พ่ออุ้ยเจอยาดมโบราณ ของต่างหน้าภรรยา มีค่ามากกว่าที่คิด ทึ่งหลังรู้ขายได้เท่าไหร่

 
            ยาดมโบราณ ของต่างหน้าภรรยา มีค่ามากกว่าที่คิด คนทึ่งหลังรู้ขายได้เท่าไหร่ ชี้สมัยก่อนมีติดบ้านกันทั่ว ไม่คิดว่าจะขายได้ราคาดี 

ยาดมโบราณ
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit 

ยาดมโบราณ
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit 

              วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ผู้ใช้ TikTok @bussabongsomphamit เปิดคลิปที่ได้รับความสนใจอย่างมาก เป็นเรื่องราวของพ่ออุ้ยที่เดินทางจาก จ.พะเยา มายังร้านของนะโมบ้านช่างทอง พร้อมกับยาดมโบราณ เพื่อขอให้ทางร้านช่วยตรวจสอบ โดยพบว่าของสิ่งนี้เป็นของภรรยาที่เสียไปนานแล้ว ซึ่งทางพ่ออุ้ยก็ไม่ได้คาดหวังอะไรนัก 

              โดยตรวจสอบพบเป็นทอง 37.11% น้ำหนักก่อนหลอมอยู่ที่ 24.21 กรัม เมื่อหลอมเสร็จได้ทอง 34.09% ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งผิวแดง เพราะทองแดงเยอะ ซึ่งเมื่อประเมินราคาแล้ว สามารถขายได้ที่ 33,000 กว่าบาท 

ยาดมโบราณ
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit 

ยาดมโบราณ
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit 

ยาดมโบราณ
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit 

              ขณะที่ชาวเน็ตหลายคนชี้ว่า ยาดมลักษณะนี้เป็นของที่สมัยก่อนคนมีติดบ้าน หลายคนไม่คิดว่าจะมีมูลค่าอะไร จึงทำหายไปแล้วก็มี พร้อมกันนั้นยังร่วมยินดีกับพ่ออุ้ยที่ได้รับเงินกลับไปจำนวนไม่น้อย 


พ่ออุ้ยเจอยาดมโบราณ ของต่างหน้าภรรยา มีค่ามากกว่าที่คิด ทึ่งหลังรู้ขายได้เท่าไหร่ โพสต์เมื่อ 16 ตุลาคม 2568
