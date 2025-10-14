สื่อเกาหลีใต้ ตีแผ่กลุ่มมิจฉาชีพในกัมพูชา มีอย่างน้อย 1 คนตายทุกวัน พบมีการควักลูกตา - ตัดอวัยวะ จับขายต่อระหว่างกลุ่ม เผยพื้นที่สุดโหด จุดหมายสุดท้ายของนรกบนดิน
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
สื่อเกาหลีใต้ยังคงยังคงตีแผ่เรื่องความไม่ปลอดภัยในประเทศกัมพูชา โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการลักพาตัวและค้ามนุษย์ หลังมีนักศึกษาเกาหลีใต้ถูกแก๊งสแกมเมอร์ชาวจีนล่อลวง ลักพาตัวและเรียกค่าไถ่ ก่อนทรมานจนเสียชีวิต ซึ่งทางการเกาหลีใต้ได้จี้ให้ฝั่งกัมพูชาเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง รวยถึงยกระดับการเตือนภัยนักท่องเที่ยว ให้งดเดินทางไปบางพื้นที่ของกัมพูชา
ล่าสุด (14 ตุลาคม 2568) สำนักข่าวยอนฮัป เผยรายงานเจาะลึก โดยมีพยานและคนที่คุ้นเคยกับเรื่องดังกล่าวให้ข้อมูลว่า ความรุนแรง การทรมาน ไร้กฎหมาย และความตาย คือเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นในฐานอาชญากรรมอันฉาวโฉ่ของกัมพูชา ขณะที่มีชาวเกาหลีใต้มากมาย ตกเป็นเหยื่อกลุ่มมิจฉาชีพที่ดำเนินการในประเทศดังกล่าว
คำให้การจากพยาน บ่งชี้ว่า ในแต่ละวันจะมีเหยื่ออย่างน้อย 1 ราย ที่เสียชีวิตจากการทรมานและความรุนแรงในฐานอาชญากรรม ซึ่งถูกเรียกว่า เหวินชี (Wenchi)
เหยื่อบางรายจะถูกขายต่อให้กับกลุ่มที่อยู่ตามพื้นที่ชายแดนกัมพูชา เช่น ปอยเปต และ บาเวต ซึ่งหากเหยื่อพวกนี้ไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไป หรือไม่มีเงินให้รีดไถ ก็จะถูกตัดอวัยวะออกไป
พยานรายหนึ่งที่เคยทำงานให้แก๊งมิจฉาชีพกัมพูชา เล่าว่า การทรมานอย่างการดึงเล็บหรือตัดนิ้ว เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติในฐานและแก๊งค้ามนุษย์ อีกทั้งบ่อยครั้งเหยื่อจะถูกขายต่อระหว่างกลุ่ม เพื่อเงิน
ฐานมิจฉาชีพในกัมพูชานั้นมีขนาดใหญ่มาก มีการดำเนินการหลอกลวงออนไลน์หลายอย่าง เช่น โรแมนซ์สแกม การหลวงลวงทางโทรศัพท์ และการเทรดหุ้นที่ไม่ได้จดทะเบียน โดยมีการประเมินว่าน่าจะมีกลุ่มมิจฉาชีพในกัมพูชาอยู่ประมาณ 400 กลุ่ม
รายงานระบุว่า มี 2 สาเหตุที่ชาวเกาหลีใต้เป็นสิ่งจำเป็นในกลุ่มอาชญากรรม หนึ่งคือบัญชีธนาคาร เพื่อใช้ในการฟอกเงิน อีกสาเหตุคือเพื่อนำตัวมาใช้งานในการหลอกลวงทางโทรศัพท์ ซึ่งจะต้องมีการพูดคุย และสวมบทเป็นผู้ให้บริการลูกค้า มุ่งเป้าไปยังเหยื่อชาวเกาหลีใต้
"ไม่ใช่ว่าทุกพื้นที่ของกัมพูชาจะเหมือนกัน แตกต่างจากกรุงพนมเปญและสีหนุวิลล์ เมืองชายแดนอย่างปอยเปตหรือบาเวต จัดว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่อันตรายที่สุด และเป็นจุดสุดท้ายที่คนจะถูกส่งไป" คนที่เกี่ยวข้อง ระบุ
ชาวเกาหลีใต้ในกัมพูชา ยอมรับว่า คนที่ทำผลงานได้ไม่ดีในพนมเปญและสีหนุวิลล์ หรือติดหนี้ในกาสิโน จะถูกขายต่อไปไปยังปอยเปตและบาเวต มีผู้คนมากมายที่ลงเอยแบบนั้น
สำหรับเรื่องนักศึกษาเกาหลีใต้ ที่มีรายงานว่าถูกทารุณกรรมจนตายใกล้ภูเขาในเมืองกัมปอต เมื่อเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา มีชาวบ้านว่ากันว่า ผู้คนมักจะไปที่นั่นเพื่อขายบัญชีธนาคาร แต่กลับติดอยู่ที่นั่น สุดท้ายก็ต้องทำเรื่องผิดกฎหมายหรือแม้กระทั่งทิ้งชีวิตไว้
"ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีคนตายจากการถูกทำร้าย ทุก ๆ วันจะมีคนตายประมาณ 1 รายอยู่แล้ว ไม่ใช่แค่ชาวเกาหลีใต้ที่ตกเป็นเหยื่อ แต่ยังมีคนอีกหลากหลายสัญชาติ ทั้งเวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย และจีน"
พยานอีกรายเผยว่า เหยื่อบางคนที่ถูกกล่าวหาว่าทำงานได้ไม่ดี ก็จะถูกขายให้กับแก๊งค้าอวัยวะ หลังถูกทารุณ "หากเหยื่อติดหนี้หรือทำงานล้มเหลว ก็จะถูกบังคับให้ขายอวัยวะ ก่อนอื่นจะถูกควักลูกตา เพราะกระจกตานั้นปลูกถ่ายค่อนข้างง่าย แถมยังมีราคาค่อนข้างสูง"
ขอบคุณข้อมูลจาก Yonhap