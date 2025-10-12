HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

พกร่มพร้อม ! ฝนฉ่ำ 60-70% ทั่วไทย เผย 12 - 18 ต.ค. เจอฝนหนักยิ่งกว่าเดิม

 
            พกร่มพร้อม ฝนฉ่ำ 60-70% ทั่วไทย เผย 12 - 18 ต.ค. เจอฝนหนักยิ่งกว่าเดิม ชี้ช่วงปลายฝนต้นหนาว วันเดียวอาจเจอทั้งฝน เย็น และร้อน 

พยากรณ์อากาศ

            วันที่ 12 ตุลาคม 2568 กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคกลางตอนล่าง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ตอนล่าง และอ่าวไทย ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักไว้ด้วย 

            สำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย วันที่ 12 - 13 ตุลาคม


            ภาคเหนือ : มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดตาก กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์

            ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี 
 
            ภาคกลาง : มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ลพบุรี และสระบุรี

            ภาคตะวันออก : มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่
 บริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

            ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) : มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

            ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) : มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดตรัง และสตูล
 
            กรุงเทพและปริมณฑล : มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง


พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า (12 -18 ตุลาคม) 


             ช่วงวันที่ 12 - 13 และ 17 - 18 ตุลาคม ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ตอนล่าง และอ่าวไทยตอนล่าง 

             ส่วนในช่วงวันที่ 14 - 16 ตุลาคม ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง เนื่องจากมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก อ่าวไทยตอนบน ภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และภาคใต้  
 
ภาคเหนือ

            - ช่วงวันที่ 12 - 14 และ 17 - 18 ตุลาคม มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่

            - ช่วงวันที่ 15 - 16 ตุลาคม มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

            - ช่วงวันที่ 12 - 13 และ 16 - 18 ตุลาคม มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ 

             ช่วงวันที่ 14 - 15 ตุลาคม มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง

ภาคกลาง

            - ช่วงวันที่ 12 - 13 และ 17 - 18 ตลาคม มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60  - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง

            - ช่วงวันที่ 14 - 16 ตุลาคม มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง

ภาคตะวันออก

            - ช่วงวันที่ 12 - 13 และ 16 - 18 ตุลาคม มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง

            - ช่วงวันที่ 14 - 15 ตุลาคม มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)

            - ช่วงวันที่ 12 - 16 ตุลาคม มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง

            - ช่วงวันที่ 17 - 18 ตุลาคม มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)

            - ช่วงวันที่ 12 - 16 ตุลาคม มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง

            - ช่วงวันที่ 17 - 18 ตุลาคม มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
 
กรุงเทพและปริมณฑล

            - ช่วงวันที่ 12 - 13 และ 16 - 18 ตุลาคม มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง

            - ช่วงวันที่ 14 - 15 ตุลาคม มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง

ปลายฝนต้นหนาว อาจเจอ 3 แบบในวันเดียว

            ทั้งนี้ จากการพยากรณ์ฝนสะสม 10 วันล่วงหน้า (12–21 ตุลาคม) พบว่าช่วงวันที่ 17–21 ตุลาคม ลมตะวันออกเริ่มพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน มีฝนฟ้าคะนองในช่วงแรก จากนั้นมวลอากาศเย็นแผ่ลงมา อากาศเริ่มเย็นลง โดยเฉพาะภาคเหนือและอีสานตอนบน สัญญาณเข้าสู่ "ฤดูหนาว" เริ่มชัดเจน ซึ่งในช่วงปลายฝนต้นหนาว อากาศเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว วันเดียวอาจเจอทั้งฝน ทั้งอากาศเย็นตอนเช้า และร้อนตอนกลางวัน
 


ขอบคุณข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
พกร่มพร้อม ! ฝนฉ่ำ 60-70% ทั่วไทย เผย 12 - 18 ต.ค. เจอฝนหนักยิ่งกว่าเดิม โพสต์เมื่อ 12 ตุลาคม 2568 เวลา 14:40:33
TOP
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เม พรีมายา ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย