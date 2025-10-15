HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สาวถึงกับงง เลือกของในห้างอยู่ดี ๆ แฟนหนุ่มกลับไปเดินตามใคร จังหวะรู้ตัวคือพีคทั้งคู่

            หนุ่มเล่นมือถือรอแฟนเลือกของในห้าง แต่ลืมมองจนเผลอตามผิดคน พอรู้ตัวทั้งคู่ต่างงงหนัก กลายเป็นไวรัลพีค 3 ล้านวิว

แฟนหนุ่มเผลอเดินตามสาวผิดคน
ภาพจาก TikTok @pparipin

            เป็นอีกหนึ่งบทบาทของผู้ชายหลายคนที่ต้องทำให้คนรัก กับการรอแฟนเลือกของในห้าง ซึ่งพอผ่านไปหลาย ๆ ครั้ง ก็หนีไม่พ้นจะต้องหาอะไรทำแก้เบื่อระหว่างรอ แต่ถ้าเผลอไม่ใส่ใจเกินไป ก็อาจจะโดนเคืองหรือเจอแกล้งอีก เรียกว่าพ่อบ้านมักจะเป็นฝ่ายรับจบอยู่ตลอด

แฟนหนุ่มเผลอเดินตามสาวผิดคน
ภาพจาก TikTok @pparipin

แฟนหนุ่มเผลอเดินตามสาวผิดคน
ภาพจาก TikTok @pparipin

            วันที่ 15 ตุลาคม 2568 โลกออนไลน์แชร์คลิปจากผู้ใช้ TikTok @pparipin ลงคลิปที่โซนขายเสื้อผ้าในห้าง ซึ่งก็มีชาย-หญิง ยืนอยู่ใกล้กัน ผู้หญิงกำลังเลือกดูเสื้อผ้า ส่วนผู้ชายยืนก้มหน้าเล่นมือถือ แต่ก็คอยเดินอยู่ใกล้ ๆ หญิงที่กำลังเลือกซื้อของอยู่ ซึ่งดูเผิน ๆ ก็ไม่ใช่ภาพที่แปลกตาอะไร 

            อย่างไรก็ดี เมื่อฝ่ายชายเงยหน้าขึ้นมาดูก็มีอาการตกใจ เพราะผู้หญิงที่เขาเดิมตามเพราะเข้าใจว่าเป็นแฟน กลับเป็นคนที่ไม่รู้จักกัน ส่วนหญิงที่เลือกซื้อของก็งงเช่นกัน เพราะคิดว่าคนที่อยู่ข้างหลังเป็นคนที่มาด้วยกันแต่ก็ไม่ใช่ เธอจึงรีบกวักมือให้เพื่อนมาอยู่ใกล้ ๆ ทันที 

แฟนหนุ่มเผลอเดินตามสาวผิดคน
ภาพจาก TikTok @pparipin

แฟนหนุ่มเผลอเดินตามสาวผิดคน
ภาพจาก TikTok @pparipin

            ส่วนคนที่ถ่ายคลิปก็ไม่ใช่ใครที่ไหน คือแฟนสาวของหนุ่มในคลิป ที่เธอนั้นคงงงตั้งแต่แรกว่า ทำไมแฟนไปเดินตามคนอื่นเลือกของซะอย่างนั้น โดยระบุแคปชั่นว่า "มาก็มาด้วยกัน แล้วเธอเดินตามใคร ?ขอโทษคุณพี่ที่ทำให้ตกใจนะคะ"

แฟนหนุ่มเผลอเดินตามสาวผิดคน
ภาพจาก TikTok @pparipin

แฟนหนุ่มเผลอเดินตามสาวผิดคน
ภาพจาก TikTok @pparipin

แฟนหนุ่มเผลอเดินตามสาวผิดคน
ภาพจาก TikTok @pparipin

            คลิปนี้กลายเป็นไวรัลซึ่งมียอดเข้าชมกว่า 3.4 ล้านครั้ง งานนี้ชาวเน็ตต่างแห่เอ็นดู เรียกว่าต่างคนต่างงง คนหนึ่งคิดว่าเพื่อนอยู่ข้างหลัง คนหนึ่งนึกว่าเดินตามแฟนอยู่ เรียกว่าต่างคนต่างทำไปด้วยความเคยชินล้วน ๆ จนไปเผลอไว้ใจให้กับคนไม่รู้จักเข้าให้ซะอย่างนั้น

แฟนหนุ่มเผลอเดินตามสาวผิดคน
ภาพจาก TikTok @pparipin

แฟนหนุ่มเผลอเดินตามสาวผิดคน
ภาพจาก TikTok @pparipin

แฟนหนุ่มเผลอเดินตามสาวผิดคน
ภาพจาก TikTok @pparipin

แฟนหนุ่มเผลอเดินตามสาวผิดคน
ภาพจาก TikTok @pparipin


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สาวถึงกับงง เลือกของในห้างอยู่ดี ๆ แฟนหนุ่มกลับไปเดินตามใคร จังหวะรู้ตัวคือพีคทั้งคู่ อัปเดตล่าสุด 15 ตุลาคม 2568 เวลา 17:32:09 7,472 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 ลงทะเบียนคนละครึ่งร้านค้า ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย