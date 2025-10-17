เปิดภาพ NGC 3285B กาแล็กซีกังหัน ระยะ 137 ล้านปีแสง ยาวเท่าดวงจันทร์ 200 ดวง

ฮับเบิลเผยภาพใหม่ NGC 3285B กาแล็กซีกังหัน กลุ่มดาวที่ใหญ่ที่สุดจาก 88 กลุ่ม พร้อมจุดสว่างของซูเปอร์โนวา สว่างกว่าดวงอาทิตย์ถึง 5,000 ล้านเท่า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
วันที่ 15 ตุลาคม 2568 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) โพสต์ภาพจากกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลเผยภาพ NGC 3285B กาแล็กซีประเภทกังหัน (spiral galaxy) มีระยะห่างจากโลกประมาณ 137 ล้านปีแสง ในกลุ่มดาวงูไฮดรา (Hydra) ซึ่งเป็นกลุ่มดาวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดากลุ่มดาวทั้ง 88 กลุ่ม และมีความยาวถึง 100 องศาบนท้องฟ้า เทียบเท่ากับดวงจันทร์เต็มดวงเรียงกันถึง 200 ดวง
สดร. ระบุว่า NGC 3285B เป็นหนึ่งในสมาชิกของ กระจุกกาแล็กซี่งูไฮดรา I (Hydra I cluster) เป็นพื้นที่ที่มีกาแล็กซีตั้งแต่หลักร้อยถึงพันแห่งรวมตัวกันและมีปฏิสัมพันธ์กันภายใต้แรงโน้มถ่วง ซึ่งกระจุกกาแล็กซีแห่งนี้เป็นหนึ่งในกระจุกกาแล็กซีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอกภพท้องถิ่น ภายในกระจุกกาแล็กซีประกอบด้วยกาแล็กซีทรงรี (elliptical galaxy) ขนาดใหญ่ 2 แห่งที่อยู่บริเวณใจกลางคอยยึดโยงกาแล็กซีสมาชิกแห่งอื่น ๆ เอาไว้ โดยกาแล็กซีทั้งสองมีขนาดใหญ่กว่ากาแล็กซีทางช้างเผือก 50% โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกลางประมาณ 150,000 ปีแสง ทั้งนี้ กาแล็กซี NGC 3285B อยู่บริเวณขอบของกระจุกกาแล็กซี ห่างออกมาจาก 2 กาแล็กซี่ทรงรีขนาดใหญ่ค่อนข้างมาก และไม่ได้ปรากฏในภาพนี้
การสังเกตการณ์การ NGC 3285B เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาซูเปอร์โนวาประเภท Ia จำนวน 100 ดวง ของกล้องฮับเบิล มีเป้าหมายศึกษาระยะห่างและโครงสร้างของฝุ่นและแก๊สที่เป็นผลจากซูเปอร์โนวา ในช่วงคลื่นอัลตราไวโอเลต (ultraviolet) แสงที่ตามองเห็น (optical) และอินฟราเรดใกล้ (near-infrared) ซึ่งทั้งสองปัจจัยนี้มีผลทำให้ซูเปอร์โนวาปรากฏเป็นสีโทนแดงมากกว่าความเป็นจริง การศึกษานี้จะช่วยปรับปรุงการวัดระยะห่างในเอกภพที่ใช้ซูเปอร์โนวาในการเปรียบเทียบระยะห่าง
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ