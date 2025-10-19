CPF โพสต์ถึงปมข่าวดัง หลังมีคนโยงคนขับกระบะทำงานที่นี่ แล้วจี้ให้ไล่ออกด่วน

CPF โพสต์ถึงปมข่าวดัง หลังมีคนโยงคนขับกระบะทำงานที่นี่ แล้วจี้ให้ไล่ออก เพราะเรื่องนี้สะเทือนใจสังคมมาก
ภาพข่าว เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
วันที่ 19 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก CPF ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) มีการโพสต์ข้อความว่า "ขอบคุณที่แจ้งข้อมูลเข้ามานะคะ ขณะนี้ทีมงานอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากมีความคืบหน้า จะชี้แจงให้ทราบโดยเร็ว"
จากโพสต์ดังกล่าว ทำให้หลายคนงงว่า บริษัทโพสต์ถึงเรื่องอะไร กระทั่งส่องคอมเมนต์จึงตั้งข้อสังเกตได้คือ ชายที่เป็นเจ้าของกระบะในข่าวดัง เจอชาวเน็ตขุดจนมีข้อสงสัยว่า อาจจะทำงานที่บริษัทดังกล่าว ดังนั้นจึงมีการโพสต์กดดัน ขอให้บริษัทมีมาตรการลงโทษเกี่ยวกับเรื่องทีเกิดขึ้นด้วย เพราะรุนแรงเกินกว่ากระแสสังคมรับไหว
ขณะที่บริษัท ก็กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่า ชายคนดังกล่าวทำงานที่บริษัทหรือไม่ ถ้าหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
