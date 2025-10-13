HILIGHT
ค่าอาหาร 382 ลูกค้าจ่าย 400 บาท ทอน 20 ลูกค้าบอกไม่เป็นไร เอ๊ะ แปลก ๆ คณิตคิดไว

 
          คณิตคิดไว เมื่อไรเดอร์รับเงินจากลูกค้า 400 บาท แต่ไม่มีทอน เลยทอนไป 20 พร้อมขอ 2 บาท ส่วนลูกค้างง แล้วเดินไปเลย คิดว่าไรเดอร์ทอนไม่ครบ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก โอม โนอาร์

          วันที่ 13 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก โอม โนอาร์ ที่ประกอบอาชีพไรเดอร์ มีการเล่าประสบการณ์สุดฮา เมื่อเจอลูกค้ารายหนึ่ง เรื่องมีอยู่ว่า ลูกค้าสั่งอาหารในราคา 382 บาท โดยที่ไรเดอร์เป็นคนจ่ายไปก่อน กระทั่งถึงเวลาที่ส่งของให้กับลูกค้า ลูกค้าจึงจ่ายเงินสด 400 บาทมาให้

          ในความเป็นจริง ไรเดอร์ต้องทอน 18 บาท แต่ ณ เวลานั้นไม่มีเหรียญ จึงทอนให้ลูกค้า 20 บาท พร้อมกับถามว่า "ลูกค้ามีทอน 2 บาทไหมครับ"

ภาพจาก เฟซบุ๊ก โอม โนอาร์

          ทว่าลูกค้าเข้าใจผิด คิดว่าไรเดอร์ทอนเงินขาด 2 บาท จึงบอกว่า "ไม่เป็นไร" แล้วก็วิ่งไปเลย ทำให้งานนี้ไรเดอร์ขาดทุนไป 2 บาท กลายเป็นคณิตคิดเร็วที่ลูกค้าคิดไม่ทัน จู่ ๆ ไรเดอร์ก็ขาดทุนแบบงง ๆ

          ด้านชาวเน็ตเสนอว่า จริง ๆ ไรเดอร์ต้องพูดว่า "พี่ต้องให้ผม 2 บาท" แบบนี้ฝั่งลูกค้าไม่งงแน่นอน

คณิตคิดไว ใครกันที่ต้องจ่าย



โพสต์เมื่อ 13 ตุลาคม 2568 เวลา 14:51:57
