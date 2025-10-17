สาวมาทำงานนางแบบที่ไทย ถูกหลอกพาไปเมียนมา พบจุดจบชะตาดับ อวัยวะถูกขาย

เปิดเรื่องช็อก สาววัย 26 ปี เดินทางมาทำงานนางแบบที่ไทย ก่อนถูกหลอกพาไปเมียนมา บังคับร่วมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ จนสุดท้ายเสียชีวิต อวัยวะถูกนำไปขาย
วันที่ 16 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์เดลี่เมล เผยกรณีช็อกสะเทือนใจ หญิงสาวชาวเบลารุสวัย 26 ปี ได้เดินทางมาที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยตั้งใจมาทำงานนางแบบ แต่เมื่อมาถึง เธอกลับถูกหลอกพาไปยังเมียนมา และบังคับให้ทำงานที่ศูนย์สแกมแมอร์ จนกระทั่งเธอเสียชีวิต ก่อนจะถูกขายให้กับแก๊งค้าอวัยวะ
หญิงสาวรายนี้ชื่อว่า เวรา คราฟต์โซวา อาศัยในเมืองมินสก์ ประเทศเบลารุส ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นเผยว่า เธอเดินทางมากรุงเทพฯ ในเดือนกันยายน หลังจากมาถึงเธอกลับถูกหลอกพาข้ามชายแดนไปยังเมียนมา หนังสือเดินทางและโทรศัพท์มือถือโดนยึด ก่อนจะถูกส่งตัวไปยังศูนย์สแกมเมอร์และบังคับให้ทำงานโดยเธอถูกข่มขู่ให้ลงทะเบียนบัญชีปลอมในเว็บไซต์หาคู่ เพื่อหลอกลวงรีดไถ่เงินจากชายต่างชาติที่มีฐานะ
หลังจากเวราทำงานไม่ได้ตามเป้าของทางแก๊งสแกมเมอร์ เธอก็ถูกทำร้ายอย่างรุนแรง และขาดการติดต่อไปในวันที่ 4 ตุลาคม รายงานเผยว่า เธอถูกขายต่อให้กับแก๊งค้าอวัยวะ ก่อนที่จะถูกทรมานจนเสียชีวิต และอวัยวะของเธอถูกนำไปขาย ส่วนศพที่เหลือถูกเผาทำลายหลักฐานทิ้ง
ขณะเดียวกัน ทางแก๊งสแกมเมอร์ยังได้ไปรีดไถเงินจากครอบครัวของเวราเป็นจำนวน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ (16 ล้านบาท) โดยอ้างว่า เป็นค่าใช้จ่ายในการนำศพกลับคืน และจะให้ความร่วมมือในการสืบสวน แต่ต่อมากลับปฏิเสธ ทางแม่ของเธอจึงพยายามโน้มน้าวขอให้อีกฝ่ายมอบอัฐิของลูกสาวให้ โดยเธอตั้งใจจะเดินทางไปเมียนมาด้วยตนเอง เพื่อจัดการงานศพของลูกสาว
กระทรวงการต่างประเทศเบลารุสยืนยันว่า จะให้การสนับสนุนทางการทูตที่จำเป็นเพื่อให้ครอบครัวของเวรา สามารถดำเนินจัดการตามขั้นตอนต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น ทั้งนี้รายงานเผยว่า ก่อนหน้านี้เวราเดินทางไปต่างประเทศหลายครั้ง เช่น จีน เวียดนาม และบาหลี จนล่าสุด เมื่อเธอเดินทางมาประเทศไทย กลับไปพบจุดจบสุดสลดที่เมียนมา
ขอบคุณข้อมูลจาก Daily Mail, ETtoday