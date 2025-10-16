เสี่ยตัน อิชิตัน ไม่คุยเยอะ ขอซื้อเหรียญหลวงปู่ทวด บอย ท่าพระจันทร์ แม้ยังไม่เห็นองค์จริง

เสี่ยตัน อิชิตัน แชตขอซื้อเหรียญหลวงปู่ทวดทองคำปี 08 จาก บอย ท่าพระจันทร์ ระบุเก็บไว้ให้ลูก เจ้าตัวปลื้มนักธุรกิจใหญ่เชื่อมั่นแม้ยังไม่เห็นองค์จริง หลังดราม่าส่อจบ กูรูแห่ยันคือของแท้
เฟซบุ๊ก บอย ท่าพระจันทร์
จากดราม่าวงการพระเครื่อง หลังเกิดข้อพิพาทระหว่าง บอย ท่าพระจันทร์ และ โอ๊ต บางแพ เรื่องเหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 เนื้อทองคำ ซึ่งต่อมาในรายการ โหนกระแส เซียนพระรุ่นใหญ่หลายคนยืนยันว่าเหรียญดังกล่าวเป็นของแท้ จน ป๋าพยัพ คำพันธุ์ ถึงกับยื่นข้อเสนอขอซื้อในราคา 6 ล้านบาท ซึ่ง บอย ท่าพระจันทร์ เผยว่า มีผู้สนใจติดต่อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
ภาพจาก โหนกระแส
ล่าสุด (15 ตุลาคม 2568) บอย ท่าพระจันทร์ เผยเรื่องราวที่ได้รับการติดต่อจาก คุณตัน อิชิตัน เพื่อขอซื้อเหรียญดังกล่าว โดยระบุว่า "แม้ยังไม่เห็นองค์จริง เหรียญเลื่อนทองคำ หลวงปู่ทวด เหรียญที่คุณตัน อิชิตัน ยังเอ่ยถึง เพราะบางสิ่ง… ไม่ต้องเห็นด้วยตา ก็รับรู้ได้ถึง บารมีหลวงปู่ทวด #บอยท่าพระจันทร์"
เฟซบุ๊ก ตัน ภาสกรนที
จากแชต คุณตัน สอบถามว่า "บอยครับ เหรียญทองคำผมขอซื้อครับ จะเก็บไว้ให้ลูกไว้ขายต่อครับ" ซึ่งต่อมา บอย ตอบกลับว่า "เหรียญทองคำ หลวงปู่ทวดเหรอครับ เฮียตัน เฮียไม่สนใจเรื่องพระนี่นา เอาตรง ๆ นะครับ ผมปล่อยไปตั้งแต่ตอนแรก 6 ล้าน ก่อนมีเรื่องแล้วครับ พอมีเรื่องผมให้กำไรคนที่เช่าอีก 500,000 เขาไม่ปล่อยครับเฮียครับ"
