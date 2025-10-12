นักแสดงสายแซ่บ จู่ ๆ ปิดไอจี แฟนช็อกมาก ที่แท้พ่อแม่เพิ่งรู้ ความลับ 13 ปี

นางเอก AV คนดัง เก็บความลับเรื่องถ่ายหวิว 13 ปี พ่อแม่ไม่รู้ รับเพิ่งหลุดโป๊ะ จนต้องปิดไอจี คาดเจอแรงกดดันจากทางบ้าน
ภาพจาก X @otohananase
วันที่ 26 กันยายน 2568 เว็บไซต์ Mirror Media รายงานเรื่องราวของ นานาเสะ โอโตฮะ (Nanase Otoha) นางเอก AV ญี่ปุ่น ลุคหวาน ที่ได้รับความนิยมจากแฟน ๆ เป็นจำนวนมาก แม้ว่าเธอจะออกจากวงการไปตั้งแต่ต้นปี 2562 แต่ก็ยังคงเคลื่อนไหวและสื่อสารกับแฟน ๆ ผ่านโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่อง
แต่แล้วจู่ ๆ แฟน ๆ ก็ต้องช็อก เมื่อ นานาเสะ โอโตฮะ ก็ปิดบัญชีอินสตาแกรมไป โดยไม่มีการบอกกล่าวใด ๆ ล่วงหน้า เรื่องที่เกิดขึ้นทำให้หลาย ๆ คนสงสัย ก่อนที่สุดท้ายสังคมจะรู้เหตุผล ที่แท้เป็นเพราะพ่อแม่ ที่บังเอิญล่วงรู้ความลับเรื่องที่เธอแอบมาเล่นหนังผู้ใหญ่นี่เอง ทำให้เจ้าตัวเกิดอับอายกับอดีตขึ้นมา
ภาพจาก X @otohananase
ด้าน อี้เจียน หวน ชุนชิว ผู้เชี่ยวชาญด้าน AV ของไต้หวัน เปิดเผยว่า นานาเสะ โอโตฮะ เปิดตัวเข้าสู่วงการด้วยชื่อ ยูอิ ยามาชิตะ เมื่อปี 2555 และแม้จะมีผลงานมา 13 ปีแล้ว ระหว่างนั้นเธอเก็บตัวตนที่แท้จริงไว้อย่างมิดชิด จนแม้แต่ครอบครัวเองก็ไม่รู้ แม้ในที่สุดครอบครัวจะเพิ่งรู้ความลับ แต่เขาก็ชื่นชมในความสามารถของเธอ ที่เก็บงำความลับมาได้นานขนาดนี้
ภาพจาก X @otohananase
ภาพจาก X @otohananase
ภาพจาก X @otohananase
ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media