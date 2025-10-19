สุดยอด ! ไทยคว้าอันดับ 1 ประเทศที่มีอาหารดีที่สุดในโลก ปี 2568 คะแนนสูงมาก

ประเทศไทยคว้าแชมป์ อันดับ 1 ประเทศที่มีอาหารดีที่สุดในโลก ปี 2568 รางวัลของ Readers’ Choice Awards ได้คะแนนคะแนนสูงมาก
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ CNN เผยรายงานประกาศผลรางวัล Readers’ Choice Awards ซึ่งจัดโดย Condé Nast Traveler นิตยสารท่องเที่ยวชั้นนำของโลกจากสหรัฐอเมริกา สำหรับประเทศที่มีอาหารดีที่สุดในโลก ประจำปี 2568 หรือ The best countries for food in the world : 2025 จากการโหวตของผู้อ่านทั่วโลก
เกณฑ์การคัดเลือกพิจารณาจากความนิยมโดยคนทั่วไป ทั้งเรื่องรสชาติของอาหาร วัตถุดิบสดใหม่ ผ่านกระบวนการอย่างพิถีพิถัน บรรยากาศการรับประทานอาหาร รวมไปถึงประเพณีการทำอาหารที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ โดยมี 15 ประเทศที่ติดอันดับ
สำหรับปีนี้ ประเทศที่มีอาหารดีที่สุดในโลก อันดับ 1 คือ ประเทศไทย โดยได้รับคะแนนที่สูงโดดเด่นไปมากถึง 98.33 จาก 100 คะแนน
ภาพจาก YingHui Liu / Shutterstock.com
ประเทศไทยคู่ควรกับอันดับ 1 ด้วยเหตุผลหลายประการ โดยรายงานระบุว่า ร้านอาหาร 7 แห่งในกรุงเทพฯ ติด 35 อันดับแรกของร้านอาหารที่ดีที่สุดในโลก และในแต่ละภูมิภาคล้วนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่แข็งแกร่ง ทำให้ผู้คนได้สัมผัสรสชาติที่ไม่เคยลิ้มลองมาก่อน รวมถึงตลาดกลางคืนก็คึกคัก ทำให้ได้ชิมรสชาติแสนอร่อยแบบไม่หยุด และประเทศไทยยังมีศิลปะในการนำเสนออาหารรสเลิศด้วยวิธีการที่ยุ่งยากน้อยที่สุด
ภาพจาก bobbyphotos / Shutterstock.com
"ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนอาหารไทยหรือไม่ ก๋วยเตี๋ยว แกง และซุปที่แสนอร่อยในชามอุ่น ๆ จะต้องชนะใจคุณอย่างแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเสิร์ฟโดยคนท้องถิ่นที่เป็นมิตร" รายงาน ระบุ
ภาพจาก ozerkizildag / Shutterstock.com
15 ประเทศที่มีอาหารดีที่สุดในโลก ปี 2568
15. ตุรกี (Turkey) คะแนน 93.88
14. ฝรั่งเศส (France) คะแนน 94.00
13. โมร็อกโก (Morocco) คะแนน 94.00
12. โคลอมเบีย (Colombia) คะแนน 94.29
11. มัลดีฟส์ (Maldives) คะแนน 94.55
10. เปรู (Peru) คะแนน 94.55
9. แอฟริกาใต้ (South Africa) คะแนน 94.76
8. กรีซ (Greece) คะแนน 95.42
7. ศรีลังกา (Sri Lanka) คะแนน 95.56
6. นิวซีแลนด์ (New Zealand) คะแนน 95.79
5. สเปน (Spain) คะแนน 95.91
4. เวียดนาม (Vietnam) คะแนน 96.67
3. ญี่ปุ่น (Japan) คะแนน 96.77
2. อิตาลี (Italy) คะแนน 96.92
1. ไทย (Thailand) คะแนน 98.33
หมายเหตุ : อันดับที่ 10, 11 และ 13, 14 คะแนนเท่ากัน จัดให้อยู่อันดับเดียวกัน คือ 10 และ 13 ตามลำดับ
ขอบคุณข้อมูลจาก CNN