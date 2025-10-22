ส่องโพสต์ล่าสุด มาดามแป้ง ก่อนสมาคมฟุตบอลฯ สั่งปลด อิชิอิ ทำแฟนบอลไทยทัวร์ลงยับ

ความเคลื่อนไหว มาดามแป้ง นายกสมาคมฟุตบอลฯ ยังไม่ชี้แจงเหตุผลปลด อิชิอิ แบบฟ้าผ่า โพสต์ล่าสุดโดนแฟนบอลทัวร์ลงหนัก เรียกร้องคำตอบและความรับผิดชอบ
กลายเป็นประเด็นร้อน สะเทือนวงการลูกหนังไทย เมื่อสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศยุติสัญญากับ มาซาทาดะ อิชิอิ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่ แบบกะทันหัน ท่ามกลางเสียงวิจารณ์ถึงสาเหตุการปลดฟ้าผ่า โดยต่อมาเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นเคลื่อนไหวผ่านไอจีสตอรี่ เล่าถึงเหตุการณ์ขณะถูกเรียกพบที่สมาคมฯ ก่อนจะได้รับแจ้งให้ยุติสัญญาโดยไม่ทันตั้งตัว พร้อมเหน็บแรงด้วยว่า "คนพวกนี้ไร้ความจริงใจ" นั้น
วันที่ 21 ตุลาคม 2568 ความเคลื่อนไหวของ มาดามแป้ง นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ พบว่ายังไม่ได้ออกมาชี้แจงเหตุผลของการตัดสินใจปลด มาซาทาดะ อิชิอิ แบบฟ้าผ่า โดยโพสต์ล่าสุดเป็นความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสถานการณ์ภาระหนี้ของคนไทย
ปรากฏว่า โพสต์ดังกล่าวถูกทัวร์ลงอย่างหนักจากแฟนบอลทีมชาติไทย โดยเรียกร้องให้ มาดามแป้ง ในฐานะนายกสมาคมฯ ออกมาชี้แจงสาเหตุการปลด อิชิอิ ออกจากการคุมทีมชาติไทยโดยเร็ว และอยากให้อธิบายว่าสาเหตุที่แนวทางไม่ตรงกันคือจุดไหนบ้าง และอยากรู้การทำงานของฝ่ายเทคนิคที่เป็นหนึ่งในฝ่ายที่ตัดสินใจปลดโค้ชในครั้งนี้ หากการปลดแล้วผลงานของทีมชาติไทยไม่ดีขึ้นจะมีการรับผิดชอบอย่างไร เป็นต้น
