ผวากลางอากาศ ไฟลุกบนเครื่องบิน ทำแตกตื่นทั้งลำ ต้นเพลิงในกระเป๋า

เกิดเหตุระทึกกลางอากาศ ไฟลุกบนเครื่องบิน ทำแตกตื่นทั้งลำ ต้องลงจอดฉุกเฉิน ต้นเพลิงจากแบตเตอรี่ในกระเป๋า
ภาพจาก X @aviationbrk
ภาพจาก X @aviationbrk
ภาพจาก X @aviationbrk
ภาพจาก X @aviationbrk
วันที่ 18 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ Straits Times และ Shanghai Daily รายงานว่า เกิดเหตุระทึกบนเครื่องบินโดยสารของสายการบินแอร์ไชน่า (Air China) เที่ยวบิน CA139 ซึ่งออกเดินทางจากเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน และมุ่งหน้าไปยังเมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อมีเพลิงลุกไหม้ขึ้นที่ช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะ ขณะที่เครื่องบินกำลังอยู่กลางอากาศ
คลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่นำมาเผยแพร่บนโซเชียล แสดงให้เห็นว่า มีเปลวไฟสว่างวาบพุ่งออกมาจากช่องเก็บกระเป๋าเหนือศีรษะ พร้อมทั้งกลุ่มควันดำพวยพุ่งในห้องโดยสาร ผู้โดยสารต่างอยู่ในอาการแตกตื่นตกใจ พากันส่งเสียงร้องหวาดกลัว และมีรายหนึ่งพยายามจะดับไฟ แต่มีเสียงเตือนห้าม ขณะที่พนักงานบนเครื่องบินได้รีบเข้าไปช่วยเหลือ
ภาพจาก X @aviationbrk
ต่อมา สายการบินเผยแถลงการณ์บนเว่ยป๋อ แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของจีน ระบุว่า "แบตเตอรี่ลิเธียมเกิดเพลิงไหม้ในกระเป๋าถือขึ้นเครื่องที่เก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะของเที่ยวบิน CA139
โดยลูกเรือได้จัดการสถานการณ์ตามขั้นตอนทันที และไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ"
ภาพจาก X @aviationbrk
รายงานเผยว่า หลังจากเกิดเหตุเที่ยวบินดังกล่าวได้เปลี่ยนเส้นทางไปลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินผู่ตง ในเซี่ยงไฮ้ โดยผู้โดยสารทั้งหมดได้รับการอพยพลงจากเครื่องบินโดยปลอดภัย
ขอบคุณข้อมูลจาก Straits Times
ขอบคุณข้อมูลจาก Straits Times