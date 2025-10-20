สุนัขหายไป 10 ปี เจ้าของตามหาไม่ท้อ จนปาฏิหาริย์มีจริง น้ำตาท่วม เห็นสิ่งนี้ไม่ผิดตัว

สุนัขหายจากบ้านไปนานถึง 10 ปี แต่เจ้าของตามหาไม่ท้อ สุดท้ายปาฏิหาริย์มีจริง ได้เจอกันอีกครั้ง น้ำตาท่วมเกินกลั้น
ภาพจาก TikTok @elight312
วันที่ 17 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์ เผยเรื่องราวชวนซึ้งน้ำตาซึม เมื่อชายรายหนึ่งในสหรัฐฯ ต้องเผชิญกับความเศร้าใจมานานถึง 10 ปี หลังจากที่สุนัขแสนรักของเขาหายไปจากบ้าน แต่เขาก็ไม่ย่อท้อในการตามหา แม้เวลาจะผ่านมาเนิ่นนานจนแทบไม่เหลือความหวัง แต่สุดท้ายราวกับปาฏิหาริย์มีจริง เมื่อเขาได้เจอกับสุนัขของเขาในที่สุด
เอ็ดมอน ไลต์ฮอลล์ อาศัยในชิคาโก รัฐอิลลินอย สหรัฐอเมริกา ย้อนกลับไปเมื่อปี 2558 เจ้าปีเตอร์ สุนัขพันธุ์ผสมพุดเดิ้ล ได้หายไปสนามหลังบ้าน หลังจากนั้นทางครอบครัวก็พยายามออกตามหา แต่ก็ล้มเหลวมาตลอด จนกระทั่งเวลาผ่านไปนานกว่า 10 ปี จนเมื่อวันที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมา เขาได้รับข่าวดีอย่างไม่คาดฝัน
ทางบริษัทจดทะเบียนไมโครชิปสัตว์เลี้ยง ส่งข้อความแจ้งมาว่า "พบปีเตอร์แล้ว" เอ็ดมอนทั้งตื่นเต้นและดีใจมาก เขารีบติดต่อไปยังศูนย์พักพิงสัตว์ Hammond Animal Control ที่เจ้าปีเตอร์อยู่ในขณะนั้น โดยเจ้าหน้าที่แจ้งว่า มันได้รับการช่วยเหลือมาจากริมถนน หลังจากตำรวจบังเอิญพบมันเดินโรยแรงอยู่ ทางเจ้าหน้าที่ได้เฝ้าดูแลและรักษาอาการของมันในเบื้องต้น
ภาพจาก TikTok @elight312
ภาพจาก TikTok @elight312
"มันเหลือเชื่อจริงๆ ผมรู้สึกเหมือนมันจำผมได้ทันที มันเข้ามาทักทายผม หมุนตัวไปรอบ ๆ แล้วก็นอนอยู่ตรงหน้าผม มันคือตัวเดิมไม่ผิดแน่" เอ็ดมอน กล่าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Hammond Animal Control
หลังจากรับเจ้าปีเตอร์กลับบ้าน เขาก็พาครอบครัวและเพื่อน ๆ ไปที่สวนสาธารณะเพื่อจัดปิกนิกต้อนรับการกลับบ้าน พร้อมทั้งแนะนำให้เจ้าปีเตอร์รู้จักกับสุนัขอีกตัวที่เป็นน้องของมัน รวมไปถึงเพื่อน ๆ สุนัขจากครอบครัวและเพื่อนของเขา
"ผมมีความสุขมาก มันเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมาก ผมอยากบอกว่า ถ้ามันยังมีชีวิตอยู่ ผมมั่นใจว่าจะได้เจอมันอีกอย่างแน่นอน ผมพูดไปแบบนั้น แล้วคนก็หัวเราะและเห็นด้วยกับผม" เอ็ดมอน กล่าว
ขอบคุณข้อมูลจาก New York Post