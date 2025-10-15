เจ้าชายอับดุล มาทีน แห่งบรูไน ทรงประกาศข่าวดี พระชายา อนิชา ทรงพระครรภ์

เจ้าชายอับดุล มาทีน แห่งราชวงศ์บรูไน ทรงประกาศข่าวดี พระชายา อนิชา ทรงพระครรภ์ พร้อมเผยภาพสุดโรแมนติก
วันที่ 14 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ People รายงานข่าวอันน่ายินดีแห่งราชวงศ์บรูไน เมื่อ เจ้าชายอับดุล มาทีน ทรงประกาศข่าวดีผ่านอินสตาแกรมว่า อนิชา อิซา คาเลบิก พระชายา ทรงพระครรภ์แล้ว พร้อมทรงเผยภาพขณะที่ทั้งคู่ทรงกุมพระหัตถ์อยู่บนระเบียง ขณะที่พระชายาทรงกุมพระอุทร ต่างจ้องมองกันด้วยความรัก
อนึ่ง นี่ถือเป็นพระครรภ์แรกของพระชายา อนิชา หลังทรงเสกสมรสกับเจ้าชายอับดุล มาทีน เมื่อเดือนมกราคม 2567
ขอบคุณข้อมูลจาก People