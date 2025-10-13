สั่งข้าวกล่องมีไข่ดาวสด ๆ ดูน่ากิน เปิดดูแล้วโดนหลอกเต็ม ๆ แล้วมันคืออะไร เหมือนเกิน

สั่งข้าวกล่องมีไข่ดาวสด ๆ ดูน่ากิน แต่พอเปิดดูของจริงสิ่งที่เห็น ไม่ใช่สิ่งที่เป็น แล้วมันคืออะไร ทำไมคล้ายกันขนาดนี้
ภาพจาก TikTok @_joykontimaijoy_
วันที่ 13 ตุลาคม 2568 TikTok @_joykontimaijoy_ มีการโพสต์เล่าเรื่องราวการสั่งข้าวกล่องร้านหนึ่ง เนื่องจากเห็นไข่ดาว ไข่แดงสีสด ๆ ดูน่ารับประทานโปะบนข้าวไว้อยู่ แต่เมื่อซื้อมา สิ่งที่เห็นไม่ใช่สิ่งที่เป็น เมื่อพิจารณาดูใกล้ ๆ แล้ว ไข่ดาวที่ว่า มันคือ ข้าวโปะด้วยแครอต
พื้นที่สีขาวที่เห็นเป็นไข่ขาว แท้จริงคือข้าว ส่วนพื้นที่สีส้มตรงกลาง ที่เห็นเป็นไข่แดง แท้จริงคือ แครอต เจอแบบนี้ท้อสุด ๆ ไปเลย ด้านคนขายก็ลืมบอกไปว่า มันไม่ใช่ไข่ดาวอีก
