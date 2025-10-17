เปิดภาพ สนามฟุตบอล จ.นครพนม งบสร้างเกือบ 100 ล้าน ถูกปล่อยร้าง สภาพทรุดโทรม

เปิดภาพสนามกีฬาฟุตบอล จ.นครพนม ใช้งบสร้างเกือบ 100 ล้านบาท สุดท้ายถูกปล่อยทิ้งร้าง หญ้ารก ลู่วิ่งหลุดล่อน ด้าน จนท. เผยไร้งบซ่อมมา 5 ปี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สนามข่าว นครพนม
วันที่ 16 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก สนามข่าว นครพนม รายงานว่า ชาวบ้าน จ.นครพนม แจ้งปัญหาเกี่ยวกับสนามกีฬาฟุตบอล การกีฬาแห่งประเทศไทย กกท.นครพนม ถูกปล่อยทิ้งร้าง ชำรุดเสียหาย มานานกว่า 2 ปี ทั้งที่เคยเป็นสนามกีฬาฟุตบอลมาตรฐานที่สุดของ จ.นครพนม ปัจจุบันกลับทรุดโทรมเสียหาย
สนามกีฬาฟุตบอลดังกล่าวก่อสร้างบนพื้นที่ หลาย 10 ไร่ ในเขตสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย กกท.นครพนม อยู่ในพื้นที่ ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม สภาพส่วนใหญ่ขาดการดูแล ปล่อยให้มีหญ้าขึ้นรกร้าง ส่วนพื้นที่สนามฟุตบอลไม่ได้รับการดูแล ลู่วิ่งยางเสียหายหลุดล่อน ไม่สามารถใช้งานได้ โดยถูกปล่อยทิ้งร้างมานานกว่า 2 ปี แม้จะก่อสร้างมาด้วยงบประมาณกือบ 100 ล้านบาท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สนามข่าว นครพนม
ภายหลังจากที่สนามกีฬาทรุดโทรมใช้งานไม่ได้ ส่งผลกระทบถึงโอกาสด้านการกีฬาต่อเยาวชน ลูกหลานในพื้นที่ เพราะเป็นสนามกีฬาหลักของ จ.นครพนม จึงอยากฝากถึงผู้มีอำนาจให้ช่วยกันหาทางผลักดันงบประมาณมาบำรุงแก้ไข เพื่อประโยชน์ด้านการกีฬาของนครพนมในอนาคต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สนามข่าว นครพนม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สนามข่าว นครพนม
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก สนามข่าว นครพนม