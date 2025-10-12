ระทึก นทท. ติดบนชั้น 3 น้ำตกสาริกา จนท. ใช้เชือกขึงต้นไม้ ฝ่ากระแสน้ำเข้าช่วย

ระทึก นักท่องเที่ยวติดอยู่บนชั้น 3 น้ำตกสาริกา หลังเกิดน้ำป่าไหลหลาก เจ้าหน้าที่รุดช่วย พร้อมประกาศปิดน้ำตกสาริกา รอสถานการณ์สงบ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พีรพันธ์ แก้วจินดา
วันที่ 12 ตุลาคม 2568 เดลินิวส์ รายงานว่า เกิดเหตุนักท่องเที่ยวติดอยู่บนชั้น 3 ของน้ำตกสาริกา จ.นครนายก หลังเกิดน้ำป่า เจ้าหน้าที่ต้องรีบเข้าช่วยเหลือ พร้อมประกาศปิดน้ำตกสาริกาทันที ห้ามนักท่องเที่ยวเข้าไปการชั่วคราว
โดย นายธวัชชัย ขาวขำ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขาใหญ่ 13 (นางรอง) อ.เมือง จ.นครนายก เปิดเผยว่า ในวันนี้ (12 ตุลาคม) มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยเฉพาะที่น้ำตกสาริกา แต่เนื่องจากช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา มีฝนตกหนัก ทำให้บริเวณน้ำตกชั้น 3 เกิดน้ำป่าจากฝนที่ตกลงมาจากยอดเขา
เจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ที่ภายในน้ำตกสาริกา เห็นสีน้ำแดงมาก เกรงว่าจะเป็นอันตราย จึงประกาศเตือนให้นักท่องเที่ยวทั้งหมดลงมาจากน้ำตกทันที แต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวบางส่วนลงมาไม่ทัน ติดอยู่บนชั้น 3 ของน้ำตก เจ้าหน้าที่จึงใช้เชือกขึงกับต้นไม้ 2 ฝั่ง แล้วให้นักท่องเที่ยวจับเชือก ข้ามแอ่งน้ำมาได้อย่างปลอดภัย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พีรพันธ์ แก้วจินดา
ต่อมา เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขาใหญ่ 13 จึงประกาศปิดน้ำตกสาริกาชั่วคราว จนกว่าน้ำป่าที่ไหลหลากลงมาจากยอดเขาจะไหลเบา ถึงสามารถจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมน้ำตกสาริกาได้อีกครั้ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พีรพันธ์ แก้วจินดา