแล้วกัน ส่วนที่อ้างว่าผู้โดยสารยินยอมให้ เอาจริง ๆ ใครจะให้เกินไปเยอะขนาดนั้น แสดงถึงเจตนาที่ต้องการเอาเงินตั้งแต่แรก
พร้อมกันนั้นหลายคนยังเตือน ว่าหัวหมอแบบนี้ระวังจะต้องเสียมากกว่าแค่ 30,000 ที่ไม่ยอมคืน เผลออาจถึงขั้นติดคุกได้เลย