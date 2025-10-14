บอลไทย พบ ไชนีส ไทเป ถ่ายทอดสดที่ไหน วันนี้เตะเร็วกว่าปกติ - เงื่อนไขเข้ารอบ

บอลไทย พบ ไชนีส ไทเป หรือ ไต้หวัน เงื่อนไขการเข้ารอบ เอเชียนคัพ 2027 เป็นอย่างไร หลังทุกอย่างอยู่ในมืออีกครั้ง ถ่ายทอดสดบอลไทย กี่โมง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ช้างศึก - ฟุตบอลทีมชาติไทย
บอลไทย ในศึกเอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก จากเดิมที่ไทยสุ่มเสี่ยงจะตกรอบ สถานการณ์เปลี่ยน ทุกอย่างกลับมาอยู่ในมืออีกครั้ง หลังเติร์กเมนิสถาน แพ้ ศรีลังกา แบบพลิกล็อก ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้ แข่ง 3 นัด มี 3 ทีมคะแนนเท่ากัน แต่คนเข้ารอบมีเพียงอันดับ 1 เท่านั้น
1. เติร์กเมนิสถาน 6 คะแนน
2. ศรีลังกา 6 คะแนน
3. ไทย 6 คะแนน
4. ไชนีส ไทเป 0 คะแนน
วันที่ 14 ตุลาคม 2568 การแข่งขันนัดที่ 4 ไทยมีคิวบุกไปเยือนไต้หวัน หรือ ไชนีส ไทเป ซึ่งถ้าหากบุกเอาชนะได้ ก็จะยิ่งเปิดโอกาสเข้ารอบ เนื่องจากเติร์กเมนิสสถาน กับ ศรีลังกา จะมีการตัดแต้มกันเอง
เงื่อนไขการเข้ารอบเอเชียน คัพของไทย
1. ถ้าชนะ 3 นัดที่เหลือจะได้ไปทันทีแบบไม่ต้องลุ้น
2. ถ้าไม่ชนะรวด ต้องรอลุ้นกันอีกทีในนัดท้าย ๆ
ถ่ายทอดสดบอลไทย
ไชนีส ไทเป พบ ไทย จะแข่งขันกันในวันนี้ เวลา 17.30 น. BG SPORTS กับ ไทยรัฐ ทีวี ช่อง 32 ถ่ายทอดสด