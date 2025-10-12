HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

นักแสดงสายแซ่บ จู่ ๆ ปิดไอจี แฟนช็อกมาก ที่แท้พ่อแม่เพิ่งรู้ ความลับ 13 ปี

 
            นางเอก AV คนดัง เก็บความลับเรื่องถ่ายหวิว 13 ปี พ่อแม่ไม่รู้ รับเพิ่งหลุดโป๊ะ จนต้องปิดไอจี คาดเจอแรงกดดันจากทางบ้าน 




Nanase Otoha ปิดไอจี พ่อแม่ไม่รู้ เป็นนางเอก AV
ภาพจาก X @otohananase 

            วันที่ 26 กันยายน 2568 เว็บไซต์ Mirror Media รายงานเรื่องราวของ นานาเสะ โอโตฮะ (Nanase Otoha) นางเอก AV ญี่ปุ่น ลุคหวาน ที่ได้รับความนิยมจากแฟน ๆ เป็นจำนวนมาก แม้ว่าเธอจะออกจากวงการไปตั้งแต่ต้นปี 2562 แต่ก็ยังคงเคลื่อนไหวและสื่อสารกับแฟน ๆ ผ่านโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่อง 

            แต่แล้วจู่ ๆ แฟน ๆ ก็ต้องช็อก เมื่อ นานาเสะ โอโตฮะ ก็ปิดบัญชีอินสตาแกรมไป โดยไม่มีการบอกกล่าวใด ๆ ล่วงหน้า เรื่องที่เกิดขึ้นทำให้หลาย ๆ คนสงสัย ก่อนที่สุดท้ายสังคมจะรู้เหตุผล ที่แท้เป็นเพราะพ่อแม่ ที่บังเอิญล่วงรู้ความลับเรื่องที่เธอแอบมาเล่นหนังผู้ใหญ่นี่เอง ทำให้เจ้าตัวเกิดอับอายกับอดีตขึ้นมา 

Nanase Otoha ปิดไอจี พ่อแม่ไม่รู้ เป็นนางเอก AV
ภาพจาก X @otohananase 

             ปรากฏว่า นานาเสะ โอโตฮะ แอบมารับจ็อบนี้โดยเก็บเป็นความลับกับทางบ้าน เธอยอมรับว่าแม้จะใช้นามแฝงในการแสดง แต่สุดท้ายพ่อแม่ก็รู้จนได้ ทำให้เธออับอายมาก จึงตัดสินใจล็อกอินสตาแกรม และหยุดการเคลื่อนไหวชั่วคราว ส่วนจะลบบัญชีทิ้งเลยหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในอนาคต โดยถ้าจำเป็นต้องมีการสื่อสารกัน เธอยังใช้ไลน์ หรือ X ได้อยู่ 

             ด้าน อี้เจียน หวน ชุนชิว ผู้เชี่ยวชาญด้าน AV ของไต้หวัน เปิดเผยว่า นานาเสะ โอโตฮะ เปิดตัวเข้าสู่วงการด้วยชื่อ ยูอิ ยามาชิตะ เมื่อปี 2555 และแม้จะมีผลงานมา 13 ปีแล้ว ระหว่างนั้นเธอเก็บตัวตนที่แท้จริงไว้อย่างมิดชิด จนแม้แต่ครอบครัวเองก็ไม่รู้ แม้ในที่สุดครอบครัวจะเพิ่งรู้ความลับ แต่เขาก็ชื่นชมในความสามารถของเธอ ที่เก็บงำความลับมาได้นานขนาดนี้ 

Nanase Otoha ปิดไอจี พ่อแม่ไม่รู้ เป็นนางเอก AV
ภาพจาก X @otohananase 

Nanase Otoha ปิดไอจี พ่อแม่ไม่รู้ เป็นนางเอก AV
ภาพจาก X @otohananase 

Nanase Otoha ปิดไอจี พ่อแม่ไม่รู้ เป็นนางเอก AV
ภาพจาก X @otohananase 




ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
นักแสดงสายแซ่บ จู่ ๆ ปิดไอจี แฟนช็อกมาก ที่แท้พ่อแม่เพิ่งรู้ ความลับ 13 ปี โพสต์เมื่อ 12 ตุลาคม 2568 เวลา 15:42:27 1,373 อ่าน
TOP
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เม พรีมายา ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย