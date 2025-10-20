HILIGHT
นักบินบาดเจ็บ นำเครื่องลงจอดฉุกเฉิน ชี้วัตถุปริศนากระแทกกระจกร้าวกลางฟ้า

            เปิดเคส นักบินบาดเจ็บ ต้องนำเครื่องลงจอดฉุกเฉิน หลังวัตถุปริศนากระแทกกระจกเครื่องบินร้าว ยังไม่ชัดคืออะไร เร่งตรวจสอบด่วน
 

          วันที่ 19 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์เดลี่เมล รายงานว่า เกิดเหตุนักบินได้รับบาดเจ็บและจำเป็นต้องนำเครื่องลงจอดฉุกเฉิน หลังเกิดเหตุกระจกตรงห้องนักบินเกิดรอยแตกร้าว ระหว่างเดินทางจากเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด สหรัฐฯ กำลังมุ่งหน้าไปยังลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย พร้อมกับผู้โดยสาร 134 คน และลูกเรือ 6 คน 

          รายงานเผยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ที่ผ่านมา ขณะที่เที่ยวบิน 1093 ของสายการบินยูไนเต็ด แอร์ไลน์ส (United Airlines) บินอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 36,000 ฟุต ห่างจากเมืองซอล์ตเลกซิตี รัฐยูทาห์ ไปราว 321 กิโลเมตร ด้วยเหตุนี้นักบินจำเป็นต้องเปลี่ยนทิศทางและนำเครื่องลงจอดฉุกเฉินที่เมืองซอล์ตเลกซิตี 
 

            ทางสายการบินออกแถลงการณ์ว่า ผู้โดยสารทั้งหมดได้เดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางที่ลอสแอนเจลิสแล้ว ด้วยเครื่องบินอีกลำ ขณะที่ทางคณะกรรมการความปลอดภัยทางการขนส่งแห่งชาติ (NTSB) ได้เริ่มสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว โดยจะมีการรวบรวมข้อมูลเรดาห์ สภาพอากาศ บันทึกการบิน รวมถึงส่งกระจกที่เกิดรอยร้าวไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ 

            อย่างไรก็ NTSB ยังไม่ได้ระบุถึงสาเหตุที่ทำให้กระจกตรงห้องนักบินได้รับความเสียหายรุนแรงขนาดนี้ 

            ทั้งนี้ พบว่าบนโลกออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพที่แขนของนักบิน ปรากฏรอยเลือดคล้ายถูกบาด และมีเศษกระจกอยู่บนแผงควบคุมเครื่องบิน ซึ่งทางเดลี่เมลอยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติม 

            จากคำกล่าวของนักบิน อ้างว่ามีวัตถุบางอย่างพุ่งชนกระจก จนทำให้พื้นผิวบางชั้นได้รับความเสียหาย ซึ่งในจุดนี้ หลายฝ่ายอยู่ระหว่างรอคำตอบว่าวัตถุดังกล่าวนี้ ใช่เศษซากอวกาศหรือไม่


ขอบคุณข้อมูลจาก Daily Mail, New York PostNTSB

 

นักบินบาดเจ็บ นำเครื่องลงจอดฉุกเฉิน ชี้วัตถุปริศนากระแทกกระจกร้าวกลางฟ้า อัปเดตล่าสุด 20 ตุลาคม 2568 เวลา 15:01
