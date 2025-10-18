HILIGHT
ผวากลางอากาศ ไฟลุกบนเครื่องบิน ทำแตกตื่นทั้งลำ ต้นเพลิงในกระเป๋า

          เกิดเหตุระทึกกลางอากาศ ไฟลุกบนเครื่องบิน ทำแตกตื่นทั้งลำ ต้องลงจอดฉุกเฉิน ต้นเพลิงจากแบตเตอรี่ในกระเป๋า  
 
ภาพจาก X @aviationbrk

          วันที่ 18 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ Straits Times และ Shanghai Daily รายงานว่า เกิดเหตุระทึกบนเครื่องบินโดยสารของสายการบินแอร์ไชน่า (Air China) เที่ยวบิน CA139 ซึ่งออกเดินทางจากเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน และมุ่งหน้าไปยังเมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อมีเพลิงลุกไหม้ขึ้นที่ช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะ ขณะที่เครื่องบินกำลังอยู่กลางอากาศ 

          คลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่นำมาเผยแพร่บนโซเชียล แสดงให้เห็นว่า มีเปลวไฟสว่างวาบพุ่งออกมาจากช่องเก็บกระเป๋าเหนือศีรษะ พร้อมทั้งกลุ่มควันดำพวยพุ่งในห้องโดยสาร ผู้โดยสารต่างอยู่ในอาการแตกตื่นตกใจ พากันส่งเสียงร้องหวาดกลัว และมีรายหนึ่งพยายามจะดับไฟ แต่มีเสียงเตือนห้าม ขณะที่พนักงานบนเครื่องบินได้รีบเข้าไปช่วยเหลือ 


ภาพจาก X @aviationbrk

          ต่อมา สายการบินเผยแถลงการณ์บนเว่ยป๋อ แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของจีน ระบุว่า "แบตเตอรี่ลิเธียมเกิดเพลิงไหม้ในกระเป๋าถือขึ้นเครื่องที่เก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะของเที่ยวบิน CA139 
โดยลูกเรือได้จัดการสถานการณ์ตามขั้นตอนทันที และไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ" 




ภาพจาก X @aviationbrk

          รายงานเผยว่า หลังจากเกิดเหตุเที่ยวบินดังกล่าวได้เปลี่ยนเส้นทางไปลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินผู่ตง ในเซี่ยงไฮ้ โดยผู้โดยสารทั้งหมดได้รับการอพยพลงจากเครื่องบินโดยปลอดภัย 




ขอบคุณข้อมูลจาก Straits Times



