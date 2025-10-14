HILIGHT
สาวฮอตระดับนางฟ้า ปิ๊งรักลุงไรเดอร์ วัย 60 กว่า เพื่อนอึ้ง ฐานะไม่ดี-ส่อเจ้าชู้ ทำไมถึงเอา ?

          อดีตสาวฮอตระดับนางฟ้า กับความรักที่เพื่อนตะลึง อึ้งคบลุงวัย 60 กว่า เป็นคนขับอูเบอร์ ฐานะไม่ดี ซ้ำส่อเจ้าชู้ ไม่เข้าใจทำไมเธอคลั่งรักขนาดนี้ 

สาวฮอตระดับนางฟ้า ปิ๊งรักลุงไรเดอร์ วัย 60
ภาพจาก Instagram yuxin_1107

          วันที่ 14 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ ETtoday รายงานเรื่องราวความรักของ จางอวี่ซิน อดีตนางฟ้าแห่งวงการเชียร์ลีดเดอร์ไต้หวัน ซึ่งปัจจุบันผันตัวมาเป็นครูสอนโยคะ ในขณะที่เธอคนนี้มีครบทั้งหน้าที่การงาน หน้าตาและรูปร่างที่หนุ่ม ๆ หลงใหล มีทางเลือกมากมาย แต่เพื่อน ๆ กลับต้องช็อกเมื่อพบว่าแฟนหนุ่มตัวจริงของเธอ คือลุงวัย 60 กว่าปีที่เป็นคนขับอูเบอร์ ซ้ำยังห่างไกลจากคำว่าสมบูรณ์แบบ ทั้งในแง่นิสัยและฐานะ 

สาวฮอตระดับนางฟ้า ปิ๊งรักลุงไรเดอร์ วัย 60
ภาพจาก Instagram yuxin_1107

          รายงานเผยว่า จางอวี่ซิน วัย 36 ปี ครั้งหนึ่งเคยได้รับการขนานนามว่าเป็นเทพธิดาเชียร์ลีดเดอร์ เธอเป็นดาวเด่นของทีม Rakuten Monkeys มานานถึง 9 ปี ก่อนจะออกทีมเชียร์ลีดเดอร์มาทำอาชีพอิสระเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ปัจจุบันมีแบรนด์เป็นของตัวเองและยังเป็นครูสอนโยคะ อย่างไรก็ตาม พบว่าตอนนี้เธอกำลังมีความสัมพันธ์แบบคลั่งรักกับชายที่พบบนโลกออนไลน์ เป็นลุงวัย 60 กว่าปี ทำให้เพื่อน ๆ ตะลึงงัน ใคร ๆ ต่างก็สงสัยว่า "ทำไมเธอถึงเลือกเขา ?"

สาวฮอตระดับนางฟ้า ปิ๊งรักลุงไรเดอร์ วัย 60

          ย้อนกลับไปในเดือนพฤศจิกายน 2567 จางอวี่ซินเคยแชร์เรื่องราวความรักผ่านรายการหนึ่ง โดยเล่าว่าเธอเคยเดตมาหมดแล้วทั้งกับผู้ชายที่มีความเป็นลูกแหง่ หรือแม้แต่ผู้ชายที่อายุน้อยกว่า เธอยอมรับว่าตัวเองเป็นคนที่โหยหาความรัก จึงมักจะมีความรักแบบขาดการตัดสินใจที่ดี และมักยึดติดกับความสัมพันธ์นั้น 

          ในครั้งนั้น เธอตั้งบรรทัดฐานของชายที่จะมาเป็นคนรักในอนาคต ว่าต้องมีความเป็นผู้ใหญ่ มีฐานะการเงินที่มั่นคง และมีอวัยวะทั้ง 5 ครบสมบูรณ์ดี 

          อย่างไรก็ตาม ความจริงแล้วในช่วงเวลานั้นเธอกำลังมีความสัมพันธ์กับ "แรคคูน" ชายที่พบเจอผ่านการไลฟ์สตรีม โดยตอนที่ทั้งคู่เจอกัน จางอวี่ซฺน เป็นเพียงสตรีมเมอร์น้องใหม่ที่มีผู้ชมกลุ่มเล็ก ๆ และแรคคูนก็เป็นคนเดียวที่เข้ามากดส่งของขวัญให้เป็นบางครั้ง มูลค่าของขวัญรวมกันประมาณ 30,000 ดอลลาร์ไต้หวัน (ราว 31,000 บาท) ทำให้เธอเริ่มรู้ถึงตัวตนของเขา 

สาวฮอตระดับนางฟ้า ปิ๊งรักลุงไรเดอร์ วัย 60
ภาพจาก Instagram yuxin_1107

          ต่อมาทั้งคู่ได้พูดคุยกันส่วนตัว และพบว่าพวกเขาเชื่อมโยงถึงกันได้ดี กระทั่งเริ่มใกล้ชิดกันมากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยช่องว่างระหว่างวัยของทั้งคู่ ในกลุ่มเพื่อน ๆ จึงมักจะเรียกพวกเขาว่าเป็นคู่รัก "พ่อ-ลูก"
 
          เพื่อนของจางอวี่ซินเกือบทุกคนต่างเซอร์ไพรส์ เมื่อรู้ว่าเธอคบกับผู้ชายคนนี้ เพราะเขาค่อนข้างสูงวัยแถมยังมีตัวตนที่ลึกลับมาก เดิมเพื่อน ๆ นึกว่าเขาคงเป็นผู้บริหารบริษัทสักแห่ง มีฐานะดี จนกระทั่งเห็นสภาพรถที่แรคคูนขับมารับจางอวี่ซิน จึงทำให้ทุกคนรู้ว่าแท้จริงแล้วชายคนนี้ มีอาชีพขับรถอูเบอร์   


          เพื่อนเผยว่า จางอวี่ซฺน มีความเป็นผู้หญิงสูงมาก และยอมเชื่อฟังแฟนทุกอย่าง เมื่อเขาบอกว่าไม่อนุญาตให้เธอมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชายคนอื่น ไม่เว้นแม้แต่ตอนทำงาน จางอวี่ซินก็เชื่อฟังและเลิกติดต่อเพื่อนผู้ชายทั้งหมดที่มี ฝ่ายชายยังเคยสัญญาว่าจะซื้อบ้านให้เธอ แต่กลายเป็นว่าเขาไม่มีเงินแม้แต่จะจ่ายค่าเช่าห้อง สิ่้งที่เกิดขึ้นทำให้เพื่อน ๆ ต่างสับสนในมาตรฐานการเลือกแฟนของเธอ  

สาวฮอตระดับนางฟ้า ปิ๊งรักลุงไรเดอร์ วัย 60
ภาพจาก Instagram yuxin_1107
 
          ทั้งนี้ จางอวี่ซินเติบโตมากับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว จึงมักมองความสัมพันธ์เป็นเหมือนขอนไม้ที่ลอยน้ำมา บางทีแรคคูนอาจจะเป็นท่อนไม้นั้นสำหรับเธอ ขณะเดียวกันเธอยังกลัวที่จะแสดงความเป็นตัวเองด้วย โดยเคยบอกว่า "ฉันกลัวว่าถ้าฉันทำแบบนั้น แฟนจะเลิกรักหรือทิ้งฉันไป จิตใต้สำนึกบอกว่าฉันยังรักตัวเองไม่มากพอ และยังรู้สึกด้อยค่าตลอดเวลา"

สาวฮอตระดับนางฟ้า ปิ๊งรักลุงไรเดอร์ วัย 60
ภาพจาก Instagram yuxin_1107

          ยิ่งไปกว่านั้น จางอวี่ซินยังดูจะรักและหลงชายคนนี้มาก แม้ฝ่ายชายจะเข้าไปยุ่งกับผู้ชายหญิงมากมาย แต่เขาก็ยังมีคำพูดหวาน ๆ ให้เธออยู่ตลอด ครั้งหนึ่งยังเคยโพสต์ภาพคู่กับจางอวี่ซินในอินสตาแกรมของเขา พร้อมลงแคปชั่นว่า "ขอบคุณสำหรับการมอบประสบการณ์ที่แตกต่างในชีวิตให้ผม และขอบคุณที่คุณอยู่ด้วยกัน ผมหวังว่าเราจะยังอยู่ด้วยกันในอนาคต" ทำให้หญิงสาวเป็นปลื้มมาก 

ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday 



