สรุปแถลง รพ. เหตุกระบะจอดขวางรถพยาบาล ญาตินั่งร่ำไห้ยกมือไหว้ จนผู้ป่วยเสียชีวิต

สรุปแถลงการณ์ รพ. เหตุกระบะจอดขวางรถพยาบาล แถมโวยวายเจ้าหน้าที่ ญาตินั่งร่ำไห้ยกมือไหว้ จนสุดท้ายผู้ป่วยวิกฤตเสียชีวิต
จากกรณีลูกสาวเสียคุณพ่อจากอาการหลอดเลือดหัวใจตีบ โดยขณะที่กำลังจะถูกส่งตัวไปอีก รพ. ได้มีรถมาจอดประชิดรถพยาบาล เป็นญาติที่มาส่งคนไข้อีกราย ไม่ยอมขยับรถให้ แถมยังโวยใส่เจ้าหน้าที่ จนลูกสาวผู้ป่วยต้องนั่งลงกับพื้นยกมือไหว้ขอร้อง แม้ภายหลังจะยอมมาขยับรถให้ แต่สุดท้ายคุณพ่อก็เสียชีวิต
ล่าสุด วันที่ 18 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก รพ. ปลายพระยา ได้เผยแถลงการณ์แถลงชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เมื่อช่วงกลางดึกวันที่ 16 ตุลาคม ดังนี้
- เวลา 23.10 น. ภายในห้องฉุกเฉินโซนผู้ป่วยวิกฤต เจ้าหน้าที่กำลังช่วยชีวิตผู้ป่วย (ชาย) มีอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน มีภาวะการหายใจล้มเหลว ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ ก่อนส่งตัวไปรักษาต่อที่ รพ.กระบี่
- เวลา 23.15 น. รถกระบะ 4 ประตู คันที่จอดปิดท้ายรถพยาบาล ได้นำส่งผู้ป่วยหญิงวัย 69 ปี รู้สึกตัวดี มีอาการเวียนศีรษะตาลาย ญาติเข็นผู้ป่วยมาเข้าห้องฉุกเฉินเอง
- ญาติผู้ป่วยหญิงพบพยาบาลหัวหน้าเวร ซึ่งได้อธิบายว่าขณะนี้มีคนไข้อาการหนักกำลังเตรียมส่งต่อไปรักษา ให้รอสักครู่ และให้ญาติเข็นผู้ป่วยไปนอนบนเตียงก่อน
- จากนั้นพยาบาลหัวหน้าเวรได้เข้าไปซักประวัติ ประเมินอาการผู้ป่วยหญิงที่เตียง แต่ญาติก็ยังโวยวายเรื่องไม่มีเจ้าหน้าที่มาดูแลแม่ของตน
- พยาบาลแจ้งให้เจ้าของรถกระบะ (ญาติผู้ป่วยหญิง) มาเลื่อนรถออก แต่ไม่ได้รับความร่วมมือในทันที อีกฝ่ายเอะอะโวยวายเสียงดังด้วยท่าทีโมโห เรื่องไม่มีเจ้าหน้าที่มาบริการแม่ตนเอง
- ญาติของผู้ป่วยวิกฤตได้ร้องไห้ นั่งทรุดลงกับพื้น ยกมือไหว้ขอร้องเจ้าของรถกระบะให้ช่วยเลื่อนรถออก แต่อีกฝ่ายยังคงมีปากเสียง โวยวายกับเจ้าหน้าที่และญาติผู้ป่วยบริเวณท้ายรถนำส่งต่อเป็นระยะเวลาหนึ่ง จึงจะเดินไปเลื่อนรถกระบะออก เจ้าหน้าที่จึงสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตขึ้นรถพยาบาลได้
- รพ. ตำหนิการกระทำของเจ้าของกระบะ ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งต้องรีบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตโดยด่วน โดยสุดท้ายผู้ป่วยรายดังกล่าวเสียชีวิตแล้ว
- ขณะผู้ป่วยที่เป็นญาติเจ้าของกระบะนั้น แพทย์ได้ตรวจรักษาฉุกเฉินจนอาการทุเลา และให้ยากลับไปรับประทานที่บ้านแล้ว
- รพ.ปลายพระยา ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของผู้ป่วย พร้อมยืนยันว่าได้ให้การดูแลรักษาอย่างเต็มความสามารถ ตามมาตรฐานวิชาชีพตลอดระยะเวลาการดูแลผู้ป่วย
