สั่งข้าวกล่องมีไข่ดาวสด ๆ ดูน่ากิน เปิดดูแล้วโดนหลอกเต็ม ๆ แล้วมันคืออะไร เหมือนเกิน

 
          สั่งข้าวกล่องมีไข่ดาวสด ๆ ดูน่ากิน แต่พอเปิดดูของจริงสิ่งที่เห็น ไม่ใช่สิ่งที่เป็น แล้วมันคืออะไร ทำไมคล้ายกันขนาดนี้




ไวรัล TikTok สั่งข้าวไข่ดาว
ภาพจาก TikTok @_joykontimaijoy_

          วันที่ 13 ตุลาคม 2568 TikTok @_joykontimaijoy_  มีการโพสต์เล่าเรื่องราวการสั่งข้าวกล่องร้านหนึ่ง เนื่องจากเห็นไข่ดาว ไข่แดงสีสด ๆ ดูน่ารับประทานโปะบนข้าวไว้อยู่ แต่เมื่อซื้อมา สิ่งที่เห็นไม่ใช่สิ่งที่เป็น เมื่อพิจารณาดูใกล้ ๆ แล้ว ไข่ดาวที่ว่า มันคือ ข้าวโปะด้วยแครอต

          พื้นที่สีขาวที่เห็นเป็นไข่ขาว แท้จริงคือข้าว ส่วนพื้นที่สีส้มตรงกลาง ที่เห็นเป็นไข่แดง แท้จริงคือ แครอต เจอแบบนี้ท้อสุด ๆ ไปเลย ด้านคนขายก็ลืมบอกไปว่า มันไม่ใช่ไข่ดาวอีก

ไวรัล TikTok สั่งข้าวไข่ดาว
ภาพจาก TikTok @_joykontimaijoy_

          ด้านชาวเน็ต มองว่า คนขายตั้งแต่เนียนแน่นอน การจัดเรียงมันคล้ายไข่ดาวเกินไป ถ้าใครมองไม่ดีก็ได้เผลอสั่งแน่ ๆ

ไวรัล TikTok สั่งข้าวไข่ดาว





โพสต์เมื่อ 13 ตุลาคม 2568
