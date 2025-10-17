HILIGHT
จาก รปภ. เฝ้าธนาคาร ได้เป็นพนักงานธนาคารที่เดียวกัน เผยวิธีการทึ่ง ทำได้อย่างไร

 
             เรื่องชวนประทับใจ เมื่อ รปภ.ธนาคาร ทำงานเฝ้ายามมา 11 ปี สานฝันสำเร็จ ได้เป็นพนักงานธนาคารที่เดียวกัน เผยวิธีการทำอย่างไร 

คนสู้ชีวิต
ภาพจาก Security Bank 

             วันที่ 17 ตุลาคม 2568 เมื่อไม่นานมานี้ มีชายรายหนึ่งในฟิลิปปินส์ได้รับการชื่นชมอย่างกว้างขวางบนโซเชียลมีเดีย ภายหลังจากเรื่องราวชีวิตของเขาถูกนำมาเผยแพร่ เมื่อก่อนเขาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่หน้าธนาคารมา 11 ปี แต่ปัจจุบันเขามุ่งมั่นจนทำตามความฝันได้สำเร็จ ได้มีตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งเดียวกัน 

             ธนาคาร Security Bank ในฟิลิปปินส์ ได้นำเรื่องราวนี้มาเปิดเผย ระบุว่า ริคาร์โด เลงโก จูเนียร์ หรือที่รู้จักสั้น ๆ ว่า จุน เป็นคุณพ่อวัย 35 ปี จากเมืองดิโปล็อก จังหวัดซัมบวงกาเดลนอร์เต เขาเติบโตมาในครอบครัวชาวประมง พ่อหาปลา ส่วนแม่ขายปลา มีพี่น้องทั้งหมด 5 คน และเขาเป็นคนสุดท้อง 

             ชีวิตของจุนตั้งแต่ช่วงวัยประถม ไปจนถึงชั้นมัธยมปลายนั้นยากลำบาก ทุก ๆ วันหยุด เขาต้องออกไปทำงานหาปลา เพื่อหาเงินมาจ่ายค่าเทอม แต่โชคดีที่มีคุณครูคอยช่วยเหลือ ทำให้ผ่านพ้นมาได้จนเรียนจบ

             ในปี 2553 จุนเริ่มทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ธนาคาร Security Bank สาขาดิโปล็อก อย่างไรก็ดี เขาใฝ่ฝันอยู่ตลอดว่า "อยากเป็นพนักงานธนาคาร" จนกระทั่งในปี 2561 เขาได้รับทุนการศึกษาจากโครงการมูลนิธิของธนาคาร ซึ่งทำให้เขาได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ แม้ว่าเส้นทางจะยากลำบาก แต่เขาก็พยายามอย่างไม่ย่อท้อ ทั้งเรียนและทำงานไปด้วยจนถึงปี 2564

คนสู้ชีวิต
ภาพจาก Security Bank 

             กระทั่งในปี 2565 จุน ในวัย 32 ปี สำเร็จการศึกษาด้วยเกียรตินิยม จากนั้นเขาได้ไปทำงานที่ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ต่อมาในเดือนมีนาคม 2568 เขาก็ได้รับข่าวดีที่สุดในชีวิต เมื่อทางธนาคาร Security Bank ตกลงว่าจ้างให้เขาเข้าเป็นพนักงานธนาคารที่สาขาดิโปล็อก ซึ่งเป็นสาขาเดียวกับที่เขายืนเฝ้ายามมานานกว่าสิบปี 

             "มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย... ผมเคยเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยมา 11 ปี และตอนนี้ผมเป็นพนักงานธนาคาร" จุน กล่าว

             โดยปัจจุบัน จุนมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินกับลูกค้า รวมถึงการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร  

             เรื่องราวนี้ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมาย โดยสะท้อนให้เห็นว่า ความมุ่งมั่นและความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง สามารถพลิกชีวิตได้ เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความขยันพากเพียร และความมุ่งมั่น ไม่มีใครคาดคิดว่า จากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย วันหนึ่งจะกลายมาเป็นพนักงานธนาคาร โอกาสที่เขาได้รับนั้นยิ่งใหญ่และสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริงได้อย่างน่าทึ่ง  

คนสู้ชีวิต
ภาพจาก Security Bank 


ขอบคุณข้อมูลจาก Security Bank, Philippine Star  


