สรุปดราม่า 5 เซียนพระฟันธง หลวงปู่ทวดทองคำแท้ไหม - โอ๊ต บางแพ รีบโพสต์

สรุปดราม่าพระเครื่อง 5 เซียนพระฟันธง หลวงปู่ทวด เนื้อทองคำ ของแท้ ชาวเน็ตแห่ทวงสัญญา โอ๊ต บางแพ ออกจากวงการไหม เจ้าตัวถึงกับรีบโพสต์
ภาพจาก โหนกระแส
จากดราม่าวงการเซียนพระ ระหว่าง บอย ท่าพระจันทร์ และ โอ๊ต บางแพ ว่าด้วยเรื่องของเหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 เนื้อทองคำ ที่บอยบูชามาในราคา 5 ล้านบาท แต่กลับถูกโอ๊ตมองว่า ไม่ใช่พระแท้ พร้อมประกาศกลางรายการโหนกระแส ว่าหากพิสูจน์ได้ว่าเหรียญดังกล่าวมาจากตัวตัดเดียวกับเหรียญเนื้ออัลปาก้าจริง ตนจะเลิกเล่นพระทันที แถมจะยกกล้องส่องพระคู่กายให้กับ อ.รักษ์ ศรีเกตุ ด้วย
ล่าสุด (14 ตุลาคม 2568) รายการโหนกระแส ทางช่อง 3 ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญระดับสูงของวงการพระเครื่อง ซึ่งเป็นที่ยอมรับของทั้ง 2 ฝ่ายมาร่วมพิจารณาเหรียญเจ้าปัญหา นำโดย ชัยนฤทธิ์ เพชรพันธุ์ทอง ประธานกรรมการบริหารสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย และยังเป็นผู้ชำนาญการพระเครื่องสายหลวงปู่ทวดโดยตรง ซึ่งในวงการขนานนามว่า "ประธานโต๊ะหลวงปู่ทวด" ที่จะเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดพระเครื่องหลวงปู่ทวดในงานประกวดพระเครื่องต่าง ๆ
รวมถึงมีเซียนพระรุ่นใหญ่ของวงการอีก 4 คน คือ พยัพ คำพันธุ์ นายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย, ต้อย เมืองนนท์ อุปนายกสมาคมฯ, อุ๊ กรุงสยาม และ เทียม ปัตตานี ผู้ชำนาญพระสายใต้ ซึ่งจะมาร่วมกันพิจารณาเหรียญเจ้าปัญหา ตามหลักมาตรฐานสากล ว่าเป็นของแท้หรือไม่
ภาพจาก โหนกระแส
โดย อุ๊ กรุงสยาม ระบุว่า สิ่งที่เราไม่เคยเห็นไม่ได้แปลว่าไม่ได้มีอยู่จริง ในเมื่อการมีอยู่ของเหรียญเป็นที่ถกเถียง การจะพิสูจน์ว่าแท้หรือไม่ ต้องกลับมาใช้หลักการพิจารณาที่เป็นมาตรฐานซึ่งยอมรับตรงกันในวงการพระเครื่อง เพื่อเป็นข้อยุติ นั่นคือการพิจารณาจากพิมพ์ของเหรียญ ทั้งด้านหน้า ด้านหลัง รวมถึงลักษณะขอบตัด
โดยหากพิจารณาแล้วว่าเหรียญทองคำนี้มีลักษณะรอยตัดขอบ เหมือนเหรียญเนื้ออัลปาก้า ซึ่งเป็นเนื้อมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในวงการว่าเป็นของแท้ ก็ย่อมพิสูจน์ได้ว่าเหรียญทองคำนี้ผลิตจากบล็อกเดียวกัน และจะต้องถือเป็น "ของแท้" ด้วยเช่นกัน ตามมาตรฐานของวงการ
จากนั้นเหล่าเซียนพระทุกท่านได้ผลัดกันใช้กล้องส่องพระ พิจารณาเหรียญหลวงปู่ทวดเนื้อทองคำอย่างละเอียด เบื้องต้นเห็นตรงกันว่า พิมพ์ทรงและรายละเอียดต่าง ๆ บนหน้าเหรียญมีความลึก คม และชัดเจนมาก ซึ่งลักษณะเช่นนี้บ่งชี้ว่าไม่น่าจะเป็นเหรียญปลอมที่เกิดจากการนำเหรียญแท้ไปถอดพิมพ์
ภาพจาก โหนกระแส
ภาพจาก โหนกระแส
ด้าน ชัยนฤทธิ์ เพชรพันธุ์ทอง ให้ความเห็นว่า โอกาสแท้สูงมาก เนื่องจากลักษณะรอยขอบตัดของเหรียญทองคำ ตรงกับเหรียญอัลปาก้าที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นของแท้
ขณะที่ เทียม ปัตตานี ได้กล่าวฟันธงเลยว่า นี่คือเหรียญแท้
ฝั่ง พยัพ คำพันธุ์ ย้ำว่าตนไม่ต้องการเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่จากประสบการณ์และการพิจารณาของตน เหรียญทองคำนี้คือเหรียญแท้และมีความสวยงาม ทั้งยังรู้สึกชื่นชอบจนขอยื่นข้อเสนอถึง บอย ท่าพระจันทร์ ว่าจะขอบูชาเหรียญนี้ต่อในราคา 6 ล้านบาท
ทั้งนี้ ต้อย เมืองนนท์ และ อุ๊ กรุงสยาม ได้ยืนยันในทิศทางเดียวกันว่า เหรียญหลวงปู่ทวดทองคำนี้น่าจะเป็น "ของแท้" อย่างแน่นอน
โอ๊ต บางแพ โพสต์แล้ว ลั่นหลักการที่อธิบายมา แสดงถึงการไม่รู้อะไรเลย
ล่าสุดเมื่อเหล่าผู้เชี่ยวชาญต่างมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ ว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญแท้ ก็มีชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นกันมากมาย โดยบางส่วนต่างทวงถามไปถึง โอ๊ต บางแพ คู่กรณีของ บอย ท่าพระจันทร์ ที่เคยลั่นวาจาไว้ทั้งเรื่องออกจากวงการ และยกกล้องส่องพระให้คนอื่น
ภาพจาก โหนกระแส
อย่างไรก็ตาม ความเคลื่อนไหวของ โอ๊ต บางแพ กลับเป็นการโพสต์เฟซบุ๊กอย่างต่อเนื่อง ทั้งขึ้นข้อความ "หมดข้อสงสัย หมดข้อสงสัยในตัวทุกท่านแล้ว นะโมโพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา" รวมถึงยังออกมาโพสต์ถึงหลักการดูพระเหรียญ พร้อมระบุว่า
"หลักการที่ทุกท่านอธิบายมา มันแสดงถึงการไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับขั้นตอนการ รีด ปั๊มกระแทกขึ้นรูปและการเข้าตัวตัด วันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนที่ดูพระเป็น เขามาดูท่าที่ของท่าน ๆ ทั้งหลายในด้านการแสดงบทบาทต่อความมั่นใจและความน่าเชื่อถือ ที่จะรักษามาตรฐานของคำว่าสมาคม และผมเชื่อว่าเขามีคำตอบในใจกันแล้ว
อย่างที่ผมบอก ผมได้ทำหน้าที่ตั้งข้อสงสัยให้กับสังคมพระเครื่อง และมาถึงวันนี้ทุกคนก็ได้เห็นหลายมิติที่ไม่เคยได้เห็นมาก่อน เหรียญนี้พร้อมบันทึกเป็นเหรียญประวัติศาสตร์ของวงการเป็นที่เรียบร้อย ถามว่าผมอธิบายในเหรียญนี้ให้คนฟังเข้าใจได้ไหมผมเอาว่ามันไม่ได้ยากเลย
ถ้าหยุดตรงนี้คนดี ๆ ก็จะกลัวต่อไป ถ้าผมไม่มีเป้าหมายให้กับสังคมผมก็คงยอมไปนานแล้ว ให้มันจบที่รุ่นเรา ผมให้ความเคารพรักและผมสัมผัสได้ว่าท่านก็ยังให้เกียรติผมเช่นกัน แต่ความถูกต้องถ้าสังคมหรือกลุ่มก้อนใดไม่ยึดถือไว้ย่อมเกิดความเสื่อมและแตกความสามัคคี ผมเชื่อว่าทุกคนที่ติดตามเรื่องราวเหรียญนี้มาได้ประโยชน์แน่นอน คำตอบวันนี้ก็ไม่ได้เกินความคาดหมาย ฝั่งเราแค่ยังไม่มีโอกาสได้พูด"
ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส