พ่อเจ้าบ่าวช็อก ! จัดวิวาห์หรูชั่วข้ามคืน เงินหายเป็นล้าน ใครจะคิดคลิปงานแต่งทำพิษ

คลิปวิวาห์หรูพาซวย โดนย่องฉกเงินล้านหลังเสร็จงาน คนร้ายสารภาพ เล็งเป้าจากคลิปอวดงาน ส่องจนเจอบ้าน ทำมาแล้วหลายหลัง
ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับหลาย ๆ ครอบครัว ที่จะบันทึกภาพงานวิวาห์สุดอลังการที่จัดขึ้นมาโพสต์อวดบนโลกโซเชียล แต่ถึงอย่างนั้นการโพสต์อะไรโดยไม่ระวัง อาจทำให้งานแห่งความยินดี ต้องจบลงด้วยฝันร้าย ดังเช่นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งในมณฑลเจียงซี ประเทศจีน เมื่อช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา
รายงานจากเว็บไซต์ CTWANT เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2568 เผยว่า หลังจากเบิกเงินสดจำนวนมากมาใช้จัดงานแต่งให้ลูกชายอย่างหรูหราอลังการ นายเผิงถึงกับช็อกเมื่อมาเปิดดูกล่องที่เก็บเงินสดและซองแดงในวันรุ่งขึ้น แล้วพบว่าทรัพย์สินมีค่าหายไปจนหมดเกลี้ยง !
นายเผิง บอกกับตำรวจว่า เขากับภรรยาเบิกเงินสดมาใช้สำหรับจัดงานแต่งให้ลูกชาย หลังงานเสร็จก็เก็บเงินที่เหลือไว้ในกล่องนี้ พร้อมกับซองแดงและของขวัญต่าง ๆ ที่ได้รับจากญาติกับเพื่อน ๆ สินสอดของเจ้าสาวก็ถูกเก็บไว้รวมกัน รวมแล้วมีเงินสดอยู่ในกล่องนี้จำนวน 380,000 หยวน (ราว 1.7 ล้านบาท) ร่วมกับของขวัญอื่น ๆ ซึ่งถูกขโมยหายไปทั้งหมด
"ผมไม่รู้ว่าเป็นฝีมือคนรู้จักที่เห็นเงินแล้วเกิดโลภขึ้นมาหรือไม่" นายเผิง กล่าวทั้งน้ำตา
ทางตำรวจเริ่มสอบสวนคดีนี้ทันที โดยจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่ พบว่ามีชายต้องสงสัยแอบปีนเข้าบ้านของนายเผิง ตอนช่วงตี 4 วันที่ 30 กันยายน ก่อนจะหนีออกไปพร้อมหิ้วกระเป๋าเดินทางใบเล็กไปด้วย เมื่อทางตำรวจแกะรอยไป ก็สามารถจับกุมคนร้ายได้ที่บ้านในวันที่ 2 ตุลาคม พร้อมตรวจยึดเงินของกลางและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ พบว่าผู้ต้องสงสัยเป็นอดีตนักโทษ ที่มีประวัติคดีลักทรัพย์และติดการพนัน โดยเจ้าตัวสารภาพว่า ในวันที่ 29 กันยายน ตนไถโซเชียลไปเจอคลิปงานแต่งหรูหราที่บ้านของนายเผิง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้ ๆ จากนั้นจึงใช้โทรศัพท์มือถือมาส่องหาตำแหน่งที่จัดงานแต่ง และเดินทางไปยังบ้านหลังดังกล่าว เพื่อดูว่าจะมีโอกาสลงมือได้หรือไม่
นอกจากบ้านของนายเผิง คนร้ายเคยก่อเหตุลักษณะเดียวกันมาแล้ว 2 ครั้ง โดยมีรูปแบบในการลงมือคล้ายกัน คือใช้โซเชียลมีเดียส่องหาคลิปงานแต่ง จากนั้นก็เสิร์ชหาตำแหน่งที่จัดงาน สังเกตดูว่ามีคนเฝ้าหรือไม่ ก่อนจะลงมือ ซึ่งเมื่อทำได้สำเร็จเขาก็ยิ่งกล้ามากขึ้น และมองว่าเหยื่อคงรู้สึกอับอาย จนไม่กล้าไปแจ้งความ
ด้านตำรวจและผู้เชี่ยวชาญได้ออกมาเตือน ว่าการลงคลิปหรือภาพต่าง ๆ ทางโซเชียล โดยเผยให้เห็นทรัพย์สิน ของมีค่า และความมั่งคั่งต่าง ๆ อาจทำให้พวกเขาตกเป็นเป้าหมายของอาชญากรได้ และในช่วงหลายปีมานี้ ก็มีคดีการลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับงานแต่งงานมากขึ้นเรื่อย ๆ
ด้วยเหตุนี้ประชาชนจึงควรระมัดระวังเกี่ยวกับการเปิดเผยของมีค่า รวมถึงรายละเอียดเงินสินสอดทางโลกออนไลน์ ขณะที่แพลตฟอร์มต่าง ๆ ก็ควรเพิ่มคำเตือนถึงความเสี่ยงต่อผู้ใช้งานด้วย
