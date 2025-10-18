ครอบครัวตั้งหม้อในครัว เหมียวแสนรู้ช่วยปรุงรส เห็นวัตถุดิบลับสุดช็อก อวสานมื้อเย็น

ครอบครัวตั้งหม้อทำอาหารในครัว เผลอแป๊บเดียว เหมียวแสนรู้ช่วยปรุงรสพิเศษส่วนตัว เจ้าของเห็นวัตถุดิบลับสุดช็อก อวสานมื้อเย็น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก SPCA MER
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ Fox 26 News เผยเรื่องราวของเจ้าเหมียวสัตว์เลี้ยงของบ้านหลังหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ที่ได้กลายเป็นไวรัล เมื่อมันได้ทำเซอร์ไพรส์ให้กับเจ้าของ ด้วยการไปหา "วัตถุดิบลับ" มาช่วยปรุงอาหารให้กับครอบครัว และเอามาใส่หม้อด้วยตัวเอง แต่เมื่อทางเจ้าของไปเช็กภาพจากกล้องวงจรปิดถึงกับช็อก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก SPCA MER
โดยเจ้าของบ้านเผยว่า ในวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังทำอาหารมื้อเย็นไว้บนเตา เธอได้ออกไปให้อาหารสุนัขเพียงชั่วครู่ ก่อนที่จะกลับเข้ามาในครัวแล้วเห็นเจ้าเวนดี้มีท่าทางแปลก ๆ มันนั่งร้องอยู่ที่พื้นและเอาแต่จ้องไปที่หม้อซุป
ทางเจ้าของบ้านจึงตัดสินใจไปเปิดกล้องวงจรปิดดู ก่อนที่จะเห็นภาพที่น่าตกใจ เจ้าเวนดี้แอบเข้าไปในครัวและเอา "เนื้อพิเศษ" ของมันใส่ลงไปในหม้อซุป ราวกับอยากจะช่วยปรุงรสเพิ่มให้ แล้วยังใจเย็นนั่งรอที่จะกินเมนูนี้ด้วย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก SPCA MER
เฟซบุ๊กเพจ SPCA MERCED องค์กรการกุศล ในเมืองเมอร์เซด รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐฯ ได้โพสต์ภาพของเจ้าเวนดี้ แมวจรจอมซน ที่เจ้าของบ้านรับมาเลี้ยงไว้ กำลังเพิ่มรสชาติของตัวเองลงในอาหารมื้อเย็นของครอบครัว ซึ่งสิ่งนั้นก็คือ หนูบ้าน แบบมาทั้งตัวเต็ม ๆ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก SPCA MER
งานนี้ถึงกับอวสานอาหารมื้อเย็น ด้วยความหวังดีของเจ้าเวนดี้ กลายเป็นว่าอาหารที่อยู่ในหม้อทั้งหมดต้องถูกทิ้งไป และในวันนั้นทางครอบครัวก็ต้องพึ่งพาอาหารจากที่อื่น
"อย่างที่คุณน่าเดาได้ คืนนั้นพวกเราต้องสั่งอาหารมากิน" เจ้าของบ้าน กล่าว
ขอบคุณข้อมูลจาก Fox 26 News