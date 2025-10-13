จากใจพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น เมื่อเจอลูกค้าขอให้อุ่นอาหารกล่อง อย่าทำแบบนี้เลย

จากใจพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น เมื่อเจอลูกค้าขอให้อุ่นอาหารกล่อง ทำไมต้องเจอเรื่องนี้ตลอด เห็นแล้วอยากกรี๊ดดัง ๆ
ภาพจาก Opasbbb / Shutterstock.com
วันที่ 13 ตุลาคม 2568 ผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งที่เป็นพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น มีการโพสต์ระบายความในใจในฐานะพนักงานต่อลูกค้าที่ซื้ออาหารกล่องว่า โดยปกติลูกค้าต้องชำระเงินก่อนอุ่น แต่ในความเป็นจริงที่เจอคือ ลูกค้าขอให้อุ่นก่อนจ่ายเงิน ซึ่งตนก็เข้าใจว่า ลูกค้าจ่ายได้
อย่างไรก็ดี ในบางกรณี ลูกค้าฝากอุ่น แล้วก็ลืมจ่ายเงิน ทำให้เกิดปัญหาอยู่เนือง ๆ สุดท้ายจะสร้างความเดือดร้อแก่พนักงาน
ด้านชาวเน็ตที่เคยเป็นพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น หลายคนเข้ามาระบายกับสถานการณ์ดังกล่าว มักเจอลูกค้าให้อุ่นแล้วหายเป็นประจำ เป็นหนึ่งในเรื่องที่ลำบากใจเรื่องหนึ่งในเวลาทำงาน
