พกร่มพร้อม ฝนฉ่ำ 60-70% ทั่วไทย เผย 12 - 18 ต.ค. เจอฝนหนักยิ่งกว่าเดิม ชี้ช่วงปลายฝนต้นหนาว วันเดียวอาจเจอทั้งฝน เย็น และร้อน
วันที่ 12 ตุลาคม 2568 กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคกลางตอนล่าง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ตอนล่าง และอ่าวไทย ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักไว้ด้วย
สำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย วันที่ 12 - 13 ตุลาคม
ภาคเหนือ : มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดตาก กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี
ภาคกลาง : มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ลพบุรี และสระบุรี
ภาคตะวันออก : มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่
บริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) : มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) : มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดตรัง และสตูล
กรุงเทพและปริมณฑล : มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า (12 -18 ตุลาคม)
ช่วงวันที่ 12 - 13 และ 17 - 18 ตุลาคม ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ตอนล่าง และอ่าวไทยตอนล่าง
ส่วนในช่วงวันที่ 14 - 16 ตุลาคม ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง เนื่องจากมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก อ่าวไทยตอนบน ภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และภาคใต้
ภาคเหนือ
- ช่วงวันที่ 12 - 14 และ 17 - 18 ตุลาคม มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่
- ช่วงวันที่ 15 - 16 ตุลาคม มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ช่วงวันที่ 12 - 13 และ 16 - 18 ตุลาคม มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่
ช่วงวันที่ 14 - 15 ตุลาคม มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
ภาคกลาง
- ช่วงวันที่ 12 - 13 และ 17 - 18 ตลาคม มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
- ช่วงวันที่ 14 - 16 ตุลาคม มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
ภาคตะวันออก
- ช่วงวันที่ 12 - 13 และ 16 - 18 ตุลาคม มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
- ช่วงวันที่ 14 - 15 ตุลาคม มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
- ช่วงวันที่ 12 - 16 ตุลาคม มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
- ช่วงวันที่ 17 - 18 ตุลาคม มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
- ช่วงวันที่ 12 - 16 ตุลาคม มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
- ช่วงวันที่ 17 - 18 ตุลาคม มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
กรุงเทพและปริมณฑล
- ช่วงวันที่ 12 - 13 และ 16 - 18 ตุลาคม มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
- ช่วงวันที่ 14 - 15 ตุลาคม มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
ปลายฝนต้นหนาว อาจเจอ 3 แบบในวันเดียว
ทั้งนี้ จากการพยากรณ์ฝนสะสม 10 วันล่วงหน้า (12–21 ตุลาคม) พบว่าช่วงวันที่ 17–21 ตุลาคม ลมตะวันออกเริ่มพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน มีฝนฟ้าคะนองในช่วงแรก จากนั้นมวลอากาศเย็นแผ่ลงมา อากาศเริ่มเย็นลง โดยเฉพาะภาคเหนือและอีสานตอนบน สัญญาณเข้าสู่ "ฤดูหนาว" เริ่มชัดเจน ซึ่งในช่วงปลายฝนต้นหนาว อากาศเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว วันเดียวอาจเจอทั้งฝน ทั้งอากาศเย็นตอนเช้า และร้อนตอนกลางวัน
