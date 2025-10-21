ชมความน่ารัก เจ้าชาย-เจ้าหญิงน้อย แห่งภูฏาน เวลาผ่านไป ทรงเติบโตแค่ไหนแล้ว

เปิดภาพความน่ารัก เจ้าชาย-เจ้าหญิงน้อย แห่งราชวงศ์ภูฏาน เวลาผ่านไป ทรงเติบโตแค่ไหนแล้ว
เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ปรากฏภาพแห่งความอบอุ่นอย่างต่อเนื่อง สำหรับราชวงศ์ภูฏาน ซึ่งหลายครั้งพบว่าพระราชโอรสทั้ง 2 พระองค์ และพระราชธิดา ใน สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และ สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก ทรงติดตามพระราชบิดาขณะเสด็จฯ ไปประกอบพระราชกรณียกิจยังสถานที่และพระราชพิธีต่าง ๆ ด้วย
ขณะที่ล่าสุด (13 ตุลาคม 2568) เฟซบุ๊ก His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck ได้เผยแพร่ภาพขณะที่ เจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก มกุฎราชกุมาร พระชนมายุ 9 ปี เสด็จทรงเป็นประธานในพิธีประกาศความสำเร็จของภูฏาน ในการบูรณาการแพลตฟอร์มการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (National Digital Identity) เข้ากับบล็อกเชน อีเธอเรียม (Ethereum) ซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เจ้าชายน้อยทรงเสด็จไปประกอบพระราชกรณียกิจด้วยพระองค์เอง
ขณะที่เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ที่ผ่านมา ก็ได้มีกระแสชื่นชมในความน่ารักของเจ้าหญิงน้อย หลังปรากฏภาพขณะที่ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และพระราชวงศ์ เสด็จฯ ไปทรงทำงานร่วมกับกลุ่มอาสาสมัคร เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ต่าง ๆ ของโครงการเกเลพู เมืองแห่งสติของภูฏาน
อนึ่ง ปัจจุบัน พระราชโอรสองค์โต เจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก มกุฎราชกุมาร มีพระชนมายุ 9 ปี พระราชโอรสองค์ที่สอง เจ้าชายจิกมี อุกเยน วังชุก พระชนมายุ 5 ปี ขณะที่พระราชธิดาองค์เล็ก เจ้าหญิงโซนัม ยางเดน วังชุก พระชนมายุ 2 ปี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck