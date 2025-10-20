HILIGHT
สุนัขหายไป 10 ปี เจ้าของตามหาไม่ท้อ จนปาฏิหาริย์มีจริง น้ำตาท่วม เห็นสิ่งนี้ไม่ผิดตัว

 
            สุนัขหายจากบ้านไปนานถึง 10 ปี แต่เจ้าของตามหาไม่ท้อ สุดท้ายปาฏิหาริย์มีจริง ได้เจอกันอีกครั้ง น้ำตาท่วมเกินกลั้น

ภาพจาก TikTok @elight312

            วันที่ 17 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์ เผยเรื่องราวชวนซึ้งน้ำตาซึม เมื่อชายรายหนึ่งในสหรัฐฯ ต้องเผชิญกับความเศร้าใจมานานถึง 10 ปี หลังจากที่สุนัขแสนรักของเขาหายไปจากบ้าน แต่เขาก็ไม่ย่อท้อในการตามหา แม้เวลาจะผ่านมาเนิ่นนานจนแทบไม่เหลือความหวัง แต่สุดท้ายราวกับปาฏิหาริย์มีจริง เมื่อเขาได้เจอกับสุนัขของเขาในที่สุด 

            เอ็ดมอน ไลต์ฮอลล์ อาศัยในชิคาโก รัฐอิลลินอย สหรัฐอเมริกา​ ย้อนกลับไปเมื่อปี 2558 เจ้าปีเตอร์ สุนัขพันธุ์ผสมพุดเดิ้ล ได้หายไปสนามหลังบ้าน หลังจากนั้นทางครอบครัวก็พยายามออกตามหา แต่ก็ล้มเหลวมาตลอด จนกระทั่งเวลาผ่านไปนานกว่า 10 ปี จนเมื่อวันที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมา เขาได้รับข่าวดีอย่างไม่คาดฝัน 

            ทางบริษัทจดทะเบียนไมโครชิปสัตว์เลี้ยง ส่งข้อความแจ้งมาว่า "พบปีเตอร์แล้ว" เอ็ดมอนทั้งตื่นเต้นและดีใจมาก เขารีบติดต่อไปยังศูนย์พักพิงสัตว์ Hammond Animal Control ที่เจ้าปีเตอร์อยู่ในขณะนั้น โดยเจ้าหน้าที่แจ้งว่า มันได้รับการช่วยเหลือมาจากริมถนน หลังจากตำรวจบังเอิญพบมันเดินโรยแรงอยู่ ทางเจ้าหน้าที่ได้เฝ้าดูแลและรักษาอาการของมันในเบื้องต้น  

ภาพจาก TikTok @elight312

ภาพจาก TikTok @elight312

            หลังจากได้รับอนุญาตจากทางเจ้าหน้าที่ วันถัดมา เอ็ดมอนรีบขับรถเดินทางไป 45 นาที เพื่อไปพบเจ้าปีเตอร์ และวินาทีที่เขาได้พบหน้ามัน เขาก็จำมันได้ในทันที และมันก็วิ่งเข้ามาหาเขาอย่างไม่ลังเล เขาอุ้มมันขึ้นมากอดด้วยความคิดถึงจนมีน้ำตา กลายเป็นภาพโมเมนต์ที่ชวนให้น้ำตาซึมไปตาม ๆ กัน  

            "มันเหลือเชื่อจริงๆ ผมรู้สึกเหมือนมันจำผมได้ทันที มันเข้ามาทักทายผม หมุนตัวไปรอบ ๆ แล้วก็นอนอยู่ตรงหน้าผม มันคือตัวเดิมไม่ผิดแน่" เอ็ดมอน กล่าว 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Hammond Animal Control

            หลังจากรับเจ้าปีเตอร์กลับบ้าน เขาก็พาครอบครัวและเพื่อน ๆ ไปที่สวนสาธารณะเพื่อจัดปิกนิกต้อนรับการกลับบ้าน พร้อมทั้งแนะนำให้เจ้าปีเตอร์รู้จักกับสุนัขอีกตัวที่เป็นน้องของมัน รวมไปถึงเพื่อน ๆ สุนัขจากครอบครัวและเพื่อนของเขา 

            "ผมมีความสุขมาก มันเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมาก ผมอยากบอกว่า ถ้ามันยังมีชีวิตอยู่ ผมมั่นใจว่าจะได้เจอมันอีกอย่างแน่นอน ผมพูดไปแบบนั้น แล้วคนก็หัวเราะและเห็นด้วยกับผม" เอ็ดมอน กล่าว 



ขอบคุณข้อมูลจาก New York Post


