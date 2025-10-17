HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เปิดภาพ สนามฟุตบอล จ.นครพนม งบสร้างเกือบ 100 ล้าน ถูกปล่อยร้าง สภาพทรุดโทรม

 
           เปิดภาพสนามกีฬาฟุตบอล จ.นครพนม ใช้งบสร้างเกือบ 100 ล้านบาท สุดท้ายถูกปล่อยทิ้งร้าง หญ้ารก ลู่วิ่งหลุดล่อน ด้าน จนท. เผยไร้งบซ่อมมา 5 ปี

สนามฟุตบอลนครพนม 100 ล้าน สภาพถูกปล่อยร้าง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สนามข่าว นครพนม  

          วันที่ 16 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก สนามข่าว นครพนม รายงานว่า ชาวบ้าน จ.นครพนม แจ้งปัญหาเกี่ยวกับสนามกีฬาฟุตบอล การกีฬาแห่งประเทศไทย กกท.นครพนม ถูกปล่อยทิ้งร้าง ชำรุดเสียหาย มานานกว่า 2 ปี ทั้งที่เคยเป็นสนามกีฬาฟุตบอลมาตรฐานที่สุดของ จ.นครพนม ปัจจุบันกลับทรุดโทรมเสียหาย

           สนามกีฬาฟุตบอลดังกล่าวก่อสร้างบนพื้นที่ หลาย 10 ไร่ ในเขตสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย กกท.นครพนม อยู่ในพื้นที่ ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม สภาพส่วนใหญ่ขาดการดูแล ปล่อยให้มีหญ้าขึ้นรกร้าง ส่วนพื้นที่สนามฟุตบอลไม่ได้รับการดูแล ลู่วิ่งยางเสียหายหลุดล่อน ไม่สามารถใช้งานได้ โดยถูกปล่อยทิ้งร้างมานานกว่า 2 ปี แม้จะก่อสร้างมาด้วยงบประมาณกือบ 100 ล้านบาท 

สนามฟุตบอลนครพนม 100 ล้าน สภาพถูกปล่อยร้าง
 ภาพจาก เฟซบุ๊ก สนามข่าว นครพนม  

           ด้าน นายชาญศิลป์ เจ้าหน้าที่ดูแลสนามกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย กกท.นครพนม เปิดเผยว่า สนามกีฬานี้ก่อสร้างมานานกว่า 10 ปี เคยเป็นสนามกีฬาฟุตบอล ลู่วิ่ง ที่มีความมาตรฐานมากที่สุดของนครพนม จัดกีฬามาแล้วหลายครั้ง แต่ในช่วง 2 -3 ปีที่ผ่านมา เกิดปัญหาทรุดโทรมเสื่อมสภาพ เพราะขาดงบประมาณมาดูแลบำรุงรักษา ไม่สามารถใช้งานได้ โดยทาง กกท.นครพนม เสนอของบประมาณ ไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นงบประมาณซ่อมแซม รวม 15 ล้านบาท แต่ถูกปัดตกทุกปีต่อเนื่องมานานถึง 5 ปี 

           ภายหลังจากที่สนามกีฬาทรุดโทรมใช้งานไม่ได้ ส่งผลกระทบถึงโอกาสด้านการกีฬาต่อเยาวชน ลูกหลานในพื้นที่ เพราะเป็นสนามกีฬาหลักของ จ.นครพนม จึงอยากฝากถึงผู้มีอำนาจให้ช่วยกันหาทางผลักดันงบประมาณมาบำรุงแก้ไข เพื่อประโยชน์ด้านการกีฬาของนครพนมในอนาคต

สนามฟุตบอลนครพนม 100 ล้าน สภาพถูกปล่อยร้าง
 ภาพจาก เฟซบุ๊ก สนามข่าว นครพนม  

สนามฟุตบอลนครพนม 100 ล้าน สภาพถูกปล่อยร้าง
 ภาพจาก เฟซบุ๊ก สนามข่าว นครพนม  



ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก สนามข่าว นครพนม  


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดภาพ สนามฟุตบอล จ.นครพนม งบสร้างเกือบ 100 ล้าน ถูกปล่อยร้าง สภาพทรุดโทรม โพสต์เมื่อ 17 ตุลาคม 2568 เวลา 15:41:40 1,182 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 ลงทะเบียนคนละครึ่งร้านค้า ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ปีชง 2569 ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย