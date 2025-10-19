HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สุดยอด ! ไทยคว้าอันดับ 1 ประเทศที่มีอาหารดีที่สุดในโลก ปี 2568 คะแนนสูงมาก

          ประเทศไทยคว้าแชมป์ อันดับ 1 ประเทศที่มีอาหารดีที่สุดในโลก ปี 2568 รางวัลของ Readers’ Choice Awards ได้คะแนนคะแนนสูงมาก 

ประเทศที่มีอาหารดีที่สุดในโลก

          เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ CNN เผยรายงานประกาศผลรางวัล Readers’ Choice Awards ซึ่งจัดโดย Condé Nast Traveler นิตยสารท่องเที่ยวชั้นนำของโลกจากสหรัฐอเมริกา สำหรับประเทศที่มีอาหารดีที่สุดในโลก ประจำปี 2568 หรือ The best countries for food in the world : 2025 จากการโหวตของผู้อ่านทั่วโลก  

ประเทศที่มีอาหารดีที่สุดในโลก

          เกณฑ์การคัดเลือกพิจารณาจากความนิยมโดยคนทั่วไป ทั้งเรื่องรสชาติของอาหาร วัตถุดิบสดใหม่ ผ่านกระบวนการอย่างพิถีพิถัน บรรยากาศการรับประทานอาหาร รวมไปถึงประเพณีการทำอาหารที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ โดยมี 15 ประเทศที่ติดอันดับ 

          สำหรับปีนี้ ประเทศที่มีอาหารดีที่สุดในโลก อันดับ 1 คือ ประเทศไทย โดยได้รับคะแนนที่สูงโดดเด่นไปมากถึง 98.33 จาก 100 คะแนน 

ประเทศที่มีอาหารดีที่สุดในโลก
ภาพจาก YingHui Liu / Shutterstock.com

          ประเทศไทยคู่ควรกับอันดับ 1 ด้วยเหตุผลหลายประการ โดยรายงานระบุว่า ร้านอาหาร 7 แห่งในกรุงเทพฯ ติด 35 อันดับแรกของร้านอาหารที่ดีที่สุดในโลก และในแต่ละภูมิภาคล้วนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่แข็งแกร่ง ทำให้ผู้คนได้สัมผัสรสชาติที่ไม่เคยลิ้มลองมาก่อน รวมถึงตลาดกลางคืนก็คึกคัก ทำให้ได้ชิมรสชาติแสนอร่อยแบบไม่หยุด และประเทศไทยยังมีศิลปะในการนำเสนออาหารรสเลิศด้วยวิธีการที่ยุ่งยากน้อยที่สุด

ประเทศที่มีอาหารดีที่สุดในโลก

ประเทศที่มีอาหารดีที่สุดในโลก
ภาพจาก bobbyphotos / Shutterstock.com

          "ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนอาหารไทยหรือไม่ ก๋วยเตี๋ยว แกง และซุปที่แสนอร่อยในชามอุ่น ๆ จะต้องชนะใจคุณอย่างแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเสิร์ฟโดยคนท้องถิ่นที่เป็นมิตร" รายงาน ระบุ 

ประเทศที่มีอาหารดีที่สุดในโลก
ภาพจาก ozerkizildag / Shutterstock.com

15 ประเทศที่มีอาหารดีที่สุดในโลก ปี 2568


          15. ตุรกี (Turkey) คะแนน 93.88 
          14. ฝรั่งเศส (France) คะแนน 94.00
          13. โมร็อกโก (Morocco) คะแนน 94.00
          12. โคลอมเบีย (Colombia) คะแนน 94.29
          11. มัลดีฟส์ (Maldives) คะแนน 94.55
          10. เปรู (Peru) คะแนน 94.55
          9. แอฟริกาใต้ (South Africa) คะแนน 94.76
          8. กรีซ (Greece) คะแนน 95.42
          7. ศรีลังกา (Sri Lanka) คะแนน 95.56
          6. นิวซีแลนด์ (New Zealand) คะแนน 95.79
          5. สเปน (Spain) คะแนน 95.91
          4. เวียดนาม (Vietnam) คะแนน 96.67
          3. ญี่ปุ่น (Japan) คะแนน 96.77
          2. อิตาลี (Italy) คะแนน 96.92
          1. ไทย (Thailand) คะแนน 98.33

          หมายเหตุ : อันดับที่ 10, 11 และ 13, 14 คะแนนเท่ากัน จัดให้อยู่อันดับเดียวกัน คือ 10 และ 13 ตามลำดับ 

ขอบคุณข้อมูลจาก CNN

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สุดยอด ! ไทยคว้าอันดับ 1 ประเทศที่มีอาหารดีที่สุดในโลก ปี 2568 คะแนนสูงมาก อัปเดตล่าสุด 19 ตุลาคม 2568 เวลา 11:50:04 1,405 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 ลงทะเบียนคนละครึ่งร้านค้า ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ปีชง 2569 ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย