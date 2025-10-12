HILIGHT
พาส่องบ้านจิ๋ว พื้นที่ 13 ตร.ม. อยู่กัน 3 คน อึ้งมี 3 ห้องนอน และครัว นอนให้ดู จิ๋วจริง

 
             ทัวร์อพาร์ตเมนต์สุดอึ้ง ครอบครัว 3 คน อยู่ด้วยกันในพื้นที่ 13 ตารางเมตร เหลือเชื่อมี 3 ห้องนอน พร้อมครัวและห้องน้ำ คนช็อกสภาพห้องนอน แคบเหมือนโลง


ภาพจาก Douyin 汤姆港房
ภาพจาก Douyin 汤姆港房 

             ฮ่องกงนั้นขึ้นชื่อในเรื่องที่อยู่อาศัยสุดแออัด ด้วยเนื้อที่อันแสนจำกัด การจะหาสถานที่อยู่สักแห่งซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยครบครันจึงไม่ใช่เรื่องง่าย ขณะที่ไม่นานมานี้ได้มีคลิปไวรัลที่เรียกเสียงฮือฮา เมื่อชายคนหนึ่งพาไปชมอพาร์ตเมนต์ของครอบครัว 3 คนในฮ่องกง ที่มีการแบ่งพื้นที่ 3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ แถมยังมีห้องครัว และห้องนั่งเล่นครบครัน ทั้งหมดนี้อัดกันอยู่ในพื้นที่เพียง 13 ตารางเมตร !

             จากรายงานของเว็บไซต์ Hk01 วันที่ 12 ตุลาคม 2568 พบว่าอพาร์ตเมนต์ดังกล่าวตั้งอยู่ในย่านกวนตง เกาลูน ของฮ่องกง ดีไซเนอร์ได้เปลี่ยนอพาร์ตเมนต์เก่าโทรมแห่งนี้ ให้กลายมาเป็นพื้นที่อาศัยสำหรับครอบครัว 3 คน ด้วยไอเดียสุดทึ่ง แถมยังใส่การตกแต่งแบบทันสมัย พร้อมราวบันไดหรูสไตล์ตะวันตกเข้าไปด้วย 

             โดยเจ้าของช่อง Douyin 汤姆港房 ซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านที่พักอาศัย พาไปสำรวจที่พักแห่งนี้ พบว่าประตูห้องนี้กว้างเพียง 50 เซนติเมตรเท่านั้น แคบจนคนรูปร่างท้วมอาจจะเข้าไม่ได้ 

ภาพจาก Douyin 汤姆港房
ภาพจาก Douyin 汤姆港房 

             สำหรับห้องนอนเด็กที่อยู่ชั้นล่างนั้น มีประตูที่ทำจากบานเลื่อนเพื่อประหยัดพื้นที่ และยังมีโต๊ะเล็ก ๆ ไว้สำหรับทำการบ้าน เตียงนอนนั้นมีพื้นที่ไม่ใหญ่นัก เหมาะสำหรับเด็กอายุประมาณ 11-12 ปี ซึ่งอินฟลูฯ ที่พาไปดูห้องยังลงไปนอนสาธิตให้ดูด้วย ว่าเล็กจริงอะไรจริง โดยพื้นเตียงสามารถยกขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เก็บของได้ รวมถึงมีการทำลิ้นชักต่าง ๆ ไว้ตรงหน้าห้อง 

             ห้องนอนหลักจะตั้งอยู่บริเวณชั้นลอย โดยใช้บันไดเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ติดกับห้องเด็ก ตรงช่องบันไดนี้มีการใส่ไฟไว้สว่าง และทำจากบานประตูโปร่งแสง แต่ข้อเสียคือผู้ใหญ่ที่เดินขึ้นไปอาจหัวกระแทกได้ 

ภาพจาก Douyin 汤姆港房
ภาพจาก Douyin 汤姆港房 

             นอกจากนี้พื้นห้องด้านล่าง ยังมีพื้นที่ว่างใต้ชั้นลอยที่สามารถดัดแปลงเป็นห้องนอนส่วนที่ 3 ได้ ผู้พักอาศัยอาจจะหาโซฟาหรือที่นอนมาปูบนพื้น ให้ผู้ใหญ่อีกคนนอนตรงจุดนี้ได้ 

             ส่วนห้องน้ำกับห้องครัวนั้นอยู่ติดกัน แม้จะมีพื้นที่ไม่มากแต่ก็มีอุปกรณ์ครบครัน และผู้ใหญ่สามารถเข้าไปใช้งานได้ 

             สำหรับราวบันไดหรูที่ปรากฏให้เห็นตั้งแต่เข้ามาในห้องนั้น แท้จริงแล้วจะใช้เป็นที่เหยียบสำหรับขึ้นไปหยิบสัมภาระที่เก็บไว้ เนื่องจากเจ้าของห้องมีกระเป๋าเยอะมาก จำเป็นต้องใช้พื้นที่เก็บของค่อนข้างมาก 

ภาพจาก Douyin 汤姆港房
ภาพจาก Douyin 汤姆港房 

             ภาพที่ปรากฏนั้นทำให้ชาวเน็ตต่างทึ่งกับความแออัดที่ปรากฏ มองว่าเป็นการยัดอะไรใส่ไว้มากมายในพื้นที่เล็ก ๆ นั้น บางคนยอมรับว่าแค่ดูคลิปก็อึดอัดจนหายใจไม่ออกแล้ว แถมยังวิจารณ์ห้องเล็ก ๆ สำหรับเด็ก ว่าดูแย่มาก สภาพไม่ต่างจากนอนในโลงศพ ต่อให้มีเงินเช่าห้องระดับนี้ แต่คุณภาพชีวิตก็ใช่ว่าจะดีนัก 

             ขณะที่บางคนยังมองว่า ราวบันไดสไตล์ยุโรปนั้นก็ดูเกินจำเป็นเช่นกัน หากทุบออกไปน่าจะช่วยให้ห้องดูใหญ่และมีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น 


ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01 


