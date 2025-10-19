HILIGHT
CPF โพสต์ถึงปมข่าวดัง หลังมีคนโยงคนขับกระบะทำงานที่นี่ แล้วจี้ให้ไล่ออกด่วน

          CPF โพสต์ถึงปมข่าวดัง หลังมีคนโยงคนขับกระบะทำงานที่นี่ แล้วจี้ให้ไล่ออก เพราะเรื่องนี้สะเทือนใจสังคมมาก

CPF โพสต์ปม กระบะขวางรถพยาบาล
          วันที่ 19 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก CPF ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) มีการโพสต์ข้อความว่า "ขอบคุณที่แจ้งข้อมูลเข้ามานะคะ ขณะนี้ทีมงานอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากมีความคืบหน้า จะชี้แจงให้ทราบโดยเร็ว"

CPF โพสต์ปม กระบะขวางรถพยาบาล

          จากโพสต์ดังกล่าว ทำให้หลายคนงงว่า บริษัทโพสต์ถึงเรื่องอะไร กระทั่งส่องคอมเมนต์จึงตั้งข้อสังเกตได้คือ ชายที่เป็นเจ้าของกระบะในข่าวดัง เจอชาวเน็ตขุดจนมีข้อสงสัยว่า อาจจะทำงานที่บริษัทดังกล่าว ดังนั้นจึงมีการโพสต์กดดัน ขอให้บริษัทมีมาตรการลงโทษเกี่ยวกับเรื่องทีเกิดขึ้นด้วย เพราะรุนแรงเกินกว่ากระแสสังคมรับไหว

CPF โพสต์ปม กระบะขวางรถพยาบาล

CPF โพสต์ปม กระบะขวางรถพยาบาล

          ขณะที่บริษัท ก็กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่า ชายคนดังกล่าวทำงานที่บริษัทหรือไม่ ถ้าหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

CPF โพสต์ปม กระบะขวางรถพยาบาล
CPF โพสต์ปม กระบะขวางรถพยาบาล
CPF โพสต์ปม กระบะขวางรถพยาบาล
