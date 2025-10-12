HILIGHT
          ล่าตัวมิจฉาชีพสุดแสบ ทำทีเป็นเซียนพระ แวะของส่องพระอดีตทหารเรือวัย 93 ปี  ก่อนฉกพระเครื่อง 2 ล้านบาทหนีลอยนวล

ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

          วันที่ 12 ตุลาคม 2568 ข่าวช่อง 3 รายงานว่า เมื่อเวลา 22.30 น. วันที่ 11 ตุลาคม 2568 ตำรวจ สภ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้รับแจ้งเหตุลักทรัพย์ภายในบ้านพักแห่งหนึ่ง หมู่ 2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยผู้เสียหายคือ จ่าเอก ประชุม อายุ 93 ปี อดีตข้าราชการทหารเรือ

          สอบสวนผู้เสียหายให้การว่า ขณะกำลังรับประทานอาหารอยู่ภายในบ้าน มีชายคนหนึ่งเข้ามาพูดคุยด้วย ตอนแรกเข้าใจว่ามาขอเช่าห้องพัก แต่ชายดังกล่าวอ้างตัวว่าเป็นเซียนพระ ต้องการมาเช่าพระเครื่อง ระหว่างพูดคุยได้อาศัยจังหวะที่ตนเผลอ ลักเอาพระเครื่องสะสมไปหลายรายการ

ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้



          ทรัพย์สินที่สูญหายประกอบด้วย พระเครื่องรวม 9 องค์ ได้แก่

          - พระหลวงพ่ออี๋ รุ่น 83 เลี่ยมทอง มูลค่าประมาณ 500,000 บาท
          - พระหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ รุ่น 1 เลี่ยมทอง มูลค่าประมาณ 700,000 บาท
          - พระหลวงพ่อทองอยู่ วัดบางเสร่ รุ่นกระเบนธง เลี่ยมทอง มูลค่าประมาณ 20,000 บาท
          - พระสมเด็จหลวงปู่ลำภู วัดใหม่อมตรส บางขุนพรหม เลี่ยมทอง มูลค่าประมาณ 3,000 บาท
          - พระพิจิตรเม็ดข้าวเม่า เลี่ยมทอง มูลค่าประมาณ 400,000 บาท
          - พระพิจิตรเม็ดข้าวเม่า เลี่ยมพลาสติก มูลค่าประมาณ 10,000 บาท
          - พระหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เลี่ยมทอง มูลค่าประมาณ 400,000 บาท
          - เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ รุ่นปี 2482 เลี่ยมทอง มูลค่าประมาณ 300,000 บาท
          - พระเครื่องอีก 1 องค์ (ไม่ทราบรายละเอียด)
          รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 2,000,000 บาท

ภาพจาก ข่าวช่องวัน

          หลังรับแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.สัตหีบ เข้าตรวจสอบและตรวจกล้องวงจรปิดบริเวณบ้าน พบภาพคนร้ายสวมเสื้อสีขาว กางเกงยีนส์ รองเท้าผ้าใบ ทำทีเข้ามาขอส่องพระ ก่อนค่อย ๆ เดินออกจากบ้านแล้วรีบวิ่งไปขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปทันที ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบวงจรปิดในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไป

ภาพจาก ข่าวช่องวัน

ภาพจาก ข่าวช่องวัน



ขอบคุณข้อมูลจาก
หนุ่มตีเนียน ชวนคุยขอส่องพระ ตอนเผลอแอบฉกหนีเฉย เห็นราคาแต่ละรุ่นแล้วขนลุก ! อัปเดตล่าสุด 12 ตุลาคม 2568
