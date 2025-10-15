HILIGHT
เจ้าชายอับดุล มาทีน แห่งบรูไน ทรงประกาศข่าวดี พระชายา อนิชา ทรงพระครรภ์

            เจ้าชายอับดุล มาทีน แห่งราชวงศ์บรูไน ทรงประกาศข่าวดี พระชายา อนิชา ทรงพระครรภ์ พร้อมเผยภาพสุดโรแมนติก 
เจ้าชายอับดุล มาทีน

ภาพจาก Instagram tmski

            วันที่ 14 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ People รายงานข่าวอันน่ายินดีแห่งราชวงศ์บรูไน เมื่อ เจ้าชายอับดุล มาทีน ทรงประกาศข่าวดีผ่านอินสตาแกรมว่า อนิชา อิซา คาเลบิก พระชายา ทรงพระครรภ์แล้ว พร้อมทรงเผยภาพขณะที่ทั้งคู่ทรงกุมพระหัตถ์อยู่บนระเบียง ขณะที่พระชายาทรงกุมพระอุทร ต่างจ้องมองกันด้วยความรัก
เจ้าชายอับดุล มาทีน

ภาพจาก Instagram tmski

             อนึ่ง นี่ถือเป็นพระครรภ์แรกของพระชายา อนิชา หลังทรงเสกสมรสกับเจ้าชายอับดุล มาทีน เมื่อเดือนมกราคม 2567 


ขอบคุณข้อมูลจาก People
 

โพสต์เมื่อ 15 ตุลาคม 2568 เวลา 09:23:19
