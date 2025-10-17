HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เปิดภาพ NGC 3285B กาแล็กซีกังหัน ระยะ 137 ล้านปีแสง ยาวเท่าดวงจันทร์ 200 ดวง

 
          ฮับเบิลเผยภาพใหม่ NGC 3285B กาแล็กซีกังหัน กลุ่มดาวที่ใหญ่ที่สุดจาก 88 กลุ่ม พร้อมจุดสว่างของซูเปอร์โนวา สว่างกว่าดวงอาทิตย์ถึง 5,000 ล้านเท่า

กาแล็กซี NGC 3285B
ภาพจาก เฟซบุ๊ก NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

        วันที่ 15 ตุลาคม 2568  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) โพสต์ภาพจากกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลเผยภาพ NGC 3285B กาแล็กซีประเภทกังหัน (spiral galaxy) มีระยะห่างจากโลกประมาณ 137 ล้านปีแสง ในกลุ่มดาวงูไฮดรา (Hydra) ซึ่งเป็นกลุ่มดาวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดากลุ่มดาวทั้ง 88 กลุ่ม และมีความยาวถึง 100 องศาบนท้องฟ้า เทียบเท่ากับดวงจันทร์เต็มดวงเรียงกันถึง 200 ดวง

          สดร. ระบุว่า NGC 3285B เป็นหนึ่งในสมาชิกของ กระจุกกาแล็กซี่งูไฮดรา I (Hydra I cluster) เป็นพื้นที่ที่มีกาแล็กซีตั้งแต่หลักร้อยถึงพันแห่งรวมตัวกันและมีปฏิสัมพันธ์กันภายใต้แรงโน้มถ่วง ซึ่งกระจุกกาแล็กซีแห่งนี้เป็นหนึ่งในกระจุกกาแล็กซีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอกภพท้องถิ่น ภายในกระจุกกาแล็กซีประกอบด้วยกาแล็กซีทรงรี (elliptical galaxy) ขนาดใหญ่ 2 แห่งที่อยู่บริเวณใจกลางคอยยึดโยงกาแล็กซีสมาชิกแห่งอื่น ๆ เอาไว้ โดยกาแล็กซีทั้งสองมีขนาดใหญ่กว่ากาแล็กซีทางช้างเผือก 50% โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกลางประมาณ 150,000 ปีแสง ทั้งนี้ กาแล็กซี NGC 3285B อยู่บริเวณขอบของกระจุกกาแล็กซี ห่างออกมาจาก 2 กาแล็กซี่ทรงรีขนาดใหญ่ค่อนข้างมาก และไม่ได้ปรากฏในภาพนี้

          จากการสังเกตการณ์ NGC 3285B ในช่วงปี 2023 กล้องฮับเบิลตรวจพบ ซูเปอร์โนวา ประเภท Ia (อ่านว่า วัน-เอ) ซึ่งเป็นการระเบิดอย่างรุนแรงของ ดาวแคระขาว (white dwarf) ที่ดึงดูดมวลสารของดาวข้างเคียงเข้ามา เกิดการปลดปล่อยพลังงานมหาศาล และส่องสว่างออกมามากกว่าความสว่างของดวงอาทิตย์ถึง 5,000 ล้านเท่าในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ โดยในภาพนี้มีตำแหน่งซูเปอร์โนวา ชื่อว่า SN 2023xqm ปรากฏให้เห็นเป็นจุดสีน้ำเงินบริเวณขอบทางด้านซ้ายของกาแล็กซี

          การสังเกตการณ์การ NGC 3285B เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาซูเปอร์โนวาประเภท Ia จำนวน 100 ดวง ของกล้องฮับเบิล มีเป้าหมายศึกษาระยะห่างและโครงสร้างของฝุ่นและแก๊สที่เป็นผลจากซูเปอร์โนวา ในช่วงคลื่นอัลตราไวโอเลต (ultraviolet) แสงที่ตามองเห็น (optical) และอินฟราเรดใกล้ (near-infrared) ซึ่งทั้งสองปัจจัยนี้มีผลทำให้ซูเปอร์โนวาปรากฏเป็นสีโทนแดงมากกว่าความเป็นจริง การศึกษานี้จะช่วยปรับปรุงการวัดระยะห่างในเอกภพที่ใช้ซูเปอร์โนวาในการเปรียบเทียบระยะห่าง


ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ






เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดภาพ NGC 3285B กาแล็กซีกังหัน ระยะ 137 ล้านปีแสง ยาวเท่าดวงจันทร์ 200 ดวง อัปเดตล่าสุด 17 ตุลาคม 2568 เวลา 09:37:45
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 ลงทะเบียนคนละครึ่งร้านค้า ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ปีชง 2569 ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย