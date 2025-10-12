นาทีช็อก ชายเปิดแผงเหล็กไม่สุด เกือบไม่รอดหลังเดินเข้าร้าน ช้าไป 3 วิหัวคงไม่เหลือ

เจ้าของร้านเปิดแผงเหล็กขึ้นไม่สุดก่อนเดินเข้าตึก เพียงแค่ 3 วินาทีเหล็กก่อนร่วงลงกระแทกดังสนั่น เฉียดหัวไปเพียงนิดเดียว
ภาพจาก threads @rongyu1029
วันที่ 11 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ Mirror Media รายงานว่า โลกออนไลน์แชร์คลิปวินาทีเฉียดตายหน้าร้านแห่งหนึ่ง หลังเจ้าของร้านเปิดแผงเหล็กประตูขึ้นแล้วเดินเข้าไปในร้าน แต่ทันใดนั้นก็เกิดเหตุการณ์คาดไม่ถึง โชคดีที่เจ้าตัวรอดตายไปเพียงเสี้ยววินาที
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่ร้านอาหารญี่ปุ่นแห่งหนึ่ง ในเมืองผิงตง ไต้หวัน โดยเจ้าของร้านเดินมาถึงหน้าร้าน ก่อนจะยกแผงเหล็กกั้นประตูร้านขึ้นแล้วก้มตัวลอดเข้าไปในร้าน แต่จากนั้นเพียง 3 วินาที ก็มีเสียงดังสนั่นตามหลังมา เมื่อแผงเหล็กที่เปิดขึ้นนั้น ร่วงกลับลงลงมาอย่างรุนแรง โดยคาดว่าโซ่ที่พยุงประตูเกิดหลุดหรือขาดออก จนเหล่าพ่อค้าแม่ค้าและชาวบ้านที่อยู่ใกล้ ๆ หน้าร้านต่างพากันตกใจกับภาพเหตุการณ์ดังกล่าว
นอกจากนี้ หลายคนยังเข้ามาแสดงความคิดเห็นเพื่อเตือนภัยว่า ตอนประตูเปิดค้างอยู่ครึ่งหนึ่ง น้ำหนักทั้งหมดจะกดอยู่ที่โซ่ ถ้าโซ่ขาดขึ้นมาช่วงนั้น คืองานเข้าได้เลย เพราะวิธีเดียวที่ไม่ทำให้โซ่ต้องรับน้ำหนักคือการเปิดหรือปิดแบบสุดเท่านั้น
ขณะเดียวกัน มีหลายคนแนะนำวิธีสังเกตเพื่อความปลอดภัยว่า ถ้าแผงเหล็กกั้นประตูยังขยับ อย่าเพิ่งเดินเข้าไป ให้รอจนมันไม่ขยับเท่านั้นค่อยเข้า และอย่าเดินลอดขณะที่ประตูกำลังเลื่อนขึ้นหรือลง รอให้มันทำงานเสร็จก่อน อย่าประมาทและรีบร้อนเกินไปเพียงแค่ไม่กี่วินาที
