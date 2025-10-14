HILIGHT
บอลไทย พบ ไชนีส ไทเป ถ่ายทอดสดที่ไหน วันนี้เตะเร็วกว่าปกติ - เงื่อนไขเข้ารอบ

          บอลไทย พบ ไชนีส ไทเป หรือ ไต้หวัน เงื่อนไขการเข้ารอบ เอเชียนคัพ 2027 เป็นอย่างไร หลังทุกอย่างอยู่ในมืออีกครั้ง ถ่ายทอดสดบอลไทย กี่โมง

บอลไทย พบ ไชนีส ไทเป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ช้างศึก - ฟุตบอลทีมชาติไทย

          บอลไทย ในศึกเอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก จากเดิมที่ไทยสุ่มเสี่ยงจะตกรอบ สถานการณ์เปลี่ยน ทุกอย่างกลับมาอยู่ในมืออีกครั้ง หลังเติร์กเมนิสถาน แพ้ ศรีลังกา แบบพลิกล็อก ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้ แข่ง 3 นัด มี 3 ทีมคะแนนเท่ากัน แต่คนเข้ารอบมีเพียงอันดับ 1 เท่านั้น

          1. เติร์กเมนิสถาน 6 คะแนน

          2. ศรีลังกา 6 คะแนน

          3. ไทย 6 คะแนน

          4. ไชนีส ไทเป 0 คะแนน

บอลไทย พบ ไชนีส ไทเป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ช้างศึก - ฟุตบอลทีมชาติไทย

          วันที่ 14 ตุลาคม 2568 การแข่งขันนัดที่ 4 ไทยมีคิวบุกไปเยือนไต้หวัน หรือ ไชนีส ไทเป ซึ่งถ้าหากบุกเอาชนะได้ ก็จะยิ่งเปิดโอกาสเข้ารอบ เนื่องจากเติร์กเมนิสสถาน กับ ศรีลังกา จะมีการตัดแต้มกันเอง

บอลไทย พบ ไชนีส ไทเป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ช้างศึก - ฟุตบอลทีมชาติไทย

เงื่อนไขการเข้ารอบเอเชียน คัพของไทย


          1. ถ้าชนะ 3 นัดที่เหลือจะได้ไปทันทีแบบไม่ต้องลุ้น

          2. ถ้าไม่ชนะรวด ต้องรอลุ้นกันอีกทีในนัดท้าย ๆ

บอลไทย พบ ไชนีส ไทเป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ช้างศึก - ฟุตบอลทีมชาติไทย

ถ่ายทอดสดบอลไทย


          ไชนีส ไทเป พบ ไทย จะแข่งขันกันในวันนี้ เวลา 17.30 น. BG SPORTS กับ ไทยรัฐ ทีวี ช่อง 32 ถ่ายทอดสด


โพสต์เมื่อ 14 ตุลาคม 2568 เวลา 09:24:22
