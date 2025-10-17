HILIGHT
รายการข่าวดัง หลุดเผยเบื้องหลังออกอากาศ ชาวเน็ตแคปทัน ที่แท้ใช้โปรแกรมสุดคุ้นตา

 
          ชาวเน็ตตาไวแคปภาพหลุดเบื้องหลังรายการข่าวช่องดัง เผยที่แท้ใช้โปรแกรม PowerPoint นำเสนอภาพข่าว เบสิกแต่ใช้งานได้จริง

หลุดขึ้นจอ โปรแกรมคุ้น ๆ

          หากพูดถึงรายการข่าว หลายคนอาจคุ้นเคยกับภาพผู้ประกาศข่าวนั่งอยู่หน้ากล้อง แต่ไม่เคยเห็นว่าเบื้องหลังรายการข่าวทางโทรทัศน์นั้นเต็มไปด้วยเทคโนโลยีและทีมงานมากมาย แต่บางครั้งสิ่งที่นำมาช่วยในการนำเสนอก็อาจจะเป็นอะไรที่เบสิกกว่าที่คิดเช่นกัน

          วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ปุริม หนูคง  โพสต์ในกลุ่ม Extreme IT กลุ่มสำหรับคนรักการแต่งคอมพิวเตอร์  เป็นภาพหน้าจอจากรายการสดของข่าวช่องดัง แต่นอกจากภาพข่าวแล้วกลับขึ้นโปรแกรมที่อยู่เบื้องหลัง ออกอากาศขึ้นทางทางหน้าจอสด ๆ แบบไม่ได้ตั้งใจ

          ในภาพจะเห็นว่าขณะถ่ายทอดสดอยู่มีเวลาออกอากาศ มีโลโก้ช่อง และโลโก้รายการ แต่ภาพนิ่งที่เตรียมจะเปิดนั้นยังไม่ถูกขยายแบบเต็มจอ จึงทำให้เห็นโปรแกรมที่ใช้แสดงภาพนิ่งคือ PowerPoint ที่ใช้จัดเรียงภาพและข้อความสำหรับการเสนอ เป็นโปรแกรมพื้นฐานที่หลายโรงเรียนสอนให้ใช้งาน และสามารถนำไปต่อยอดได้ทั้งการทำรายงาน การประชุม หรือแม้แต่การเป็นส่วนหนึ่งในรายการข่าว

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปุริม หนูคง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปุริม หนูคง

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปุริม หนูคง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปุริม หนูคง

          งานนี้ชาวเน็ตก็ยอมรับว่ารู้สึกแปลกตา เพราะไม่ค่อยได้เห็นโปรแกรมที่อยู่เบื้องหลังทีวีจะมาปรากฏผ่านหน้ารายการสด จึงทำให้รู้ว่า แม้จะไม่ใช่โปรแกรมใหม่ ๆ ที่สะดวกหรือล้ำสมัย แต่หากใช้อย่างเชี่ยวชาญก็สามารถใช้ได้โดยแทบไม่มีข้อแตกต่าง เว้นแต่จะเกิดข้อผิดพลาด โดยเคสนี้ภาพที่เตรียมจะนำเสนออาจจะยังไม่ถูกขยายเต็มจอ แต่ก็ถูกตัดภาพให้ขึ้นจอในรายการเสียก่อน บ้างก็แซวว่า อย่างน้อยหน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่มีคำว่า Activate Windows ก็ถือว่ายังพอรับได้ เป็นต้น

หลุดขึ้นจอ โปรแกรมคุ้น ๆ

หลุดขึ้นจอ โปรแกรมคุ้น ๆ

หลุดขึ้นจอ โปรแกรมคุ้น ๆ

หลุดขึ้นจอ โปรแกรมคุ้น ๆ

หลุดขึ้นจอ โปรแกรมคุ้น ๆ





