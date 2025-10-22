HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ส่องโพสต์ล่าสุด มาดามแป้ง ก่อนสมาคมฟุตบอลฯ สั่งปลด อิชิอิ ทำแฟนบอลไทยทัวร์ลงยับ

            ความเคลื่อนไหว มาดามแป้ง นายกสมาคมฟุตบอลฯ ยังไม่ชี้แจงเหตุผลปลด อิชิอิ แบบฟ้าผ่า โพสต์ล่าสุดโดนแฟนบอลทัวร์ลงหนัก เรียกร้องคำตอบและความรับผิดชอบ

มาดามแป้ง นวลพรรณ ล่ำซำ
เฟซบุ๊ก Madam Pang - มาดามแป้ง - นวลพรรณ ล่ำซำ

            กลายเป็นประเด็นร้อน สะเทือนวงการลูกหนังไทย เมื่อสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศยุติสัญญากับ มาซาทาดะ อิชิอิ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่ แบบกะทันหัน ท่ามกลางเสียงวิจารณ์ถึงสาเหตุการปลดฟ้าผ่า โดยต่อมาเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นเคลื่อนไหวผ่านไอจีสตอรี่ เล่าถึงเหตุการณ์ขณะถูกเรียกพบที่สมาคมฯ ก่อนจะได้รับแจ้งให้ยุติสัญญาโดยไม่ทันตั้งตัว พร้อมเหน็บแรงด้วยว่า "คนพวกนี้ไร้ความจริงใจ" นั้น

มาดามแป้ง นวลพรรณ ล่ำซำ
เฟซบุ๊ก Madam Pang - มาดามแป้ง - นวลพรรณ ล่ำซำ

มาซาทาดะ อิชิอิ
เฟซบุ๊ก ช้างศึก - ฟุตบอลทีมชาติไทย

           วันที่ 21 ตุลาคม 2568  ความเคลื่อนไหวของ มาดามแป้ง นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ พบว่ายังไม่ได้ออกมาชี้แจงเหตุผลของการตัดสินใจปลด มาซาทาดะ อิชิอิ แบบฟ้าผ่า โดยโพสต์ล่าสุดเป็นความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสถานการณ์ภาระหนี้ของคนไทย


มาดามแป้ง นวลพรรณ ล่ำซำ
เฟซบุ๊ก Madam Pang - มาดามแป้ง - นวลพรรณ ล่ำซำ

มาดามแป้ง นวลพรรณ ล่ำซำ
เฟซบุ๊ก Madam Pang - มาดามแป้ง - นวลพรรณ ล่ำซำ

มาดามแป้ง นวลพรรณ ล่ำซำ
เฟซบุ๊ก Madam Pang - มาดามแป้ง - นวลพรรณ ล่ำซำ

           ปรากฏว่า โพสต์ดังกล่าวถูกทัวร์ลงอย่างหนักจากแฟนบอลทีมชาติไทย โดยเรียกร้องให้ มาดามแป้ง ในฐานะนายกสมาคมฯ ออกมาชี้แจงสาเหตุการปลด อิชิอิ ออกจากการคุมทีมชาติไทยโดยเร็ว และอยากให้อธิบายว่าสาเหตุที่แนวทางไม่ตรงกันคือจุดไหนบ้าง และอยากรู้การทำงานของฝ่ายเทคนิคที่เป็นหนึ่งในฝ่ายที่ตัดสินใจปลดโค้ชในครั้งนี้ หากการปลดแล้วผลงานของทีมชาติไทยไม่ดีขึ้นจะมีการรับผิดชอบอย่างไร เป็นต้น

มาดามแป้ง นวลพรรณ ล่ำซำ
เฟซบุ๊ก Madam Pang - มาดามแป้ง - นวลพรรณ ล่ำซำ

มาดามแป้ง นวลพรรณ ล่ำซำ
เฟซบุ๊ก Madam Pang - มาดามแป้ง - นวลพรรณ ล่ำซำ

มาดามแป้ง นวลพรรณ ล่ำซำ
เฟซบุ๊ก Madam Pang - มาดามแป้ง - นวลพรรณ ล่ำซำ

มาดามแป้ง นวลพรรณ ล่ำซำ
เฟซบุ๊ก Madam Pang - มาดามแป้ง - นวลพรรณ ล่ำซำ

มาดามแป้ง นวลพรรณ ล่ำซำ
เฟซบุ๊ก Madam Pang - มาดามแป้ง - นวลพรรณ ล่ำซำ

มาดามแป้ง นวลพรรณ ล่ำซำ
เฟซบุ๊ก Madam Pang - มาดามแป้ง - นวลพรรณ ล่ำซำ


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ส่องโพสต์ล่าสุด มาดามแป้ง ก่อนสมาคมฟุตบอลฯ สั่งปลด อิชิอิ ทำแฟนบอลไทยทัวร์ลงยับ โพสต์เมื่อ 22 ตุลาคม 2568 เวลา 10:26:28
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 ลงทะเบียนคนละครึ่งร้านค้า ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ปีชง 2569 ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย