อุทาหรณ์สายแคมป์ใกล้ป่า กลับมามีไข้ กลายเป็นไข้รากสาด กว่าจะเจอเชื้อเกือบไม่รอด

 
          อุทาหรณ์สายแคมป์ใกล้ป่า กลับมามีไข้ กลายเป็นประสบการณ์ที่จำไม่ลืม กว่าจะเจอตัวการเป็นไข้รากสาดก็ผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ โชคดีที่ไม่ขึ้นสมอง

ไข้รากสาด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pornpichit Chantakon

          วันที่ 14 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก Pornpichit Chantakon มีการเล่าประสบการณ์การไปตั้งแคมป์ใกล้ ๆ ป่า กลับติดโรคร้ายแรงอย่างคิดไม่ถึง มีรายละเอียดดังนี้

          ขอเล่าประสบการณ์ที่ไม่อาจลืมไปตลอดชีวิต อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังจะไปแคมป์ใกล้ ๆ ป่า ผมติดไข้รากสาดจากการไปแคมป์ ผมไปมาวันที่ 13-14 กันยายน และผมเริ่มมีไข้วันที่ 24 ระยะฟักตัว 10-12 วันเลยนะครับ

          หมอบอกเกิดจากตัวไรหรือหมัดในป่ากัด แล้วผมก็ติดเชื้อมา ปัญหาคือตรวจเลือดไม่เจออะไรเลย ผมไปรพ. แทบทุกวันตั้งแต่วันที่ 24 จนได้นอน รพ. วันที่ 29 เพราะแทบไม่มีแรง ไข้ขึ้นสูงแต่ตรวจไม่เจอ ปวดตามกล้ามเนื้อ ข้อต่อต่าง ๆ แต่ไม่มีน้ำมูกไม่ไอ มีแค่ไข้สูงกับปวดหัวรุนแรง เพราะเชื้อไข้รากสาด สามารถทำให้เยื่อหุ้มสมองอักเสบได้ 

ไข้รากสาด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pornpichit Chantakon

          ผ่านไปจนวันที่ 1 ตุลาคม หมอถึงเจอเชื้อไข้รากสาด ผมตรวจเลือดไม่ต่ำกว่า 10 ครั้งในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน ถึงวันที่ 1 ตุลาคม ถึงเจอเชื้อจากการเอาเลือดไปเพาะเชื้อ หลังจากเจอเชื้อ 2 วันจากนั้นผมก็หาย และกลับบ้านได้ ถือว่าผมโชคดีที่มันยังขึ้นไม่ถึงสมอง

          จากประสบการณ์นี้ ผมจึงคิดว่ามันคงมีประโยชน์ หากเพื่อน ๆ ได้รับทราบถึงไข้นี้ หากเข้าไปแคมป์ใกล้ ๆ ป่า สเปรย์กันแมลงสำคัญมาก ๆ ผมแทบไม่รู้สึกว่าอะไรกัดผมเลย ปกติผมเป็นคนแข็งแรง ออกกำลังกายอยู่เสมอ ยังเป็นได้ ฝากทุกคนระวังกันด้วยนะครับ มันอันตรายถึงชีวิตจริง ๆ




โพสต์เมื่อ 15 ตุลาคม 2568 เวลา 08:59:25
