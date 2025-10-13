HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

จากใจพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น เมื่อเจอลูกค้าขอให้อุ่นอาหารกล่อง อย่าทำแบบนี้เลย

          จากใจพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น เมื่อเจอลูกค้าขอให้อุ่นอาหารกล่อง ทำไมต้องเจอเรื่องนี้ตลอด เห็นแล้วอยากกรี๊ดดัง ๆ

เซเว่น อีเลฟเว่น
ภาพจาก Opasbbb / Shutterstock.com

          วันที่ 13 ตุลาคม 2568 ผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งที่เป็นพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น มีการโพสต์ระบายความในใจในฐานะพนักงานต่อลูกค้าที่ซื้ออาหารกล่องว่า โดยปกติลูกค้าต้องชำระเงินก่อนอุ่น แต่ในความเป็นจริงที่เจอคือ ลูกค้าขอให้อุ่นก่อนจ่ายเงิน ซึ่งตนก็เข้าใจว่า ลูกค้าจ่ายได้





          อย่างไรก็ดี ในบางกรณี ลูกค้าฝากอุ่น แล้วก็ลืมจ่ายเงิน ทำให้เกิดปัญหาอยู่เนือง ๆ สุดท้ายจะสร้างความเดือดร้อแก่พนักงาน

          ด้านชาวเน็ตที่เคยเป็นพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น หลายคนเข้ามาระบายกับสถานการณ์ดังกล่าว มักเจอลูกค้าให้อุ่นแล้วหายเป็นประจำ เป็นหนึ่งในเรื่องที่ลำบากใจเรื่องหนึ่งในเวลาทำงาน

เซเว่น อีเลฟเว่น







เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
จากใจพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น เมื่อเจอลูกค้าขอให้อุ่นอาหารกล่อง อย่าทำแบบนี้เลย โพสต์เมื่อ 13 ตุลาคม 2568 เวลา 21:09:36 1,580 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เม พรีมายา ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย