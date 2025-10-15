สาวถึงกับงง เลือกของในห้างอยู่ดี ๆ แฟนหนุ่มกลับไปเดินตามใคร จังหวะรู้ตัวคือพีคทั้งคู่

หนุ่มเล่นมือถือรอแฟนเลือกของในห้าง แต่ลืมมองจนเผลอตามผิดคน พอรู้ตัวทั้งคู่ต่างงงหนัก กลายเป็นไวรัลพีค 3 ล้านวิว
ภาพจาก TikTok @pparipin
เป็นอีกหนึ่งบทบาทของผู้ชายหลายคนที่ต้องทำให้คนรัก กับการรอแฟนเลือกของในห้าง ซึ่งพอผ่านไปหลาย ๆ ครั้ง ก็หนีไม่พ้นจะต้องหาอะไรทำแก้เบื่อระหว่างรอ แต่ถ้าเผลอไม่ใส่ใจเกินไป ก็อาจจะโดนเคืองหรือเจอแกล้งอีก เรียกว่าพ่อบ้านมักจะเป็นฝ่ายรับจบอยู่ตลอด
วันที่ 15 ตุลาคม 2568 โลกออนไลน์แชร์คลิปจากผู้ใช้ TikTok @pparipin ลงคลิปที่โซนขายเสื้อผ้าในห้าง ซึ่งก็มีชาย-หญิง ยืนอยู่ใกล้กัน ผู้หญิงกำลังเลือกดูเสื้อผ้า ส่วนผู้ชายยืนก้มหน้าเล่นมือถือ แต่ก็คอยเดินอยู่ใกล้ ๆ หญิงที่กำลังเลือกซื้อของอยู่ ซึ่งดูเผิน ๆ ก็ไม่ใช่ภาพที่แปลกตาอะไร
อย่างไรก็ดี เมื่อฝ่ายชายเงยหน้าขึ้นมาดูก็มีอาการตกใจ เพราะผู้หญิงที่เขาเดิมตามเพราะเข้าใจว่าเป็นแฟน กลับเป็นคนที่ไม่รู้จักกัน ส่วนหญิงที่เลือกซื้อของก็งงเช่นกัน เพราะคิดว่าคนที่อยู่ข้างหลังเป็นคนที่มาด้วยกันแต่ก็ไม่ใช่ เธอจึงรีบกวักมือให้เพื่อนมาอยู่ใกล้ ๆ ทันที
ส่วนคนที่ถ่ายคลิปก็ไม่ใช่ใครที่ไหน คือแฟนสาวของหนุ่มในคลิป ที่เธอนั้นคงงงตั้งแต่แรกว่า ทำไมแฟนไปเดินตามคนอื่นเลือกของซะอย่างนั้น โดยระบุแคปชั่นว่า "มาก็มาด้วยกัน แล้วเธอเดินตามใคร ?ขอโทษคุณพี่ที่ทำให้ตกใจนะคะ"
คลิปนี้กลายเป็นไวรัลซึ่งมียอดเข้าชมกว่า 3.4 ล้านครั้ง งานนี้ชาวเน็ตต่างแห่เอ็นดู เรียกว่าต่างคนต่างงง คนหนึ่งคิดว่าเพื่อนอยู่ข้างหลัง คนหนึ่งนึกว่าเดินตามแฟนอยู่ เรียกว่าต่างคนต่างทำไปด้วยความเคยชินล้วน ๆ จนไปเผลอไว้ใจให้กับคนไม่รู้จักเข้าให้ซะอย่างนั้น
