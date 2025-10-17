จาก รปภ. เฝ้าธนาคาร ได้เป็นพนักงานธนาคารที่เดียวกัน เผยวิธีการทึ่ง ทำได้อย่างไร

เรื่องชวนประทับใจ เมื่อ รปภ.ธนาคาร ทำงานเฝ้ายามมา 11 ปี สานฝันสำเร็จ ได้เป็นพนักงานธนาคารที่เดียวกัน เผยวิธีการทำอย่างไร
ภาพจาก Security Bank
วันที่ 17 ตุลาคม 2568 เมื่อไม่นานมานี้ มีชายรายหนึ่งในฟิลิปปินส์ได้รับการชื่นชมอย่างกว้างขวางบนโซเชียลมีเดีย ภายหลังจากเรื่องราวชีวิตของเขาถูกนำมาเผยแพร่ เมื่อก่อนเขาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่หน้าธนาคารมา 11 ปี แต่ปัจจุบันเขามุ่งมั่นจนทำตามความฝันได้สำเร็จ ได้มีตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งเดียวกัน
ธนาคาร Security Bank ในฟิลิปปินส์ ได้นำเรื่องราวนี้มาเปิดเผย ระบุว่า ริคาร์โด เลงโก จูเนียร์ หรือที่รู้จักสั้น ๆ ว่า จุน เป็นคุณพ่อวัย 35 ปี จากเมืองดิโปล็อก จังหวัดซัมบวงกาเดลนอร์เต เขาเติบโตมาในครอบครัวชาวประมง พ่อหาปลา ส่วนแม่ขายปลา มีพี่น้องทั้งหมด 5 คน และเขาเป็นคนสุดท้อง
ชีวิตของจุนตั้งแต่ช่วงวัยประถม ไปจนถึงชั้นมัธยมปลายนั้นยากลำบาก ทุก ๆ วันหยุด เขาต้องออกไปทำงานหาปลา เพื่อหาเงินมาจ่ายค่าเทอม แต่โชคดีที่มีคุณครูคอยช่วยเหลือ ทำให้ผ่านพ้นมาได้จนเรียนจบ
ในปี 2553 จุนเริ่มทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ธนาคาร Security Bank สาขาดิโปล็อก อย่างไรก็ดี เขาใฝ่ฝันอยู่ตลอดว่า "อยากเป็นพนักงานธนาคาร" จนกระทั่งในปี 2561 เขาได้รับทุนการศึกษาจากโครงการมูลนิธิของธนาคาร ซึ่งทำให้เขาได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ แม้ว่าเส้นทางจะยากลำบาก แต่เขาก็พยายามอย่างไม่ย่อท้อ ทั้งเรียนและทำงานไปด้วยจนถึงปี 2564
ภาพจาก Security Bank
"มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย... ผมเคยเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยมา 11 ปี และตอนนี้ผมเป็นพนักงานธนาคาร" จุน กล่าว
โดยปัจจุบัน จุนมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินกับลูกค้า รวมถึงการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร
เรื่องราวนี้ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมาย โดยสะท้อนให้เห็นว่า ความมุ่งมั่นและความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง สามารถพลิกชีวิตได้ เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความขยันพากเพียร และความมุ่งมั่น ไม่มีใครคาดคิดว่า จากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย วันหนึ่งจะกลายมาเป็นพนักงานธนาคาร โอกาสที่เขาได้รับนั้นยิ่งใหญ่และสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริงได้อย่างน่าทึ่ง
ภาพจาก Security Bank
ขอบคุณข้อมูลจาก Security Bank, Philippine Star