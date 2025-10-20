HILIGHT
เครื่องบินขนส่งไถลออกจากรันเวย์ตกทะเลฮ่องกง - จนท. ดับ 2 ราย เร่งสอบสาเหตุ

 
            เครื่องบินขนส่งสินค้า ไถลจากรันเวย์ตกลงทะเลที่สนามบินฮ่องกง พบเจ้าหน้าที่ภาคพื้นเสียชีวิต 2 ราย หลังรถตกลงน้ำ เร่งสืบสวนสาเหตุ 


เครื่องบิน ไถลตกทะเล
ภาพจาก Hk01

            วันที่ 20 ตุลาคม 2568 สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น รายงานว่า เกิดเหตุเครื่องบินขนส่งสินค้าไถลออกจากรันเวย์ตกลงในทะเล ที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง เมื่อเวลาประมาณ 03.50 น. ที่ผ่านมา ตามเวลาท้องถิ่น หลังเดินทางมาจากดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 2 ราย 

            จากภาพที่ปรากฏบนโซเชียลมีเดีย เผยให้เห็นเครื่องบินที่จมอยู่ในน้ำบางส่วน ขณะที่บริเวณหางเครื่องบินดูเหมือนจะหักหรือฉีกขาดออกไป 

            ตามรายงานของกรมการบินพลเรือนฮ่องกง พบว่าเครื่องที่ที่เกิดเหตุเป็นเครื่องบินโบอิ้ง ซึ่งปฏิบัติการภายใต้หมายเลขเที่ยวบิน EK9788 ของ Emirates SkyCargo ดำเนินการโดยสายการบิน Air ACT ของตุรกี ขณะที่ผู้เสียชีวิตทั้ง 2 รายเป็นเจ้าหน้าที่ภาคพื้นของสนามบิน

            เจ้าหน้าที่ตำรวจเผยว่า เจ้าหน้าที่ชายทั้ง 2 ราย อยู่บนรถลาดตระเวนภาคพื้นดิน ซึ่งตกลงน้ำหลังเครื่องบินไถลออกนอกรันเวย์ไปชน โดย 1 รายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ส่วนอีกรายเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหลังจากนั้น 

            ขณะที่ลูกเรือทั้ง 4 คนบนเครื่องบิน รอดชีวิตมาได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสวนว่ารถของท่าอากาศยานตกลงไปในทะเลได้อย่างไร เป็นเพราะเครื่องบินที่ไถลออกจากรันเวย์หรือไม่ ขณะที่เบื้องต้นทางท่าอากาศยานได้ระงับการใช้รันเวย์ด้านเหนือแล้ว แต่ยังเหลืออีก 2 รันเวย์ที่เปิดให้บริการ 



ขอบคุณข้อมูลจาก CNN, HKFP, SCMP

