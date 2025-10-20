คืบหน้า เหตุโจรกรรมพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ เปิดลิสต์อัญมณี 8 ชิ้น ที่หายไป ประเมินค่าไม่ได้

คืบหน้าเหตุโจรกรรมพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ เผยข้อมูลสำคัญตอนนี้รู้อะไรแล้วบ้าง เปิดลิสต์อัญมณีสูญหาย 8 ชิ้น ประเมินค่าไม่ได้
ภาพจาก DIMITAR DILKOFF / AFP
วันที่ 19 ตุลาคม 2568 สำนักข่าวบีบีซี รายงานความคืบหน้าเหตุโจรกรรมอุกอาจที่พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louvre Museum) ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุด และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สร้างความตกตะลึงให้กับผู้คน ขณะที่พิพิธภัณฑ์ได้ปิดทำการ และตำรวจกำลังเร่งสืบสวน
เหตุเกิดได้อย่างไร
- การโจรกรรมเกิดขึ้นในวันที่ 19 ตุลาคม ช่วงระหว่างเวลา 09.30-09.40 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ไม่นานหลังจากที่พิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชม
- โจร 4 รายใช้ลิฟต์กระเช้าเครื่องกลที่ติดตั้งบนยานพาหนะเพื่อเข้าไปในหอศิลป์อพอลโล (Gallery of Apollo) ผ่านทางระเบียงใกล้แม่น้ำแซน และใช้บันไดที่ติดตั้งบนยานพาหนะขึ้นไปสู่หน้าต่างชั้นหนึ่ง
- โจร 2 คนใช้เครื่องตัดแผ่นดิสก์แบบใช้แบตเตอรี่ ตัดกระจกบานหนึ่ง และเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ จากนั้นข่มขู่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และขโมยของจากตู้กระจกที่จัดแสดง 2 ตู้
- แก๊งโจรพยายามจุดไฟเผารถของพวกเขาด้านนอก แต่ถูกขัดขวางโดยเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ สุดท้ายพวกเขาสามารถหลบหนีไปได้สำเร็จด้วยมอเตอร์ไซค์สกู๊ตเตอร์ 2 คัน
ปฏิบัติการอย่างใจเย็นใน 4 นาที
กระทรวงวัฒนธรรมของฝรั่งเศส ระบุในแถลงการณ์ว่า เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน โดยติดต่อหน่วยรักษาความปลอดภัย และดูแลนักท่องเที่ยวให้อยู่ในความปลอดภัย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้
ราชิดา ดาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของฝรั่งเศส ให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นระบุว่า "โจรสวมหน้ากากบุกเข้าไปอย่างใจเย็น และทุบทำลายตู้โชว์ที่บรรจุอัญมณี
พวกเขาไม่ได้เล็งเป้าหมายไปที่ผู้คน และไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้น ขโมยของและจากไปภายใน 4 นาที เป็นโจรที่มีประสบการณ์ เป็นมืออาชีพ และวางแผนมาอย่างดี"
ภาพจาก DIMITAR DILKOFF / AFP
อัญมณีสูญหาย 8 ชิ้น
กระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศสระบุรายการสิ่งของที่ถูกขโมยไปจากห้องจัดแสดงเครื่องราชกกุธภัณฑ์ 8 ชิ้น ได้แก่
1. มงกุฎ จากชุดเครื่องประดับของสมเด็จพระราชินีมารี-อเมลี และสมเด็จพระราชินีฮอร์เทนส์
2. สร้อยคอ จากชุดเครื่องประดับไพลินของสมเด็จพระราชินีมารี-อเมลี และสมเด็จพระราชินีฮอร์เทนส์
3. ต่างหู จากชุดเครื่องประดับไพลินของสมเด็จพระราชินีมารี-อเมลี และสมเด็จพระราชินีฮอร์เทนส์
4. สร้อยคอมรกต จากชุดจักรพรรดินีมารี หลุยส์
5. ต่างหูมรกต 1 คู่ จากชุดจักรพรรดินีมารี หลุยส์
6. เข็มกลัด ที่รู้จักกันในชื่อ "เข็มกลัดพระบรมสารีริกธาตุ"
7. มงกุฎ ของจักรพรรดินีเออเฌนี
8. เข็มกลัดโบว์ติดเสื้อขนาดใหญ่ ของจักรพรรดินีเออเฌนี
รายงานก่อนหน้านี้ ระบุว่า มีอัญมณีล้ำค่า 9 ชิ้นถูกโจรกรรมไป อย่างไรก็ดี มี 1 ชิ้น สามารถกู้คืนได้ในที่เกิดเหตุ ได้แก่ มงกุฎของจักรพรรดินีเออเฌนี พระมเหสีของจักรพรรดินโปเลียนที่ 3 ซึ่งแตกหักได้รับความเสียหาย
ประเมินค่าไม่ได้
โลรองต์ นูเนซ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศส กล่าวว่า "เป็นการโจรกรรมครั้งใหญ่ อัญมณีเครื่องประดับเหล่านี้เป็นมรดกทางประวัติศาตร์ที่ประเมินค่าไม่ได้"
อาร์เธอร์ แบรนด์ นักสืบหน่วยอาชญากรรมมรดกทางวัฒนธรรม กล่าวว่า "ตำรวจต้องเร่งสืบสวนแข่งกับเวลาเพื่อค้นหาของล้ำค่าเหล่านี้คืนมาให้ได้ภายในหนึ่งสัปดาห์ ก่อนที่จะถูกแยกชิ้นส่วนและหลอมละลาย"
"เครื่องราชกกุธภัณฑ์เหล่านี้มีชื่อเสียงมาก จนไม่สามารถขายได้ สิ่งเดียวที่พวกเขาทำได้คือ หลอมเงินและทอง ถอดเพชรออก และพยายามเจียระไนเพชร แล้วมันจะหายไปตลอดกาล"