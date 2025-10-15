สามีฝรั่งตาบอด นั่งรอเมียหน้าบ้านทั้งวัน เรียกแล้วไร้เสียงตอบ เพื่อนบ้านเปิดไฟเจอภาพช็อก

ฝรั่งตาบอดนั่งรอภรรยาไทยกลับบ้าน เรียกเท่าไหร่ก็ไร้เสียงตอบ ก่อนเพื่อนบ้านช่วยเปิดไฟ พบภาพเศร้า ฝ่ายหญิงจบชีวิตข้างบันไดบ้าน
วันที่ 14 ตุลาคม 2568 รายการ ข่าวเช้า ช่องวัน ทางช่อง One31 รายงานว่า เกิดเหตุการณ์เศร้าที่บ้านหลังหนึ่ง ในพื้นที่หมู่ 8 ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา หลังเพื่อนบ้านได้รับแจ้งจากชายชาวเยอรมัน อายุ 69 ปี ซึ่งตาบอดทั้งสองข้าง และอาศัยอยู่กับภรรยาคนไทย อายุ 53 ปี
โดยสามีตะโกนเรียกชื่อภรรยาหลายครั้ง แต่ไม่มีเสียงตอบรับ จึงตามให้เพื่อนบ้านมาช่วยดู เมื่อเข้าไปเปิดไฟก็ต้องช็อก เพราะพบว่าภรรยาเสียชีวิตอยู่ภายในบ้าน
เพื่อนบ้านเล่าว่า ทั้งคู่มาเช่าบ้านอยู่ที่นี่ได้ประมาณหนึ่งปี ฝ่ายสามีตาบอด ไปไหนมาไหนไม่ได้ ส่วนภรรยามีอาชีพขับแท็กซี่จากฉะเชิงเทราเข้ากรุงเทพฯ และจะกลับบ้านทุก 2-3 วัน บางครั้งภรรยาจะทำอาหารหรือแซนด์วิชไว้ในตู้เย็นให้สามี หรือหากกลับบ้านไม่ได้ ก็จะฝากเพื่อนบ้านช่วยดูแลแทน
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ได้ส่งล่ามมาสอบถามข้อมูลจากสามีชาวเยอรมัน ทราบว่า ก่อนหน้านี้ภรรยาเคยบ่นว่าเครียด เนื่องจากขับแท็กซี่แล้วประสบอุบัติเหตุ เฉี่ยวชนกับรถอีกคัน คู่กรณีเรียกค่าเสียหาย 40,000 บาท แต่ภรรยาบอกว่าไม่มีเงินก้อนนี้ จึงไม่แน่ใจว่านี่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ภรรยาคิดสั้นหรือไม่
เกี่ยวกับเรื่องนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองฉะเชิงเทรา พร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลพุทธโสธร และเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเทรา ได้เข้าร่วมตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิต เพื่อหาความจริงต่อไป
