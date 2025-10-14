HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

พ่อเจ้าบ่าวช็อก ! จัดวิวาห์หรูชั่วข้ามคืน เงินหายเป็นล้าน ใครจะคิดคลิปงานแต่งทำพิษ

          คลิปวิวาห์หรูพาซวย โดนย่องฉกเงินล้านหลังเสร็จงาน คนร้ายสารภาพ เล็งเป้าจากคลิปอวดงาน ส่องจนเจอบ้าน ทำมาแล้วหลายหลัง  

ลักทรัพย์

          ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับหลาย ๆ ครอบครัว ที่จะบันทึกภาพงานวิวาห์สุดอลังการที่จัดขึ้นมาโพสต์อวดบนโลกโซเชียล แต่ถึงอย่างนั้นการโพสต์อะไรโดยไม่ระวัง อาจทำให้งานแห่งความยินดี ต้องจบลงด้วยฝันร้าย ดังเช่นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งในมณฑลเจียงซี ประเทศจีน เมื่อช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา 

          รายงานจากเว็บไซต์ CTWANT เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2568 เผยว่า หลังจากเบิกเงินสดจำนวนมากมาใช้จัดงานแต่งให้ลูกชายอย่างหรูหราอลังการ นายเผิงถึงกับช็อกเมื่อมาเปิดดูกล่องที่เก็บเงินสดและซองแดงในวันรุ่งขึ้น แล้วพบว่าทรัพย์สินมีค่าหายไปจนหมดเกลี้ยง ! 

          นายเผิง บอกกับตำรวจว่า เขากับภรรยาเบิกเงินสดมาใช้สำหรับจัดงานแต่งให้ลูกชาย หลังงานเสร็จก็เก็บเงินที่เหลือไว้ในกล่องนี้ พร้อมกับซองแดงและของขวัญต่าง ๆ ที่ได้รับจากญาติกับเพื่อน ๆ สินสอดของเจ้าสาวก็ถูกเก็บไว้รวมกัน รวมแล้วมีเงินสดอยู่ในกล่องนี้จำนวน 380,000 หยวน (ราว 1.7 ล้านบาท) ร่วมกับของขวัญอื่น ๆ ซึ่งถูกขโมยหายไปทั้งหมด 

ลักทรัพย์
 
          "ผมไม่รู้ว่าเป็นฝีมือคนรู้จักที่เห็นเงินแล้วเกิดโลภขึ้นมาหรือไม่" นายเผิง กล่าวทั้งน้ำตา 

          ทางตำรวจเริ่มสอบสวนคดีนี้ทันที โดยจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่ พบว่ามีชายต้องสงสัยแอบปีนเข้าบ้านของนายเผิง ตอนช่วงตี 4 วันที่ 30 กันยายน ก่อนจะหนีออกไปพร้อมหิ้วกระเป๋าเดินทางใบเล็กไปด้วย เมื่อทางตำรวจแกะรอยไป ก็สามารถจับกุมคนร้ายได้ที่บ้านในวันที่ 2 ตุลาคม พร้อมตรวจยึดเงินของกลางและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

          ทั้งนี้ พบว่าผู้ต้องสงสัยเป็นอดีตนักโทษ ที่มีประวัติคดีลักทรัพย์และติดการพนัน โดยเจ้าตัวสารภาพว่า ในวันที่ 29 กันยายน ตนไถโซเชียลไปเจอคลิปงานแต่งหรูหราที่บ้านของนายเผิง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้ ๆ จากนั้นจึงใช้โทรศัพท์มือถือมาส่องหาตำแหน่งที่จัดงานแต่ง และเดินทางไปยังบ้านหลังดังกล่าว เพื่อดูว่าจะมีโอกาสลงมือได้หรือไม่ 

          นอกจากบ้านของนายเผิง คนร้ายเคยก่อเหตุลักษณะเดียวกันมาแล้ว 2 ครั้ง โดยมีรูปแบบในการลงมือคล้ายกัน คือใช้โซเชียลมีเดียส่องหาคลิปงานแต่ง จากนั้นก็เสิร์ชหาตำแหน่งที่จัดงาน สังเกตดูว่ามีคนเฝ้าหรือไม่ ก่อนจะลงมือ ซึ่งเมื่อทำได้สำเร็จเขาก็ยิ่งกล้ามากขึ้น และมองว่าเหยื่อคงรู้สึกอับอาย จนไม่กล้าไปแจ้งความ 

ลักทรัพย์
ภาพจาก Weibo 
 
          ด้านตำรวจและผู้เชี่ยวชาญได้ออกมาเตือน ว่าการลงคลิปหรือภาพต่าง ๆ ทางโซเชียล โดยเผยให้เห็นทรัพย์สิน ของมีค่า และความมั่งคั่งต่าง ๆ อาจทำให้พวกเขาตกเป็นเป้าหมายของอาชญากรได้ และในช่วงหลายปีมานี้ ก็มีคดีการลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับงานแต่งงานมากขึ้นเรื่อย ๆ 
 
          ด้วยเหตุนี้ประชาชนจึงควรระมัดระวังเกี่ยวกับการเปิดเผยของมีค่า รวมถึงรายละเอียดเงินสินสอดทางโลกออนไลน์ ขณะที่แพลตฟอร์มต่าง ๆ ก็ควรเพิ่มคำเตือนถึงความเสี่ยงต่อผู้ใช้งานด้วย 
 
ขอบคุณข้อมูลจาก CTWANT, Viet Bao 

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
พ่อเจ้าบ่าวช็อก ! จัดวิวาห์หรูชั่วข้ามคืน เงินหายเป็นล้าน ใครจะคิดคลิปงานแต่งทำพิษ โพสต์เมื่อ 14 ตุลาคม 2568 เวลา 17:51:16
TOP
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เม พรีมายา ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย